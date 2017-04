Utile: Iata ce alimente trebuie sa eviti ca sa nu te ingrasi, in functie de forma siluetei; 10 semne de alarma ale cancerului de pancreas; Ceasca de sanatate : Top 5 bauturi tonice la concurenta cu cafeaua.

Fiecare femeie are o anumita forma a siluetei, iar daca vrea sa arate bine si sa aiba o greutate sanatoasa, trebuie sa tina cont de acest lucru. Poate ai incercat sa urmezi o dieta recomandata de o prietena, dar nu doar ca nu ai slabit, dimpotriva, parca s-ar fi acumulat cateva kilograme exact acolo unde nu ai fi vrut! De ce se intampla asta? Pentru ca fiecare femeie are o anumita forma a siluetei si dieta trebuie adaptata in functie de localizarea grasimii. Daca vei planifica un regim alimentar tinand cont de acest detaliu, vei slabi fara probleme si vei ajunge repede la greutatea ideala. Forma rectangulara. Daca ai aceasta forma a siluetei, inseamna ca ai solduri inguste, talie nedefinita si sani mici. Vestea buna este ca esti supla si te ingrasi destul de greu, insa nu trebuie sa te culci pe o ureche, potrivit Divahair Cancerul pancreatic este una dintre afectiunile maligne cele mai dificil de tratat si cu o rata a mortalitatii extrem de ridicata pentru ca, deseori, este diagnosticat in stadii avansate. Majoritatea semnelor si simptomelor cancerului de pancreas nu sunt specifice, adica ele se pot intalni si in alte boli. De aceea, este deosebit de important ca cei care prezinta urmatoarele manifestari, sa se prezinte imediat la medic: Ai diabet care s-a instalat brusc, fara semne. 40% dintre pacientii diagnosticati cu cancer pancreatic au fost diagnosticati cu diabet cu 1 - 2 ani inainte de a-si descoperi boala maligna. Iar oamenii de stiinta sunt e parere ca diabetul este cauzat in unele cazuri de prezenta unei tumori in organism care a ramas nedetectata. Desigur, diabetul este o afectiune destul de comuna, multi dintre diabetici nefiind diagnosticati si cu cancer pancreatic, noteaza doctorulzilei.ro Datorita suprasolicitarilor, fiecare dintre noi are nevoie de o ceasca de cafea pentru a se energiza. Deseori, dupa ce cafeaua a fost bauta, vigoarea se risipeste. In acelasi timp, sunt persoane care nu tolereaza cafeau sau medicul nu le permite sa consume aceasta bautura. Totodata, nutritionistii europeni sustin ca anumite bauturi, preparate din legume si din fructe, sunt mult mai sanatoase si, deseori, mai eficiente decat cofeina. Nutritionistii europeni apreciaza nautul, o planta hranitoare, foarte bogata in nutrienti ( minerale precum fosfor, calciu, potasiu, fier), vitamine din gama B si hidrati de carbon). Cafeaua preparata din boabele prajite si macinate de naut este una dintre bauturile cele mai revigorante. Mai mult, aceasta licoare este indicata in combaterea racelilor in sezonul rece, a oboselii, anemiei si constipatiei. O ceasca de cafea de naut previne cresterea rapida a procentului de zahar din sange, scrie Click Tot mai multi copii devin victime ale fenomenului bullying. Acestia gasesc insa in foarte putine cazuri curajul si cuvintele pentru a spune ce li se intampla, pentru ca nu au incredere ca aceia catre care merg ii vor ajuta, asa ca prefera sa se izoleze si sa sa lupte singuri cu propriile temeri. ,,Bullyingul este un tip de abuz fizic sau verbal, care se intampla intentionat si repetat. Un copil este tachinat, este etichetat, iar asta i se intampla in fiecare zi. Traumele pe care un asfel de copil le incearca sunt de nedescris. Abuzul emotional la care este supus face ca acest copil sa nu razbata niciodata, daca nu este ajutat", spune Catalina Surcel, Director Executiv, Asociatia Telefonul Copilului. Anul trecut, reprezentantii Asociatiei au intervenit in peste1500 de cazuri de tip bullying, cu 25% mai mult decat in 2015, informeaza Descopera Contractie brusca la nivelul diafragmei, sughitul apare atunci cand nervul vag este iritat. Practic, sughitul apare ca o consecinta a unor tulburari digestive. Iata sapte ponturi pentru a scapa de aceasta neplacere. Mananca dulce. O lingurita de miere sau zahar iti poate opri sughitul. Conditia este sa pastrezi "dulcele" sub limba, timp de cateva secunde, inainte de a-l inghiti. Sa te sperie cineva. Sansele de a scapa de sughit sunt mari daca cineva te ia prin surprindere si reuseste sa te sperie. Apa, un aliat. Cand sughiti, bea o gura de apa. Sunt mari sanse ca nervul vag sa se linisteasca si sa scapi de sughit. Gadilatul te scoate din impas. Daca te gadila cineva, sau te gadili singur, cand ai o criza de sughit, este foarte probabil ca aceasta sa inceteze brusc, noteaza Click pentru femei