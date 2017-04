Utile: Cum iti influenteaza alimentele mirosul corporal; De ce este bine sa bei apa cu ghimbir; De ce nu este bine sa bei cafea in fiecare zi 

Corpul uman este un sistem extrem de complex in care eliminarea toxinelor constituie un proces destul de important si vital bunei functionari a acestuia. Alimentele consumate trec prin procesul digestiv rezultand astfel toxinele, iar pielea noastra transpira si pentru a se curata. Activitatea celulelor este constanta si in avantajul tau. Cofeina, vinovata de durerile de cap. Toate bauturile care au la baza cofeina pot provoca aparitia transpiratiei abundente cat si durerile de cap, oboseala prelungita si setea. Mai mult de doua cafele pe zi consumata fara a bea macar un pahar de apa favorizeaza demineralizarea osoasa, scrie Click Gatul: din punct de vedere al psihicului, problemele fiziologice aparute in zona gatului se constituie intr-o metafora care ne atrage atentia asupra flexibilitatii de a vedea situatiile, persoanele, solutiile posibile din mai multe perspective. In opinia psihologului, aceasta capacitate ne ajuta sa intelegem care este abordarea cea mai potrivita, atat situatiei, cat si personalitatii noastre. Daca ramanem "fixati"asupra unei singure perspective, asupra unui singur punct de vedere, atunci gatul nostru are de suferit, manifestand dureri, "intepeniri", noteaza doctorulzilei.ro 1. Este modificata genetic. Majoritatea boabelor de soia, din care este produs laptele de soia si apoi branza tofu, sunt modificate genetic. De aceea, soia poate distruge bacteriile benefice din intestine, afectand astfel sistemul digestiv. 2. Contine estrogeni. Tofu contine fitoestrogeni, care blocheaza productia naturala de estrogen din organism. Acest lucru poate duce la multe probleme de sanatate, inclusiv la cancer mamar, precizeaza Divahair Bautura alina durerile articulare. Unul din motivele pentru care apa cu ghimbir functioneaza atat de bine in ameliorarea inflamatiei articulare si alinarea durerilor este ca are in compozitie antioxidanti naturali. Pe langa asta, ghimbirul mai are si proprietati analgezice. Daca durerea este cauzata de artrita, consuma periodic aceasta bautura. Motivul? Cercetari recente arata ca radacina de ghimbir are un efect pozitiv asupra durerii artritei, informeaza Click pentru femei Suntem atrasi de mirosuri imbietoare si de combinatii de arome in reclamele pe care le vedem zilnic, incat ne este greu sa ne imaginam ca acest prieten de nadejde ne poate crea probleme de sanatate. Desi cofeina este cunoscuta pentru efectele benefice pe care le are asupra organismului, se pare ca ceilalti compusi ce se gasesc in cafea ne pot crea adevarate probleme de sanatate. Cafeaua poate influenta aparitia bolilor cardiovasculare, ne poate afecta somnul si ne poate face sa fim nervosi si anxiosi, relateaza Divahair . Folosit in aromoterapie, uleiul esential de liliac induce calm si potoleste starile de anxietate. Chiar si daca nu suferi de aceste probleme, induce o stare de relaxare. Uleiul esential de liliac alb are si efect afrodiziac. Pune cateva picaturi de ulei esential de liliac in lampa de aromoterpie sau intr-o cescuta de apa fierbinte pentru a beneficia de efectele sale.In trecut, florile de liliac erau folosite in medicina. Erau ingerate pentru a scapa de viermi intestinali si pentru tratarea malariei. Era cunoscut si ca tratament impotriva febrei. In secolul al XIX-lea, medicii au constatat ca rata de succes in tratamentul febrei nu era una relevanta, asa ca au incetat tratamentul cu liliac, anunta Libertatea pentru femei