Utile: Cat dureaza digestia fiecarui aliment; Durerea in piept. Ce boli anunta si cand e semn de infarct?; Ce se intampla in corpul tau cand porti tocuri inalte

Cu siguranta ai remarcat pana acum ca anumite alimente necesita un timp mai mare de procesare, pe cand in cazul fructelor si legumelor senzatia de foame poate aparea dupa aproximativ 30 de minute de la ingerare. Daca te-ai ingrijorat pana acum ca poti avea o digestie deficitara, cunoasterea intervalelor de digerare a fiecarui tip de aliment este esentiala. In functie de sistemul fiecaruia dintre noi, intregul proces de digestie (de la ingerare pana la eliminare) poate dura intre 24 si 72 de ore, potrivit MayoClinic.com. Trecerea alimentelor din stomac in intestinul subtire are loc intr-un interval cuprins intre 6 si 8 ore. Desi mancarea trece in colon, este posibil ca aceasta sa mai necesite ceva timp pana cand este absorbita in totalitate, potrivit Diva Hair In general, acest tip de dureri inspaimanta bolnavul, deoarece orice suferinta in aceasta zona este considerata o boala de inima. De foarte multe ori, aceasta parere se dovedeste a fi falsa, deoarece este vorba de alte cauze. Printre cele mai frecvente sunt nevralgiile intercostale, balonarea excesiva cauzata de aerofagie (inghitirea de aer in timpul mancatului "pe fuga") sau aerocolia (acumularea de aer in colonul transvers). Gazele acumulate in exces in abdomen pot impinge muschiul diafragm, care va apasa pe inima, generand dureri si palpitatii. Acestea din urma sperie bolnavul, care, in timp, isi creeaza singur convingerea ca sufera de inima, noteaza doctorulzilei.ro Tocurile iti fac picioarele sa para mai lungi si aduc un plus de eleganta tinutei, dar purtarea lor zilnica poate fi daunatoare sanatatii tale. Afla de ce! Atunci cand porti tocuri, corpul tau trebuie sa isi ajusteze pozitia ca sa reuseasca sa isi mentina echilibrul in timpul mersului. Pentru ca muschii din jurul gleznelor stau foarte incordati, poti avea dureri de spate si de solduri. Purtarea indelungata a tocurilor inalte determina scurtarea muschilor gambelor si ai spatelui, cat si a tendonului lui Ahile, din cauza presiunii pe care o exercita. Muschii scurtati duc la scaderea fortei exercitata la impingerea piciorului pe pamant. Pozitia gleznei poate determina la randului ei contractia tendonului de la calcai, ceea ce duce la scurtarea tendonului lui Ahile, informeaza Click Nu doar ca acest studiu ne va face sa intelegem mai bine cum si care parte a creierului este implicata in vis, acesta poate duce la elaborarea unor noi metode de a induce somnul si de a manipula visele celor ce au probleme cu insomnia si cosmarurile. Savantii de la Universitatea Wisconsin-Madison au identificat o noua "zona fierbinte" a activitatii cerebrale care indica visatul si mult din acesta se petrece in afara somnului REM (rapid eye movement, implica si somnul constient, tinut minte dupa trezire), relateaza Science Alert. Studiul a mai aratat si ca zonele din creier implicate atunci cand suntem in starea de trezire pot avea de asemenea acelasi rol in vis - precum in cazul recunoasterii fetelor in timpul visului, scrie descopera.ro Pentru unii oameni, sunetul din urechi poate fi slab, iar pentru altii, el poate fi iritant si asemanator cu un vuiet. Afectiunea poarta numele de tinitus si se caracterizeaza prin zgomote care apar in lipsa unui stimul sonor extern. Zgomotul din urechi este mai puternic cand este liniste intr-o camera sau cand citesti. In cazurile mai rare, sunetul este sincronizat cu pulsul. Principala cauza a tinitusului este expunerea indelungata la zgomotele puternice. Acestea pot duce la deteriorarea permanenta a celulelor din urechea interna si chiar la pierderea auzului. Persoanele afectate de aceasta neplacere apeleaza la medicamentatie, insa la fel de eficiente sunt si remediile naturale si terapiile alternative, potrivit Click pentru femei Otita si amigdalita sunt printre cele mai frecvente afectiuni, in special la copii. Daca nu sunt tratate corespunzator si la timp, pot da complicatii grave, precum meningita. Desi exista vaccinuri menite sa protejeze copiii si sa-i fereasca de chinul unor afectiuni precum otita si amigdalita si de noianul de medicamente, parintii aleg sa nu-i vaccineze. Pe de alta parte, otita si amigdalita sunt de natura virala. Dar multi parinti isi indoapa copiii cu antibiotice. Fara ca macar sa aiba un diagnostic cert si corect. Or, dupa cum spune specialistul ORL dr. Elia Barbuceanu, "nu orice infectie se trateaza cu antibiotice. Antibioticele luate fara antibiograma in aceste afectiuni sunt adesea ineficiente, iar pacientii se pot confrunta cu o agravare a bolii sau cu recidive dese", noteaza Libertatea pentru femei