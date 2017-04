Utile: Cum alegem un vin bun pentru masa de Paste;  Dulciurile care nu ingrasa. Sfaturi de la nutritionisti pentru diabetici, cardiaci si pentru cei care tin la silueta; De la post la bunatatile pascale

Cum se apropie Pastele, multi romani cauta un vin bun pentru masa de sarbatoare. Eticheta unui vin cu origine controlata e un certificat de garantie. Astfel de vinuri sunt verificate frecvent si vor fi intotdeauna mai bune decat cele vandute pe marginea drumului, spun viticultorii. Un vin ieftin nu este neaparat si o afacere buna. Si asta deoarece un producator de vin autentic are costuri de productie ridicate. Specialistii spun ca ar trebui sa fim atenti la mai multe lucruri atunci cand alegem vinul pe care il punem pe masa. "Daca vinul pe raft este 6 lei, jumatate cat ii revine producatorului cu 3 lei sa imbuteliezi, sa pui sticla, e destul de dificil ca sa sustii calitatea", spune Lucian Neacsu, viticultor, citat de Digi 24 Daca ai crezut pana acum ca doar schimbarea dietei te poate ajuta sa slabesti, afla ca e nevoie de mult mai mult pentru a obtine rezultatele dorite. Pierderea in greutate este posibila atunci cand intreg stilul de viata este schimbat, atat la nivel fizic, cat si la nivel mental. Anumite obiceiuri zilnice pot sa te ingrase. Fie ca este vorba de cateva ore dormite in plus sau de simplul fapt ca esti dezordonat, se pare ca acestea sunt adevaratele obstacole ce te impiedica sa slabesti. Lucrurile pe care le faci dimineata au un impact decisiv asupra sanatatii organismului tau. Metabolismul este stimulat in aceasta perioada a zilei, si tocmai de aceea ritualurile matinale iti vor dicta numarul de kilograme. Atunci cand dormi prea putin, organismul tau elibereaza un hormon care raspunde la stres si care iti creste apetitul. De partea cealalta, nici daca vei dormi prea mult, nu vei rezolva problemele cu greutatea, relateaza Diva Hair Trecerea de la alimentatia de post la cea bogata in bucate pascale este o provocare. Pentru a nu risca sa ai probleme de sanatate, urmeaza sfaturile nutritionistilor! Daca ai ales sa te abtii de la mancarea de dulce pe intreaga durata a Postului Mare sau doar pe o perioada scurta, dar chiar si daca nu ai tinut post, festinul de Paste iti poate crea probleme de digestie. Pentru a nu te numara printre romanii care-si petrec sarbatorile la Urgenta, pastreaza cumpatarea si gusta cate putin din fiecare preparat. Nu ai de suferit din cauza exceselor culinare pascale daca te rezumi la cantitati mici luate din fiecare preparat si, mai ales, daca mananci putin si des, lasand o distanta de macar 2 ore intre mese. Ai putea gusta din pasca si cozonac la micul dejun, alaturi de o ceasca de lapte, de cafea neindulcita sau de ceai de plante care stimuleaza digestia, in special activitatea hepatica (pelin, rostopasca, galbenele, menta). Apoi, dupa ce te alaturi familiei la traditionala masa pascala, rezuma-te doar la 2 oua, putin drob si friptura de miel, noteaza ClickSanatate Toate treburile pe care le faci in casa, ca in fiecare an, inainte de Paste, mai ales cele care implica produse de curatare, dar si vopseaua de oua, iti vor ataca pielea mainilor si iti vor pata unghiile. Dupa ce ai finalizat toate pregatirile de Paste, primul lucru pe care trebuie sa il faci este sa-ti faci o exfoliere usoara cu cateva lingurite de zahar brun amestecat cu zeama de la o lamaie. Se pun in palma si se freaca mainile intre ele timp de 2-3 minute. Apoi te clatesti bine cu apa calduta. Zaharul va indeparta celulele moarte, lasand pielea moale si fina, iar lamaia albeste.In a doua etapa, mainile trebuie hidratate. Doua alegeri excelente sunt mierea si uleiul de masline sau de migdale. De asemenea, poti face un amestec din doua lingurite de miere incalzita cu putin lapte si vitamina E, scrie libertateapentrufemei.ro De Sarbatori, este greu sa rezistati tentatiei de a gusta dulciuri. Daca suferiti de vreo afectiune sau nu doriti sa va ingrasati, aflati ca exista si produse mai putin nocive. Nutritionistii recomanda prajiturile cu fructe, pe cele care contin multa faina si pe cele care au indulcitori, nu zahar. In loc de sucuri, sunt de preferat compoturile fara zahar adaugat. Tartele, placinta cu mere ori cea cu visine fac parte din categoria dulciurilor mai putin nocive. "Pentru ca au fructe, continutul de glucide adus in organism va fi mai mic", a explicat medicul nutritionist si diabetolog Eduard Adamescu. Inghetata si prajiturile cu indulcitori sunt, de asemenea, de preferat celor insiropate, celor cu crema sau celor care abunda in frisca. "Cele cu o cantitate mare de crema sunt total contraindicate, daca doriti sa nu luati in greutate", specifica medicul nutritionist, potrivit Doctorul Zilei.