Utile: Otetul de mere te scapa de dureri de cap; Condimente care iti vindeca stomacul; Cele 4 momente ale zilei in care trebuie sa bei apa pentru a-ti mentine sanatatea

Ouale intregi sunt printre cele mai hranitoare alimente Ouale sunt pline de vitamine, minerale, proteine de calitate, grasimi bune si substante nutritive mai putin cunoscute. Un ou mare contine: Vitamina B12 (Cobalamina): 9% din DZR (necesarul zilnic), Vitamina B2 (Riboflavina): 15% din DZR, Vitamina A: 6% din DZR, Vitamina B5 (Acid pantotenic): 7% din DZR, Seleniu: 22% din DZR. Ouale contin si cantitati mici din aproape toate vitaminele si mineralele necesare corpului uman... inclusiv calciu, fier, potasiu, mangan, Vitamina E, acid folic si multe altele. Un ou mare contine 77 de calorii, 6 grame de proteine, 5 grame de grasimi si urme de carbohidrati, scrie doctorulzilei.ro Dormi prea mult. Atunci cand dormi prea putin, organismul tau elibereaza un hormon care raspunde la stres si care iti creste apetitul. De partea cealalta, nici daca vei dormi prea mult, nu vei rezolva problemele cu greutatea. Potrivit unui studiu condus de PLOS One, daca dormi mai mult de 10 ore pe noapte, ai toate sansele sa te ingrasi. De aceea doctorii ne recomanda sa dormim intre 7 si 9 ore, in fiecare zi. Te pregatesti dimineata pe intuneric Este indicat sa tragi draperiile si sa deschizi geamul in fiecare dimineata. Razele soarelui iti vor stimula metabolismul si te vor ajuta sa te trezesti mult mai usor, informeaza Divahair. Imediat dupa ce te-ai trezit. Doua pahare de apa baute dimineata, pe stomacul gol, te ajuta sa iti activezi organele interne si metabolismul. Este important pentru ca, in mod uzual, corpul este deshidratat dupa somn. Daca ai dormit opt ore, inseamna ca nu ai baut lichide timp de opt ore. Mai mult, acest obicei simplu ajuta la sanatatea colonului, regleaza digestia si imbunatateste capacitatea organismului de a asimila nutrienti. Inainte de fiecare masa. Nu uita sa bei un pahar de apa cu 30 de minute inainte de masa. Acest obicei ajuta digestia, iar tu vei manca mai putin pentru ca deja te simti mai plin si, astfel, iti vei mentine greutatea la cel mai bun nivel, noteaza Unica. In mod normal, mirosul neplacut este provocat de nivelul crescut de sulfura din corp. Insa, exista un ingredient care combate halena eficient. Ingredientul despre care vorbim este bicarbonatul de sodiu, care este ideal pentru improspatarea respiratiei. Acesta ajuta la eliminarea bacteriilor acumulate pe dinti, ele fiind cele care cauzeaza mirosul neplacut. In acest scop, bicarbonatul de sodiu poate fi folosit in doua moduri: 1. Dizolva o jumatate de lingurita de bicarbonat de sodiu in apa si clateste gura cu solutia obtinuta (3 minute), relateaza Click pentru femei Te doare capul? Aplica niste comprese cu otet de mere si te vei simti excelent! Otetul de mere este folosit din cele mai vechi timpuri pentru a trata diverse probleme de sanatate. Otetul de mere a fost folosit pentru a insanatosi bolnavii de orice boala ar fi suferit, de la scorbut la febra fanului si orice alta afectiune. Unele studii medicale recente dovedesc eficienta otetului de mere in tratarea unor anumite probleme de sanatate, dar cele mai importante raman tot marturiile oamenilor care s-au tratat cu succes cu otet de mere de-a lungul timpului. Deci, daca simti ca te supara o durere de cap, niste comprese cu otet de mere ar putea fi solutia, arata Libertatea pentru femei. Ghimbir contra aciditatii Ceaiul de ghimbir este excelent in astfel de situatii. Adauga o lingurita de radacina de ghimbir proaspat rasa la 200 ml de apa fierbinte, lasa la infuzat 10 minute si apoi bea ceaiul obtinut. Ghimbirul are capacitatea de relaxa muschii ce sustin peretele esofagului, astfel incat acidul din stomac sa nu fie impins catre esofag, noteaza CSID. Scapa de crampe cu cimbru! Crampele la stomac pot avea numeroase cauze, insa cea mai frecventa este indigestia, aparuta ca urmare a unei mese copioase sau bogata in grasimi, precizeaza descopera.ro