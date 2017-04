Utile: Boala pe care o poti face din cauza balerinilor; Boala de ficat "silentioasa" care poate duce la cancer sau ciroza. Cum o depistezi la timp?; Cafeaua facuta la filtru, mai sanatoasa decat cea la ibric

Asa cum stim cu toatele, balerinii pot fi alegerea perfecta atunci cand suntem toata ziua pe fuga. Acestia sunt mult mai placuti piciorului si mai confortabili decat pantofii cu toc. Desi stiinta a demonstrat in nenumarate randuri efectele negative pe care tocurile le au asupra sanatatii, se pare ca nici purtarea de balerinii nu este atat de sigura pe cat ai crede. Riscurile la care te expui atunci cand porti balerinii nepotriviti sunt adevarate si cat se poate de alarmante. Aceste efecte negative pe care balerinii le au asupra sanatatii noastre se datoreaza formei neadecvate a acestora, dar si a materialelor din care sunt confectionati. Fasceita plantara. Profesorii de la Harvard admit faptul ca putem dezvolta fasceita plantara de la purtarea balerinilor. Aceasta boala se manifesta printr-o inflamare in talpa piciorului. Incaltamintea plata neadecvata iti poate suprasolicita ligamentele si tendoanele, fapt ce iti cauzeaza dureri insuportabile, noteaza Divahair Unii spun ca ficatul gras e cea mai usoara boala hepatica. Dar de la steatoza hepatica pornesc grave maladii ale ficatului, ciroza, cancerul hepatic, hepatitele cronice. Ficatul gras e o boala frecventa, circa 27% din populatie sufera de steatoza hepatica, dar doar 5% evolueaza spre ciroza si cancer. Profesor doctor Alexandru Oproiu a explicat pentru jurnalul.ro ce inseamna aceasta boala. Ficatul gras se poate caracteriza ca o depunere de grasimi in celulele ficatului, mai ales trigliceride. Incarcate cu grasime, celulele hepatice nu-si mai indeplinesc rolurile. Aceasta este prima faza a bolii: steatoza hepatica. Ea avanseaza prin aparitia inflamatiei, steatohepatita. Neglijata, duce la fibroza, la acea intarire a tesutului hepatic, un fel de cicatrici care impiedica functiile ficatului si blocheaza trecerea sangelui prin ficat, potrivit doctorulzilei.ro Cafeaua este unul din produsele studiate la nivel international, iar in urma acestor studii, expertii au agreat ca un consum moderat prezinta beneficii asupra sanatatii si starii de bine a intregului organism. O adevarata sursa de antioxidanti, care ajuta la prevenirea inflamatiilor din corp, tinand astfel la respect boli precum artrita, ateroscleroza sau cancerul. De asemenea, antioxidantii neutralizeaza actiunea radicalilor liberi, care pot cauza stresul oxidativ ce duce la boli cronice. Exista o larga gama de moduri prin care poti sa faci o cafea. De la aparate pana la arome, cafeaua iti imbunatateste memoria si tine atacul de cord la distanta. Consiliul olandez pentru sanatate a relatat in urma unui studiu ca preparata la filtru cafeaua este mult mai sanatoasa decat in varianta preparata la ibric, scrie Click Aparent, hackerii pot descifra parolele si codurile PIN folosite de utilizatorii de smartphone-uri urmarind modul in care telefoanele se misca atunci cand utilizatorii tasteaza ceva. O echipa de experti in securitate informatica de la Newcastle University a demonstrat ca acest lucru este posibil. Ei au aflat un PIN de patru cifre dupa ce au urmarit modul in care se misca telefonul in timp ce codul era introdus. Aceste miscari par intamplatoare, dar de fapt exista tipare distincte. Folosind aceasta metoda, cercetatorii au reusit sa afle din prima incercare un PIN in 70% din cazuri, scrie Go4it. Senzorii de miscare sunt accesati de majoritatea aplicatiilor fara a cere permisiunea utilizatorilor. Hackerii pot insera in aceste aplicatii programe periculoase ce inregistreaza miscarile, care ulterior sunt "traduse", informeaza Descopera Daca te uiti cu atentie pe marginea drumurilor, pe pantele insorite, vei vedea primele tufe de pelin crescute primavara asta. Recolteaza partile aeriene ale plantei - si afla cum pot fi folosite in tratamente contra diverselor boli. Vindeca plagile infectate. Plagile purulente, nu foarte adanci, se inchid mai usor daca le cureti cu comprese inmuiate in ceai de pelin. Ceaiul se prepara din o lingurita de planta la 2 cesti de apa clocotita. Dupa 20 de minute, strecoara. Elimina apa din tesuturi. Daca ai mainile si picioarele umflate, din cauza retentiei de apa in tesuturi, prepara o tinctura din pelin astfel: lasa la macerat 20 g de planta maruntita in 100 ml alcool dublu rafinat, timp de o saptamana. Ia 15 picaturi de 3 ori pe zi, in apa indulcita cu miere sau in vin dulce, cu o jumatate de ora inainte de mesele principale. Tine cura 5 zile. Combate viermii intestinali. Pentru a elimina viermii intestinali, ia 2-3 g de pulbere de pelin amestecata cu miere, dimineata, pe stomacul gol, nu mai mult de 5 zile, potrivit Click pentru femei