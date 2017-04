Utile: Cata paine ai voie sa mananci pe zi ca sa slabesti; Plante care imbunatatesc digestia. Cum iti vindeci stomacul dupa Pasti; Motive pentru care nu ar trebui sa bei niciodata lapte de soia

Daca ne dorim sa slabim si ne propunem sa taiem de tot din meniu painea, ar trebui sa ne reconsideram decizia. Nu painea pe care o includem in meniu ne face probleme cu kilogramele, ci cantitatea. Recomandarea specialistilor este de a consuma pe zi 130 de grame de carbohidrati. Avand in vedere ca o felie de paine alba contine 13,6 grame de carbohidrati, asta inseamna ca, pentru a ne mentine forma fizica dorita si pentru ca organismul nostru sa aiba parte de energia necesara ca sa functioneze bine, putem consuma cam 9 felii de paine o data la 24 de ore. Este cantitatea care ne ajuta creierul si ficatul sa lucreze pentru sanatatea noastra, noteaza Divahair. Boabele de soia contin fistoestrogeni care afecteaza nivelul normal de estrogen din organism. Doar doua pahare de lapte de soia pe zi pot afecta ciclul menstrual. Hemaglutinina este substanta care face ca celulele rosii din sange sa se transforme in mici cheaguri de sange (tromboze). oia este una dintre planetele care este cel mai des obtinuta prin modificari genetice. Nu se cunosc inca efectele acestor modificari asupra organismului uman. Fitatii retin absorbtia mineralelor (calciu, magneziu, fier, zinc), scrie Unica. Ceaiul de urzica este un foarte bun expectorant, fiind folosit cu succes in tratarea bronsitelor. De altfel, este si un revitalizant pentru intreg organismul, de aceea o cura cu ceai sau suc de urzici este ideala pentru a scapa de astenia de primavara. De ce ai nevoie pentru ceai: 4 linguri de frunze de urzica uscata, 250 ml de apa. Preparare si administrare: Pui urzica la fiert in apa, lasi sa dea intr-un clocot, apoi iei de pe foc, acoperi si lasi la infuzat 30 de minute. Filtrezi si bei cald sau rece, pana la 3 cani pe zi, informeaza Click. Dupa aceste zile imbelsugate, ai putea sa te "dregi" cu o supa de chimion. Acesta contine un ulei esential care favorizeaza eliminarea gazelor intestinale si stimuleaza secretiile gastrice. Este un bun calmant al colicilor intestinale. Este indicat si in caz de lipsa poftei de mancare, dar si in digestie lenta. Se consuma sub forma de infuzie, obtinuta dintr-o lingurita de fructe uscate la o cana cu apa. Se beau doua-trei cani pe zi. Pentru cei care consuma alcool in cantitati moderate se poate prepara un lichior-aperitiv din 15 g fructe de chimion si 100 g zahar sau miere. Acestea se incalzesc la foc domol timp de 10-15 minute, potrivit Libertatea pentru femei Mostenirea genetica si stilul de viata determina cat de mare poate creste burta unui barbat. De exemplu, barbatii din China sunt mult mai slabi, dar 12% dintre adulti sufera de diabet de tipul 1 sau 2. In contrast, in Statele Unite ale Americii, un procent de 9%, atat copii cat si adulti, sufera de diabet. Asadar, grasimea abdominala este nesanatoasa, insa si barbatii cu o burta mai mica pot suferi de probleme medicale deoarece abdomenul lor nu se poate mari din cauza mostenirii genetice. Li incurajeaza barbatii care au dezvoltat burta sa efectueze exercitii fizice. Studiile au dovedit ca grasimea abdominala poate provoca dementa, osteoporoza la femei si cancer, arata descopera.ro