Utile: 10 alimente care te ingrasa daca le mananci dupa 30 de ani; Cele mai intalnite boli de tiroida si simptomele lor; Cum poti sa stopezi albirea parului

Trecerea timpului este o problema pentru toate femeile. Stim ca organismul nostru se modifica si nu mai proceseaza tot ceea ce am vrea sa mancam. Nu ne mai permite sa avem acelasi stil de viata ca acum 10 ani. Din moment ce treci de varsta de 30 de ani, incepem sa vedem lucrurile din alta perspectiva si prioritatile ni se schimba. Singura solutie este sa-i dam corpului ce are nevoie pentru a functiona in ritmul lui si pentru a ne simti in forma. Batoanele proteice. Desi pe ambalaj scrie ca aceste batoane iti furnizeaza o cantitate mare de proteine si iti dau energie, in realitate, acest lucru nu se intampla. Este posibil sa le fi consumat cand erai mai tanara si nu aveai timp sa mananci, dar, cu timpul, este important pentru organismul tau sa-i dai mancare adevarata. O alternativa mai buna ar fi consumul de fructe, legume si cereale integrale. In plus, aceste batoane contin si multe ingrediente nocive ca, de exemplu, glicerina, fructoza, sorbitol, dextroza care iti pot da peste cap buna functionare a corpului tau, potrivit Divahair Tiroida este o glanda endocrina, in forma de fluture, situata in zona cervicala anterioara, deci la nivelul gatului, deasupra manubriului sternal, intre cei 2 muschi sternocleidomastoidieni. In secolul XVII se introduce termenul de tiroida plecand de la faptul ca ea a fost asociata cu un scut al gatului (in limba greaca scutul este numit Thyreos), dar ulterior s-a dovedit ca prin functionalitatea sa poate fi considerata un scut al normalitatii in organism. Hormonii tiroidieni sunt necesari oricarui proces ce se deruleaza in organism. Pornind de la crestere, hormonii tiroidieni sunt responsabili pentru aparitia nucleilor de osificare, sunt raspunzatori de termoreglarea organismului (fabrica caldura), sunt cei care diferentiaza sistemul nervos si au un rol major in metabolisme (glucidic, lipidic, proteic etc), noteaza doctorulzilei.ro Odata ce inaintam in varsta, inevitabil, semnele sunt vizibile si la nivelul scalpului. Albirea parului poate fi una dintre cele mai frustrante probleme cauzate de trecerea timpului. Poti sa ascunzi varsta cu ajutorul machiajului, a unui stil vestimentar tineresc, insa parul necesita o atentie sporita. Daca nu vrei sa apelezi la vopselele din comert, afla solutii naturiste pentru aceasta problema! In primul rand, este foarte important stilul tau de viata. Alimentatia, orele de somn sarite, alcoolul sau surmenajul pot fi cauze favorizante ale albirii premature a parului, ale aparitiei ridurilor sau ale diverselor probleme de sanatate. Procesul natural de imbatranire afecteaza toate celulele corpului, deoarece, in timp, scade productia de melanina, pigmentul natural secretat de organism, astfel parul devine tot mai deschis la culoare, pana la albirea completa, scrie Click Astenia si anemia sunt usor de confundat. Dupa iarna lunga, primele raze ale soarelui ar trebui sa ne umple de energie. Insa ne simtim obosite, fara chef, lenese, melancolice. Obisnuim sa spunem ca suferim de astenie de primavara, insa putem avea si altceva. Ce se intampla oare? Obisnuim sa-i spunem astenie acestei stari ciudate care ne copleseste la inceput de primavara. Unii spun ca ar fi vorba despre anemie. Iar altii dau vina pe stres. Oricum, cert este ca e greu sa le vii de hac moleselii, lipsei de atentie, melancoliei, oboselii inexplicabile. Totusi, exista ac si de cojocul lor. Important este sa vrem. Astenia si anemia nu sunt boli de netratat. Specialistii spun ca 90% dintre pacientii care acuza simptome pe care le cred ei specifice anemiei sufera, de fapt, de astenie. Mai precis, daca te simti obosita, fara vlaga, ametita, nu inseamna neaparat ca esti anemica, informeaza Libertatea pentru femei Mai mult de jumatate din populatia planetei sufera de boala secolului, numita de americani "burnout" si devenita deja un fenomen de masa. Statisticile alarmante reusesc sa ii determine pe oameni sa fie mai atenti la starea lor de sanatate. "Burnout", cunoscuta in limba romana sub numele de oboseala cronica, este o afectiune considerata de medici ca fiind una destul de grava. In America li se dau concedii medicale celor care se confrunta cu ea, ceea ce inseamna ca nu este absolut deloc de neglijat. Se pare ca afecteaza pe toata lumea, incepand cu cei preocupati de cariera, celebritati, oameni cu joburi solicitante, pana la femeile casnice. Desi te simti extrem de obosita, incat ai impresia ca ai putea dormi zile intregi la rand, atunci cand incerci sa adormi, nu reusesti. Ora ta zilnica de culcare este una foarte tarzie, deseori dupa 2 noaptea, reusind sa te odihnesti cu greu si nu mai mult de 4-5 ore, noteaza Click pentru femei