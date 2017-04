Utile: Ingredientul care iti provoaca foame in permanenta; Top trei vitamine importante pentru sanatatea intregului organism. Lipsa lor ne poate imbolnavi; Ce nevoi are pielea ta in functie de varsta pe care o ai

Barbia dubla este inestetica, iti ofera o stare de nesiguranta si neincredere in tine. Ai impresia ca toate privirile sunt atintite asupra acestui aspect total neplacut care te pune intr-o oistura destul de jenanta. Oricat de jenanta ti s-ar parea trebuie sa stii ca barbia dubla este un semnal de alarma dat de corpul tau care te atentioneaza ca trebuie sa mergi la medicul endocrinolog. In general noi numim gusa orice marire de volum a glandei tiroide care este localizata la nivelul gatului. Tosi aceasta gusa poate fi endemica atunci cand este cauzata de un exces sau deficit de iod, sporadica cand avem un defect congenital al biosintezei tiroidiene sau compensatorie care apare dupa o tiroidectomie subtotala. In momentul in care mai mult de 10% din populatia unei zone geografice se confrunta cu gusa, se poate vorbi despre o consecinta a influentei unuia sau a mai multor factori de mediu. De cele mai multe ori este vorba despre deficitul de iod. Trebuie sa tii cont si de istoricul familiei, in cazul in care au existat afectiuni ale tiroidei, ce evolutie a avut, pentru a putea determina cu exactitate cauza aparitiei, relateaza ClickSanatate.ro Tu stii ce produse de ingrijire si de frumusete e bine sa folosesti atunci cand te apropii de 20, 30, 40 si 50 de ani? La 20 de ani tenul este tanar, deci usor de ingrijit si lipsit de riduri. Principalele probleme care pot aparea sunt cele specifice tipului de ten al fiecarei persoane - sebum in exces, sensibilitate, piele uscata. Rutina zilnica este una simpla. Demachiantul, tonicul si crema hidratanta sunt de baza, recomanda Diana Marandiuc, trainer Naturys Romania. Poti opta pentru produse care au in compozitia lor ingrediente active cu efect antioxidant, precum vitamina C si E. Pe tot timpul anului opteaza pentru produse cu factor de protectie solara cu SPF 30. Procesul de regenerare celulara incetineste la aceasta varsta. Pielea incepe sa arate mai stresata si apar ridurile de expresie. Productia de colagen scade si tesutul isi pierde din elasticitate. E timpul sa folosesti produse de ingrijire care contin colagen, acid hialuronic si antioxidanti pentru a compensa deficitul. Pe timpul noptii este indicat sa folosesti o crema anti-imbatranire cu antioxidanti, care netezeste ridurile fine si consolideaza legaturile intercelulare de la nivelul epidermei, anunta Unica Studiile arata ca procentul romanilor care sufera de deficit de vitamine esentiale este in continua crestere, fapt pentru care oboseala este resimtita mult mai des, iar efectul de slabiciune si probleme de sanatate este din ce in ce mai mare din aceasta cauza. Majoritatea persoanelor care sufera de oboseala excesiva sunt cel mai probabil epuizati de vitaminele si mineralele importante. Intre vitamine, Colecalciferolul (Vitamina D3) a inceput sa fie tot mai studiata iar carenta sa sa fie tot mai des incriminata in patologii ce pornesc de la osteopenie, osteoporoza si risc de fracturi pana la boli cardiovasculare, degenerative grave si mai ales cancer. Si de carenta de vitamina D3 suferim majoritatea celor ce locuim la latitudinea Romaniaei. Suplimentarea cu vitamina D3 este practic singura speranta iar celelalte doua vitamine sinergice ei, K2 si B5 pot ajuta la restabilirea sanatatii si la o imbunatatire a calitatii si duratei vietii pe termen mediu si lung, scrie Doctorul Zilei Atunci cand vrem sa scadem in greutate ne concentram doar asupra numarului de calorii. Astfel, incepem sa mancam din ce in ce mai sanatos si sa lasam ciocolata, in favoarea marului. Ne luam adio de la cartofii prajiti si invatam din ce in ce mai multe retete de salate sanatoase si gustoase. Totusi se pare ca un anumit ingredient din noua noastra dieta ne provoaca o stare permanenta de foame si din cauza acestuia cura noastra de slabire este compromisa. Desi mancam sanatos, cantitatile mari de alimente consumate, ne impiedica sa ajungem la greutatea dorita. Acest dusman ascuns in toate retele de dieta ne creste apetitul in loc sa il scada, potrivit ultimelor cercetari. In Journal of Clinical Investigation, aflam ca o cantitate mare de sare in alimentatia zilnica ne face sa consumam mai putine lichide. Totusi, aceasta descoperire surprinzatoare nu este singura care ne ingrijoreaza. Nivelul ridicat de sodiu, spun autorii acestei cercetari, ne creste pofta de mancare si contribuie semnificativ la luarea in greutate, relateaza DivaHair Orice caine de companie, oricat de cuminte sau bine dresat ar fi, poate avea la un moment dat probleme de comportament. Fie ca latra prea mult si prea des, fie ca cerseste mancare sau incepe sa roada prin casa, trebuie corectat din timp. Daca ai rabdare si esti ferma cu el, il poti invata orice! In cazul in care cainele de companie si-a facut un obicei si latra prea mult din diverse motive, fie ca este suparat, fie ca se sperie de ceva sau este bucuros, trebuie sa intervii si sa incerci sa corectezi aceasta problema de comportament. In primul rand, trebuie sa depistezi cauza. Poate ca el incearca sa te avertizeze ca se intampla ceva sau este bucuros si incearca sa iti atraga atentia, poate ca se plictiseste sau il enerveaza un obiect sau cineva din familie. Urmareste-l ori de cate ori devine agitat si latra mai mult, afla cauza si incearca sa il controlezi prin comenzi scurte si ferme. Nu te enerva cand vorbesti cu el si nu tipa la el, noteaza Libertateapentrufemei.ro