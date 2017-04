Utile: Masca impotriva caderii parului cu un ingredient pe care-l ai in frigider; 6 efecte ale fumatului asupra dintilor; Probleme cu varicele? Iata cateva remedii naturale

Daca ai incercat tot felul de tratamente impotriva caderii parului si nu te-ai bucurat de rezultate vizibile, iti propunem sa testezi o masca pe care o poti face acasa foarte simplu. Mai ales ca ai nevoie de un singur ingredient, pe care cu siguranta il gasesti in frigider. Bogat in proteine, oul este ingredientul perfect pentru tratamente impotriva caderii praului. In plus, intareste firul de par si ii ofera o stralucire naturala, informeaza Libertatea Ingalbeneste dintii. Nicotina se depune pe suprafata dintilor, colorandu-i in galben, chiar brun. Aceste depozite pot fi indepartate la igienizarea profesionala, dar ele se vor depune rapid la loc. Ingalbenirea dintilor e totusi un detaliu cosmetic. Alte efecte mult mai grave trebuie amintite. Cauzeaza paradontita, relateaza Click Mierea poate trata matreata. Un studiu din 2001 publicat in European Journal of Medical Research a constatat ca aplicarea de miere diluata cu apa calda pentru zonele cu probleme, elimina mancarimea si problemele scalpului, cum ar fi matreata, in doar o saptamana. Datorita proprietatilor antibacteriene si antifungice ale mierii, aceasta poate trata dermatita si matreata seboreica care sunt adesea cauzate de o suprainfectie, anunta Unica. Adoptati un regim alimentar bogat in fibre si beti foarte multa apa -vegetalele, fructele si cerealele incurajeaza peristaltismul, adica acele contractii ale muschilor din tractul digestiv. Daca aceste contractii nu survin, apare constipatia iar presiunea sangvina in abdomen creste, fiind astfel un obstcol pentru fluxul sanguin catre membrele inferioare si slabind pe parcursul timpului peretii capilarelor, cauzand aparitia venelor varicoase si a hemoroizilor. Fructele mov sustin functia vasculara, potrivit CSID Ce se intampla cu organismul tau atunci cand bei cafea: in primele 10 minute de la consumarea cafelei, cafeina intra in sange, iar presiunea sangelui si tensiunea cresc. Dupa 20 de minute, incepi sa devii mult mai alert, iar nivelul tau de concentrare este imbunatatit. De aceea oamenii care consuma aceasta bautura o iubesc atat de mult. Dupa 30 de minute, abilitatile tale ating apogeul. In 12 ore, lucrurile revin la normal. Dar, dupa acest interval, apar si simptomele dependentei de cofeina, precizeaza Divahair.