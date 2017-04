Utile: Mustarul scade intensitatea durerilor de cap; Mineralul care te scapa de pofta de dulce; Care este cea mai buna ora la care sa iti bei cafeaua

Vitamina A: la inceput, deficienta de vitamina A nu are niciun simptom. In unele cazuri, pot aparea o stare usoara de oboseala si ameteli, dar de cele mai multe ori, simptomele sunt ignorate de pacient. Cand lipsa de vitamina A se agraveaza, creste riscul de infectii respiratorii sau gastrointestinale, apar dificultati in dezvoltarea oaselor la copii si adolescenti si infertilitate la adulti, potrivit patient.info, citat de Divahair Mustarul este un bun remediu naturist pentru multe afectiuni dintre care si durerile de cap. Daca nu te lasa durerea, ar fi bine sa faci o baie fierbiente la picioare timp de 20 de minute in care sa adaugi pudra de mustar si vei scapa de orice forma de disconfort. Poate iti pare ciudat sa tratezi o durere de cap cu o baie la picioare, insa chiar functioneaza. Logica este aceea ca acest amestec ajuta la detoxificarea organismului, creste presiunea sangvina si circulatia limfatica, indepartand astfel orice forma de durere, scrie Click pentru femei Aportul zilnic corect de magneziu este de 310-320 mg pentru femei si de 400-420 mg pentru barbati. Acest mineral indeplineste un rol important in mentinerea unor functii vitale ale organismului, iar cele mai bune surse sunt legumele, in special cele cu frunze verzi. Din cauza alimentatiei bazate pe multe produse rafinate si foarte procesate, multe persoane se confrunta cu un deficit de magneziu, care se manifesta prin tot felul de tulburari: crampe menstruale dureroase, dureri de cap, tensiune musculara, constipatie, arata CSID cea mai buna ora la care sa iti bei cafeaua este intre 9:30-11:30 si 13:00-17:00. Farmacologia, stiinta care studiaza interactiunea dintre un medicament si organism, a studiat si cum reactioneaza corpul nostru la "intalnirea" cu cafeua si a ajuns la cateva concluzii. Cortizolul, hormonul care este produs ca raspuns la stres, este la cel mai ridicat nivel intre 8:00 si 9:00 dimineata, dar si intre 17:30 si 18:00. In aceste intervale cafeaua ne poate inrautati starea de nervozitate si de agitatie, anunta Divahair Pentru a-ti mentine intestinul sanatos, include probiotice in dieta ta. Nu este vorba de suplimentele alimentare, ci chiar de alimente care contin bacterii benefice intestinului. Acestea imbunatatesc digestia si aportul de nutrienti. Ajuta la scaderea numarului de bacterii - si duc la eliminarea toxinelor. Alimente care contin probiotice: varza acra, muraturi, tempeh (soia fermentata), kombucha, iaurt, kefir. Alimentele bogate in fibre, vitamine, minerale si apa ar trebui sa fie de baza in dieta ta pentru a mentine intestinul sanatos, relateaza Libertatea pentru femei.