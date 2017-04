Utile: Medicamentele care te imbolnavesc de cancer de colon; Totul despre bolile de tiroida; Tratamentul eficient in astmul alergic

Cancerul de colon devine o boala din ce in ce mai raspandita, cauzata in principal de antibiotice care, luate pe termen lung, au un impact semnificativ in corp. Unul dintre riscurile la care te supui este faptul ca acestea au ca efect eliminarea bacteriilor din colon. Insa, odata cu bacteriile care cauzeaza infectia, sunt inlaturate si altele care sunt benefice organismului. In 2014, cercetatorii au realizat studii care arata clar legatura dintre riscul mare de a face cancer de colon si administrarea de antibiotice. Totodata, studii anterioare au aratat ca persoanele cu o diversitate mica a bacteriilor din colon sunt predispuse la aceasta boala. Modificarea microbiomului, care este un ecosistem de microbi si bacterii in tractul nostru intestinal, reduce rezistenta la bacterii, fapt care duce la dezvoltarea formatiunilor precanceroase ale colonului, scrie Divahair Situata la baza gatului, sub "marul lui Adam", tiroida este una dintre cele mai mari si mai importante glande ale organismului, avand un rol esential in reglarea metabolismului prin hormonii secretati. Pe langa acest aspect, hormonii T3 si T4, produsi din iodul continut de alimente, au rol si in reglarea temperaturii corpului, in accelerarea sau diminuarea arderilor, in reglarea colesterolului si ritmului cardiac, in dezvoltarea tesutului osos si nervos, influentand, de asemenea, si tranzitul intestinal, hormonii sexuali, parul, pielea si unghiile. Cele mai frecvente dereglari ale tiroidei apar fie din cauza deficitului de hormoni (hipotiroidia), fie din cauza excesului de astfel de hormoni (hipertiroidie). Bolile de tiroida sunt mai intalnite in cazul femeilor decat in cel al barbatilor, iar riscul creste odata cu varsta, potrivit doctorulzilei.ro Cea mai raspandita forma de astm este cea alergica. Crizele sunt declansate de alergeni sezonieri, precum polenul, sau de alergeni pereni, ca acarienii sau scuame ale animalelor de casa. Din fericire, exista solutii care pot imbunatati starea astmaticilor. Specifica astmului este hipersensibilitatea cailor respiratorii la unul sau mai multi factori iritanti. Expuse la acestia, caile respiratorii se contracta, mucoasa bronhiilor se inflameaza si productia de mucus creste. Apare dificultatea de intrare si iesire a aerului din plamani. Crizele de astm repetate determina cicatrici si, in timp, compromit functionarea plamanului. Cea mai raspandita forma de astm este cea alergica (numit si astm extrinsec). Daca suferi de astm si alergii, ai probabil astm alergic, informeaza Click Mamografia digitala cu tomosinteza 3D este cea mai avansata tehnologie din lume pentru examinarea sanilor. Aceasta metoda este disponibila acum si in Romania. Iar noul mamograf digital evidentiaza leziuni incipiente din profunzimea sanilor cu un nivel minim de iradiere a pacientelor. In luna care simbolizeaza preventia cancerului mamar, a aparut si in Romania cea mai avansata tehnologie din lume de examinare a sanilor. Este vorba despre mamografia digitala cu tomosinteza 3D realizata prin soft C-View. Spre deosebire de mamografiile digitale 3D standard, softul C-View permite captarea informatiilor complexe din profunzimea sanilor, cu un nivel redus de iradiere a pacientelor. Mamografia digitala cu tomosinteza 3D este cea mai noua si avansata tehnica folosita in screeningul si diagnosticul cancerului de san, noteaza Libertatea pentru femei Multi dintre noi sunt familiarizati cu innegrirea unghiilor si, implicit, cu caderea lor. Putini stiu insa ca modificarile patologice ale unghiilor pot semnala un hematom sau un melanom subunghial. De cele mai multe ori, unghiile se innegresc din cauza traumelor repetitive, rezultate din lovirea piciorului sau din purtarea unor pantofi nepotriviti. Daca unghiile se innegresc la scurt timp dupa un antrenament sau o zi in care ai purtat pantofi prea stransi sau prea largi, este probabil ca asta sa fie cauza. Traumatismele recurente variaza de la o forma usoara (de exemplu, o mica decolorare sub unghie), pana la una severa (adica sange sub unghie). In cazurile usoare, nu este necesar un tratament. In cazurile severe, sangerarile de sub unghii pot provoca detasarea unghiei - partial sau total, scrie Click pentru femei