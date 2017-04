Utile: Regleaza-ti glicemia cu fasole verde; Cum te ajuta namolul la cresterea imunitatii; Cum se prepara cafeaua oparita si de ce este mai sanatoasa decat cea fiarta

Pastaile ajuta la gestionarea simptomelor de diabet zaharat prin intermediul influentei hipoglicemice pe care o are atunci cand este consumata de catre pacienti. Diabetul este o afectiune care are nevoie de un nivel de zahar in sange constant, astfel incat organismul sa nu fie perturbat de acest aspect in buna sa functionare. Consumul de pasta ajuta din acest punct de vedere, informeaza Click pentru femei. Daca ai reflux esofagian si ai probleme cu greutatea, cel mai bine ar fi sa incerci sa slabesti, Studiile arata ca pierderea a 10 procente din grasime poate ameliora simptomele. Totodata, ar trebui sa tii o dieta anti-reflux, prin eliminarea alcoolului, produselor care contin cofeina sau cacao, grasimilor si a condimentelor. Totodata, daca fumezi ar fi bine sa te lasi sau, macar, sa scazi numarul de tigari fumate. Incepe-ti ziua band o cana cu apa calduta. Include in dieta ta 10 migdale pe zi, noteaza Libertatea pentru femei. Daca anii trecuti lista de superalimente era aproape integral populata de alimente exotice (ne uitam la voi, kale si quinoa!), oamenii de stiinta au inceput sa priveasca cu mult mai multa toleranta in "ograda" noastra, a muritorilor de rand, fara a ne mai trimite la raioanele internationale ale supermarketurilor! Iar ouale au devenit din inamic, aliatele perfecte ale siluetei de vis, precizeaza Divahair. Acesta ajuta la cresterea imunitatii prin efectul de reglare neuro-psiho-imuno-endocrina mediat de hipotalamus", ne spune medicul balneolog Suzana Pretorian, de la Danubius Health Spa Resort din Sovata. Cum? Prin efectele sale fizice: "Temperatura namolului este diferita de cea a corpului (in general mai mare) si, astfel, stimuleaza receptorii nervosi din piele. Acestia induc vasodilatatie sau vasoconstrictie + vasodilatatie (in caz de aplicare de namol rece), precum si reactii la distanta mai complexe ce se transmit prin reteaua sistemului nervos", puncteaza specialista, iar efectele nu se opresc aici, citata de CSID Papadia este recomandata si pentru problemele hormonale feminine. Datorita dozei mari de substante nutritive si a proprietatilor de detoxificare, aceasta planta ajuta la stabilirea unui echilibru hormonal. Este folosita atat pentru mastita, cat si pentru infectiile urinare. Poti folosi papadia si pentru a trata problemele tenului. Contine mult zinc si magneziu, prin urmare ajuta pielea sa arate mult mai bine, relateaza Divahair Vei folosi aceleasi ingrediente pe care le folosesti si atunci cand prepari cafea fiarta: cafea macinata, apa si, eventual, zahar. Pune cafea macinata in cana, fierbe apoi apa intr-un ibric si toarna apa peste cafeaua din cana. Amesteca usor cu ajutorul unei lingurite si asteapta ca zatul sa se aseze la baza canii. Prin fierberea cafelei, se elibereaza doi compusi, gasol si cafestol, care o fac mai buna la gust, dar mai putin sanatoasa, iar principalul risc il consituie cresterea grasimilor in sange. De aceea, este indicat sa optezi pentru cafeaua oparita, scrie Unica