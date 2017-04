Utile: Patru boli care sunt confundate cu depresia; 78% din bulionul si pasta de tomate analizate ar trebui retrase de la comercializare; Cum iti protejezi parul in sezonul cald

Multa vreme considerata un moft, depresia incepe sa devina afectiunea de care societatea contemporana se teme cel mai tare. Alaturi de cancer, diabet si de bolile cardiovasculare, depresia se numara printre flagelurile actuale, cele care afecteaza o mare parte a populatiei. Nu este, deci, de mirare ca aceasta boala este deja considerata o criza mondiala, iar expertii atrag atentia ca numarul persoanelor afectate de ea este in continua crestere. Departe de a intentiona sa ii minimizam, insa, efectele, subliniem un fapt ingrijorator: conform expertilor, o parte dintre cazurile de depresie sunt reprezentate de alte afectiuni, diagnosticate insa in mod eronat. Conform unui studiu citat de expandedconsciousness.com, specialistii diagnosticheaza corect depresia in doar 47,3% din cazuri, scrie Divahair Bulionul cumparat din magazine este mai toxic decat ne imaginam. Cel putin asa arata un studiu realizat de APC Romania, in februarie 2017. Conform studiului, in cadrul caruia s-au analizat 71 sortimente de tomate in conserva (bulion, pasta de tomate, rosii pasate, tomate decojite, rosii taiate cuburi), 78% din bulionul si pasta de tomate analizate trebuie retrase de la comercializare, deoarece este realizat din concentrat de tomate, de provenienta necunoscuta, diluat cu apa pana la obtinerea tipului de bulion sau pasta de tomate dorita a fi comercializata. In plus, in celelalte sortimente de tomate in conserva, altele decat bulionul si pasta de tomate s-a identificat un singur aditiv alimentar si anume acidul citric, noteaza doctorulzilei.ro Razele ultraviolete nu numai ca pot deteriora pielea, ci si scalpul si firele de par. De aceea, am pregatit pentru tine o lista cu cateva solutii eficiente prin care te poti proteja de razele soarelui. Acopera-ti parul cu o esarfa. Vei petrece multe ore in aer liber? Inainte de a iesi din casa, acopera-ti capul cu o esarfa. In felul acesta, protejezi foliculii de par si scalpul de razele ultraviolete. In locul esarfei, poti folosi si o palarie. Foloseste balsam de par. Aplicand produse cosmetice atent alese, precum balsamul de par, suvitele isi vor pastra uleiurile naturale cand vor fi expuse in bataia soarelui. In felul acesta, ele nu se vor rupe, iar varfurile nu se vor deteriora. Opteaza pentru produse de par cu protectie solara. Gasesti pe rafturile magazinelor numeroase articole de ingrijire a parului care protejeaza suvitele de razelor ultraviolete. Foloseste-le si tu, mai ales in zilele insorite, pentru a te asigura ca parul nu va avea de suferit, potrivit Click pentru femei Cancerul mamar este in crestere alarmanta. Si asta pentru ca femeile inca nu au inteles ca banalele controale periodice le pot salva viata. Iar mamografia nu trebuie sa lipseasca dintre ele. Suntem mame, sotii, prietene, surori sau fiice. Totodata, lucram in birouri pline cu oameni care se bazeaza pe noi. Iar lista cu lucrurile pe care le avem de rezolvat parca nu se termina niciodata. Pe scurt, suntem femei non-stop. Dar asta nu inseamna ca nu trebuie sa avem grija de noi. Asa cum bine stim, prima regula pentru a putea salva alte vieti, in caz de nenorociri, este sa ne salvam pe noi insine. Iar asta ar trebui sa facem mereu, pentru a le putea purta de grija celor dragi. Caci cancerul mamar nu iarta pe nimeni. Cancerul mamar se poate vindeca. "Nicio femeie nu ar trebui sa lase la voia intamplarii sanatatea sanilor", declara dr. Elena Claudia Teodorescu, informeaza Libertatea pentru femei Orice sangerare care apare inafara zilelor de menstruatie este un semnal de alarma pe care organismul ti-l transmite si este necesara vizita la medicul specialist. In termeni medicali, este vorba despre o sangerare uterina disfunctionala sau metroragie. In cazul in care te-ai confruntat de curand cu menarha (prima menstruatie) sau te apropii de menopauza, aceste sangerari pot fi considerate normale, astfel pot fi semnul unor probleme grave de sanatate cum ar fi aparitia unui cancer. Orice sangerare vaginala anormala ar trebui sa te mobilizeze sa ajungi de urgenta la medicul specialist pentru a afla care este cauza si de ce tratament ai nevoie. Care sunt posibilele cauze ale sangerarilor intermenstruale? Uneori, cateva picaturi de sange intre perioadele menstruale anunta o posibila sarcina. In momentul in care embrionul se fixeaza in uter, pot aparea unele sangerari, conform Click