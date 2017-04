Utile: 10 lucruri pe care le spun sanii despre sanatatea ta; De ce pisica sasaie amenintator si de ce se ascunde de tine; 8 cauze mai putin cunoscute ale depresiei

Sanatatea sanilor este importanta la orice varsta, indiferent ca vorbim de adolescente, de femei in floarea varstei sau trecute de prima tinerete. De aceea este necesar sa stii ce este normal, dar mai ales ce nu, in ceea ce priveste sanatatea glandelor mamare. In timpul ciclului menstrual, s-ar putea sa-ti simti sanii umflati, in corpul tau avand loc schimbari hormonale. In aceasta situatie, e normala reactia sanilor. Umflaturile au tendinta sa apara pe partile laterale ale sanilor pana sub axila sau in fata si peste sfarcuri? Nu e motiv de ingrijorare, mai ales daca esti inainte de menstruatie. "Cand o femeie este la menstruatie, acest schimbari sunt normale in arhitectura sanului", ne asigura Lauren Streicher, profesor doctor la Universitatea Northwestern din Statele Unite ale Americii, scrie Diva Hair Potrivit vorbei din popor "ochii sunt oglinda sufletului", asa si fata ta poate fi considerata o adevarata oglinda a sanatatii intregului organism. Si asta pentru ca bolile de care suferi sunt vizibile mai ales pe chipul tau. Pungile de sub ochi sau cearcanele ascund afectiuni de care poate inca nu esti constient. O metoda straveche chineza cunoscuta de mai bine de 3000 de ani ajuta la diagnosticarea anumitor boli analizand trasaturile faciale. Calugarii taoisti au fost primii care au asociat semnele de pe fata cu diverse afectiuni. In prezent, constatarile lor ii ajuta pe medici in proportie de 70% sa identifice de ce boli sufera pacientii. Medicina traditionala chineza sustine ca fiecare parte a fetei arata felul in care functioeaza fiecare organ in parte, astfel ca obrajii sunt asociati cu plamanii, buzele cu sistemul digestiv, barbia cu vezica urinara sprincenele cu ficatul, relateaza ClickSanatate Creata de sotii Watanabe, Hitoshi (care a studiat medicina preventiva) si Sumiko (farmacista), dieta cu banane a devenit noul trend in randul femeilor din Japonia, astfel incat din momentul in care a devenit atat de populara, supermarketurile din intreaga tara se confrunta cu o criza de banane. Dieta este simplu de urmat. Aproape mult prea simplu. Totusi, s-a constatat ca nu este doar o legenda, rezultatele ne intarziind sa se faca simtite. Pentru micul dejun trebuie sa mananci cel putin o banana si sa bei un pahar de apa calduta. Poti sa servesti cate banane vrei pana cand te saturi complet. Motivul pentru care apa trebuie sa fie calduta este necunoscut inca si a starnit multe speculatii pana acum pe Internet, intrucat majoritatea dieticenilor sustin ca daca bei apa rece arzi mai multe calorii, anunta Doctorul Zilei Sunt multe situatii in care pisica sasaie sau haraie amenintator, se fereste de tine sau chiar incearca sa atace. Comportamentul ei poate avea o multime de cauze si multi stapani il interpreteaza gresit. Iata cum explica veterinarii acest comportament. Ai observat si tu deja ca pisica sasaie amenintator de obicei cand se apropie un alt animal de ea, o alta pisica sau un caine, sau cand incearca sa o alinte o persoana necunoscuta. Suiera puternic, sasaie si se fereste, ba chiar incearca sa atace si sa fuga. Pisica se simte amenintata, ii este frica, intra in panica si sasaitul puternic este o modalitate de a tine dusmanii departe. Este bine sa ii oferi pisicii tale un loc in casa in care sa se ascunda usor cand nu se simte in siguranta. Poate fi vorba de partea de jos a unui dulap, in care este bine sa pui o paturica special pentru ea. O poti lasa sa se ascunda si sub o canapea sau sub un sifonier, intr-un colt intunecat unde, de asemenea, este bine sa pui un covoras pufos, noteaza Libertateapentrufemei Atacurile DDoS sunt printre cele mai raspandite forme de infractionalitate cibernetica in prezent si vizeaza atat companiile, cat si persoanele fizice. Orice dispozitiv conectat la internet, fie telefon, tableta, laptop sau desktop, poate fi controlat. Pentru a se prelua controlul asupra lor este nevoie de instalarea unei aplicatii, fara stirea utilizatorului, iar hackerii au metode diverse de a compromite un sistem. Descarcarea unui sistem de operare de pe internet fara licenta este cea mai simpla metoda de a prelua controlul unui PC. Aceste atacuri intrerup accesul la resursele online ale companiilor, blocandu-le printr-un numar mare de cereri de tip "junk". Atacurile DDoS au costuri reduse si aproape oricine poate lansa unul, iar monedele virtuale criptate permit celor dispusi sa desfasoare astfel de atacuri sa-si ascunda identitatea. Accesul usor la acest tip de operatiuni fac ca orice companie care are rivali pe piata sa fie expusa unor astfel de riscuri, scrie Libertatea Depresia este declansata de numerosi factori de risc, printre care amintim anumite traume suferite, problemele de natura financiara, lipsa locului de munca sau durerea traita in urma decesului unei persoane dragi. Acestea sunt doar cateva dintre posibilele cauze ale depresiei, insa majoritatea resimtim aceasta tristete profunda din cu totul si cu totul alte motive, pe care astazi le vom dezvalui. Depresia estivala, cauzata de temperaturile crescute - aproape 5% din populatia Statelor Unite se confrunta cu tulburari afective sezoniere si aproape 1% sufera de depresie estivala, care este declansata de o nesincronizare a corpului cu noile conditii meteorologice. Acest tip de depresie se manifesta prin oboseala si epuizare, din cauza dezechilibrului de substante chimice de la nivelul creierului si a lipsei hormonului melatonina, care regleaza ciclul somn-veghe. Fumatul - nicotina din tigara poate deteriora activitatea neurotransmitatorilor din creier, ceea ce duce la intreruperea secretiei de dopamina si serotonina, hormoni ai fericirii care ne asigura buna dispozitie, relateaza CSID