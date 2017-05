​Utile: Cele trei mari conditii ca sa scapi de burtica; 5 motive medicale ca sa renunti acum la solar; De ce iti albeste parul

Alimentatia: este cea mai importanta, ne spune Iulian Dinu, antrenor personal de fitness si tehnician nutritionist. "Conteaza in proportie de 70% din tot acest demers. Poti sa faci cate abdomene vrei, pentru ca daca nu ai un stil alimentar corect, nu vei da burta jos", avertizeaza specialistul. Concret, trebuie sa renunti la zahar, la produse de panificatie si la alimente procesate, pentru ca se depun rapid in zona taliei. Evita si sucurile acidulate care contin zahar si baloneaza, scrie Click. 1. Doar o sesiune de bronzare la solar creste sansele utilizatorilor de a dezvolta melanom cu 20%, iar fiecare sesiune suplimentara in acelasi an mareste riscul cu aproape doua procente. Organizatia Mondiala a Sanatatii adaugat radiatiile emise de catre cabinele de bronzat pe lista celor mai periculoase forme de radiatii cauzatoare de cancer. 2. Creste riscul de cataracta si cancer ocular si poate duce la orbire. Melanomul se poate dezvolta chiar si in irisul ochiului, potrivit CSID. Melanina, pigmentul care da culoarea pielii, parului, ochilor, este produsa de celule numite melanocite, asezate in jurul radacinii firului de par. Odata cu varsta, melanocitele produc tot mai putin pigment, astfel ca firul devine mai putin colorat pana cand ajunge complet alb. Dr. Oz spune ca de obicei, acest proces incepe spre 40 de ani, dar unele persoane pot avea fire albe de la 20, lucru care depinde strict de mostenirea genetica. Daca mama sau tatal tau au inceput sa albeasca prematur, probabil ca aceeasi soarta te asteapta si pe tine si, din pacate, nu poti face nimic ca sa previi albirea parului, anunta Unica. Vitamina A mentine pielea tanara. Denumita si retinol, vitamina A te ajuta sa pastrezi sanatatea dintilor, a oaselor, inclusiv a ochilor, reducand riscul aparitiei cataractei. Mentine pielea hidratata si activeaza regenerarea celulara. O poti gasi in sfecla, spanac, ceapa verde, morcovi, vinete, galbenus, pepene galben, mere, prune, piersici, zmeura, peste, fasole verde, relateaza Click pentru femei Practic, intr-o famile in care sotul fumeaza, sotia este expusa la fumatul pasiv. Inca din anii '80 s-a demonstrat cresterea importanta a riscului de cancer pulmonar al sotiilor nefumatoare ai caror soti fumeaza in casa. Mai mult, simpla expunere la fum de tutun timp de 30 de minute creste riscul de infarct miocardic acut cu 30%. Pe scurt, sunt dovezi certe ca sotii nefumatori sufera si fizic ca urmare a faptului ca partenerul de viata fumeaza. Vestea buna este ca toate certurile provocate de fumat pot deveni amintire.", spune Dr. Magdalena Ciobanu Coordonator Program National Stop Fumat, citata de Libertatea pentru femei