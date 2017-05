Utile: Ce dereglare hormonala ai in functie de simptome; Sapte simptome pe care nu ar trebui sa le ignori. Pot anunta un tip de cancer pe care orice femeie il poate face; Gustari sanatoase care potolesc foamea

Nivelul hormonilor este un indiciu al modului in care functioneaza corpul tau. Fiecare hormon are caracteristicile lui, care-ti influenteaza starea de spirit, nivelul de energie, greutatea, temperatura si digestia. Glandele endocrine care produc acesti hormoni sunt creierul (hipotalamusul si glanda pituitara), tiroida, paratiroida, suprarenalele, pancreasul, glandele reproductive (ovarele si testiculele) si tractul gastrointestinal. Daca apare un dezechilibru hormonal, intervin problemele de sanatate. Iata care sunt hormonii care ajuta la buna functionare a organismului. Cortizolul. Glandele suprarenale secreta mai multi hormoni, iar unul dintre ei este cortizolul, principalul responsabil pentru stres. Oboseala intervine atunci cand acest hormon nu se incadreaza intre valorile normale. Acest simptom reprezinta o disfunctie a comunicarii creierului cu glandele suprarenale, noteaza Divahair Cancerul ovarian este diagnosicat anual la aproximativ un sfert de milion de femei din intreaga lume. Spre deosebire de alte forme de cancer, aceasta boala afecteaza femeile atat din tarile dezvoltate cat si pe cele din tarile in curs de dezvoltare. Este important sa stim care sunt simptomele, factorii de risc si istoricul familial, atat din partea mamei cat si din partea tatalui. Expertii sunt de parere ca frecventa si aparitia combinata a anumitor simptome pot fi semne incipiente ale cancerului ovarian. Daca o femeie manifesta in mod frecvent una sau mai multe dintre simptomele de mai jos, este foarte important sa ia legatura cu un medic: Dureri abdominale sau pelvine; Modificari ale tranzitului intestinal (diaree sau constipatie); Modificari urinare; Sangerari vaginale neobisnuite; Dureri in timpul contactului sexual; Pierdere in greutate; Oboseala, astenie, scrie doctorulzilei.ro . Cu siguranta esti familiarizat cu recomandarea nutritionistilor de a consuma cate 2 gustari pe zi. Pentru ca aceste mici rasfaturi sa nu-ti afecteze sanatatea si silueta, este bine sa faci alegeri inspirate. Din cauza stilului de viata alert, mancam pe fuga, in special alimente procesate, iar consecintele acestui regim nu sunt nesemnificative: riscam sa avem probleme cu greutatea, sa ne imbolnavim si sa ne simtim din ce in ce mai obositi. De aceea, este important sa ne stabilim un program zilnic de 3 mese si 2 gustari, pe care sa-l respectam cu strictete. Seminte crude. Ambalate separat sau amestecat, semintele de in, de susan, de mac, de floarea-soarelui si de dovleac, pe langa faptul ca potolesc foamea, contin fibre si grasimi sanatoase care mentin echilibrul dintre colesterolul "rau" si cel "bun", sustin specialistii in domeniu. Ca gustare, consuma aproximativ un pumn de astfel de seminte, potrivit Click Statul pe scaun, de voie sau de nevoie, imbolnaveste. Peste jumatate dintre romani folosesc internetul. Iar majoritatea celor care lucreaza la birou petrec 7-8 ore pe zi la calculator. Indiferent de motive, statul pe scaun face ca mii de oameni sa ajunga anual la spital din cauza durerilor de spate. Dar putini stiu ca majoritatea durerilor au legatura cu presiunea la care este supus spatele dupp zile de stat in fata computerului. Statul pe scaun lungi perioade de timp nu afecteaza doar spatele. Ci si postura, circulatia sangelui, muschii, nervii, ochii, creierului. Este poate una din cele mai mari probleme de sanatate pe care le avem, despre care nimeni nu vorbeste. Cercetatorii de la Journal of Physical Activity and Health au descoperit ca incidenta pentru dizabilitati este mai mare de 1.52 ori cu fiecare ora pe care o petrecem sedentar. Indiferent de cat timp petrecem activ, informeaza Libertatea pentru femei Ti s-a spus vreodata ca vorbesti in somn? Daca da, este important sa stii ca in acel moment din noapte cuvintele vin din subconstient, nu au sens si nu trebuie sa aiba legatura cu viata reala. Daca ai dormit in aceeasi camera cu altcineva si-ti spune dimineata: "Ai vorbit in somn!", primul lucru la care te gandesti este: "Nu, nu eu". Apoi incepi sa te intrebi daca ai spus ceva ce nu trebuia spus. Exista o explicatie stiintifica legata de vorbitul in somn. Sa vorbesti in timpul somnului nu este ciudat, ci inconstient si, in cele mai multe cazuri, sunt rostite cuvinte simple si lipsite de sens. Cu toate acestea, exista exceptii, desigur, atunci cand oamenii vorbesc de mai multe ori in aceeasi noapte. Aceasta este o situatie frecventa la copii si adolescenti. Vorbitul in somn are mai multe cauze: o zi stresanta, problemele personale, de la locul de munca sau emotionale, despre care nu vrei sa vorbesti cu nimeni, noteaza Click pentru femei