Utile: Cum iti afecteaza sanatatea blugii skinny; De ce apar durerile de spate si cum scapati de ele definitiv; Apa minerala, buna pentru oase si stomac

Chiar daca arati foarte bine intr-o pereche de blugi skinny, trebuie sa stii ca, purtati pe termen lung, acesti pantaloni iti pot afecta sanatatea. Medicii avertizeaza ca pantalonii foarte stramti pot duce la umflarea picioarelor si la complicatii grave. Discutia despre pericolul pe care il reprezinta blugii skinny pentru sanatate a inceput in 2015, cand o femeie din Australia a ajuns de urgenta la spital. Tanara ii purtase o zi intreaga, iar picioarele i se umflasera atat de mult, incat cadrele medicale au fost nevoite sa ii taie pantalonii ca sa o poata dezbraca. Gambele ei aratau ca un balon, iar femeia nu mai putea sa mearga sau sa-si miste picioarele. Medicii au diagnosticat-o cu sindrom de compartiment, o afectiunea care apare daca muschii, nervii si vasele de sange sunt comprimate un timp indelungat, potrivit Divahair Stati drept la birou, luati o pauza dupa o ora de munca in fata calculatorului si nu ridicati brusc greutati, fara sa indoiti genunchii. Durerea de spate care nu trece cu pastile in doua zile poate fi hernie. Patru din cinci adulti au dureri de spate pe parcursul unui an. Durerea poate aparea brusc sau gradual si se mentine, de regula, de la cateva zile la o saptamana. Principalele cauze sunt pozitia incorecta pe scaun sau la volan, sedentarismul sau exercitiile fizice efectuate gresit, obezitatea, in special cea superioara (abdominala), ridicarile bruste de greutati, uzura discurilor vertebrale si a ligamentelor muschilor spatelui. "Durerile de spate sunt de trei tipuri: de natura reumatica, mecanica sau degenarativa. Cele de natura mecanica sau traumatica sunt cauzate de pozitii vicioase, ridicari de greutati din miscare si fara indoirea genunchilor, sedentarism, obezitate, pozitii de dormit incorecte", explica medicul ortoped Dia Ahmad, noteaza doctorulzilei.ro Ca nutritionistii ne recomanda sa bem 2 litri de apa pe zi, o stim cu totii. Despre apa minerala circula insa o multime de mituri. Apa minerala este o apa potabila provenita dintr-o sursa naturala, care, prin compozitia ei chimica, are efecte benefice asupra sanatatii. Trebuie sa aiba o anumita origine, sa nu fie supusa unor modificari artificiale, exceptie facand adaugarea de dioxid de carbon, si sa se deosebeasca de apa de la robinet prin calitatile terapeutice certificate de specialisti. La modul general, termenul de"apa minerala" descrie orice tip de apa carbogazoasa, imbuteliata. Apa minerala fara efervescenta este denumita, uzual, apa plata. Nu face bine sistemului osos. Fals. Este o idee complet gresita, pentru ca acest tip de apa este foarte bogata in calciu si magneziu, scrie Click Ficatul are numeroase functii. Pe langa cea de a "tria" si elimina toxinele din organism, ajuta la buna functionare a sistemului imunitar. Nu te-ai fi gandit, dar un ficat "incarcat" poate sa duca si la probleme cu memoria si la scaderea fortei musculare. De aceea, este important sa ai grija de acest organ vital. Pe langa un regim echilibrat, exista plante care sa stimuleze detoxifierea lui. Cele mai bune plante pentru detoxifierea ficatului. Anghinarea scade colesterolul. Aceasta planta protejeaza ficatul, ceea ce inseamna ca te tine departe si de alte boli pe care proasta funtionare a "spalatoriei organismului" le poate provoca. Are si actiune hipoglicemianta si, astfel, previne diabetul de tip II sau, daca ai deja boala, poate fi folosita ca adjuvant in tratament. Anghinarea ajuta si la scaderea valorii colesterolului. O poti consuma ca atare sau sub forma de ceai, informeaza Libertatea pentru femei Timpul de digestie al alimentelor consumate poate contribui sau, dimpotriva, poate dauna procesului de slabire. Organismul se foloseste de o serie de procese mecanice si biochimice pentru a transforma alimentele si pentru a absorbi substantele nutritive din ele, iar acest aspect variaza de la o persoana la alta. Ca sa fie complet digerate, alimentele au nevoie de timp, insa nu toate alimentele se digera la fel de usor. Cu cat digestia este mai rapida, cu atat tu te vei simti mai bine, fara sa ai crampe digestive sau sa te simti cu burta plina mult timp dupa ce ai luat masa. Fa-ti timp pentru micul dejun: Masa de dimineata este obligatorie si este recomandat sa consumi fructe si iaurturi bogate in probiotice, care sa faciliteze digestia. Mananca la ore regulate: Nutritionistii spun ca o rutina alimentara are un efect regulator asupra sistemului digestiv, potrivit Unica