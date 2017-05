Utile: Anemia afecteaza creierul copiilor. Cum iti dai seama ca micutul tau are lipsa de fier; Ceaiul care te scapa de grasimea viscerala; Psihologia din spatele celor mai comune vise

Oamenii au fost dintotdeanua fascinati de lumea misterioasa a somnului: visele. Toti visam in fiecare seara, din ziua in care ne nastem pana la sfarsitul vietii. Oamenii isi petrec aprope o treime din viata dormind. Desi visele apar doar in faza REM a somnului, adica un sfert din durata somnului, putem spune ca ne petrecem destul de mult timp din viata visand. Psihologii incearca, de sute de ani, sa interpreteze visele. Psihanalistul Sigmund Freud a dezvoltat, in secolul al XIX-lea, teoria conform careia visele provin din inconstient. Asta ar insemna ca prin vise primim informatii pretioase despre propriul nostru inconstient. Psihologul Ian Wallace, cu o experienta de peste 150.000 de vise interpretate, a declarat care sunt cele mai comune vise si a explicat ce informatii ne transmit acestea despre noi. Suntem urmariti - Cand visam ca suntem urmariti inseamna ca exista, in viata reala, o problema pe care vrem sa o rezolvam , dar nu stim cum. Psihologul ne aminteste ca in orice criza exista o oportunitate, asa ca desi pare o situatie inspaimantatoare, ar putea fi o ocazie pentru a avea mai mult de castigat, relateaza Digi 24 Un studiu recent facut in Marea Britanie a aratat ca doua beri pot fi mai eficiente decat medicamentele impotriva durerii. Studiul a comparat 18 experimente controlate in care au fost implicati 404 oameni. Cercetatorii de la Universitatea din Greenwich au ajuns la concluzia ca 2 pahare de 450 ml de bere pot scadea durerea cu aproape un sfert. Oamenii de stiinta considera ca studiul sugereaza ca alcoolul poate fi un analgezic eficient, ceea ce ar putea explica de ce este folosit de persoanele care se confrunta cu dureri cronice, desi are efecte negative pe termen lung. Nu se stie daca consumul de alcool scade durerea din cauza faptului ca amorteste receptorii de durere sau din cauza faptului ca scade anxietatea, scrie Unica Fierul este unul dintre nutrientii vitali in formarea si dezvoltarea sistemului nervos si a creierului. Un nivel al acestuia sub valoarea normala are consecinte asupra functiei cognitive a copiilor, ceea ce, pe termen lung, inseamna performante scolare slabe, afectarea abilitatilor de argumentare si de memorare, precum si o capacitate redusa de orientare in spatiu. Anemia prin carenta de fier implica valori reduse ale hemoglobinei si ale globulelor rosii in ale caror procese de formare fierul are un rol substantial. Coeficientul de inteligenta (IQ) si memoria au un rol important in performanta scolara, iar de-a lungul timpului, studiile au confirmat o imbunatatire a acesteia in cazul copiilor cu anemie prin carenta de fier carora le-au fost administrate medicamente care contin fier. Altminteri, a fost observata intarzierea in dezvoltarea psihomotorie, performante scazute in abilitatile lingvistice, motorii si de coordonare, precum si un coeficient de inteligenta mai redus cu 5-10 puncte fata de cel al copiilor cu un nivel de fier in parametri normali, noteaza Doctorul Zilei Daca te-ai saturat sa mergi la salon pentru a scapa de punctele negre, acum poti sa scapi de ele la tine acasa cu doar doua ingrediente pe care sigur le ai la indemana. Consumul de albusul de ou este recunoscut pentru proprietatile sale de combatere a acnee. Are un continut bogat de vitamine si minerale, printre care se regaseste si seleniul. Poti apela la acest produs atat pentru uz intern cat si pentru uz extern, mai ales datorita proteinelor din compozitia sa care ajuta la inchiderea porilor, protejand in acelasi timp tenul de aparitia bacteriilor care dezvoltandu-se ar putea favoriza aparitia acneei. Aplicarea albusului de ou pe fata este indicata daca vrei sa previi si sa reduci ridurile. Din pacate varsta nu iarta pe nimeni, la primul semn de imbatranire a pielii trebuie actionat instant. Chiar daca este indicat sa folosesti masuri de preventie a ridurilor adoptand un stil de viata sanatos, cu o alimentatie sanatoasa si cu orele necesare de somn, uneori natura nu tine cu noi si trebuie sa o ajutam ca la randul ei sa ne mentina tineretea cat mai mult timp, relateaza ClickSanatate Grasimea este dusmanul siluetei tale, dar sanatatea ta are de suferit cel mai mult de pe urma ei. Inainte sa te gandesti cum sa scapi de ea, ar trebui sa stii ca aceasta este de doua tipuri: subcutanata, cea depozitata chiar sub piele si care se vede pe brate, coapse, abdomen si cam in orice alta parte a corpului, si grasimea viscerala, care este si cea mai periculoasa, pentru ca se depune in jurul organelor din regiunea abdominala - ficat, pancreas si intestine, potrivit specialistilor de la livestrong.com. O cantitate prea mare de grasime viscerala poate afecta buna functionare a ficatului si comunicarea dintre organele tale vitale. Apar, astfel, rezistenta la insulina (si prima faza a diabetului), tensiune mare, un nivel ridicat de colesterol si creste riscul aparitiei bolilor cardiovasculare. Inainte sa intri, insa, in panica, afla ca poti lua cateva masuri pentru a te proteja de pericolul la care te expune grasimea viscerala. Un stil de viata sanatos, bazat pe o dieta echilibrata si multa miscare este primul pas pe care ar trebui sa il faci, dar si tratamentele naturiste iti pot fi de folos. Ceaiul de ghimbir te poate ajuta in drumul tau spre o sanatate de fier, scrie Diva Hair . Contrar credintelor populare, psihologia nu se refera doar la cursuri pe care le faci ca sa analizezi de ce prietenii tai fac lucruri prostesti. Psihologia este o modalitate foarte eficienta care ne invata lucruri interesante despre oameni si, de asemenea, si lucruri deranjante. (...) Cutia Adevarului. Intr-un studiu psihologic facut la Universitatea Newcastle din Regatul Unit, a fost descoperit ca oamenii tind sa fie mai sinceri cand simt ca sunt priviti, chiar si de o o fotografie. In camera de odihna exista "Cutia Adevarului". Cand cineva lua o cafea, trebuia sa plateasca o anumita suma, insa era totul bazat pe incredere. In unele saptamani au fost poze cu flori langa cutie, in alte saptamani a fost o poza cu o pereche de ochi. In timpul saptamanilor cu privirea langa cutie, suma stransa era de trei ori mai mari decat in mod normal. (...) Fenomenul de Epuizare psihologica. Dupa ora 15:00, comportamentul etic dispare! Un studiu a descoperit ca oamenii au sanse de peste 50% sa minta la serviciu in intervalul 15:00-18:00. Este un fenomen conform caruia oamenii si-au epuizat capacitatea de a rezista tentatiilor morale de dimineata si care este cunoscut drept "Epuizare psihologica", anunta Descopera.ro