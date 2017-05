Utile: ​5 proprietati benefice ale papadiei; Legatura dintre fumat si aparitia autismului; Leacuri din natura pentru combaterea alergiilor

1. Elimina excesul de apa. Daca esti in cautarea unui remediu rapid pentru detoxifierea organismului, bea ceai din frunze de papadie. Are efect diuretic, elimina sarea si retentia de apa din tesuturi, este drenor limfatic. Poti prepara ceai atat din frunze uscate, cat si proaspete. Se adauga o lingura de frunze la 250 ml de apa fierbinte si se lasa la infuzat 10 minute. 2. Detoxifiaza. Primavara, e indicat sa tii o cura cu ceai sau cu extract de papadie. Acestea stimuleaza functia detoxifianta a ficatului si ajuta la eliminarea toxinelor din organism prin efectul diuretic. In acelasi timp, mentine un aspect sanatos al pielii, potrivit Click. Studiile care au cautat sa gaseasca o asociere intre fumatul din timpul sarcinii si autism au avut rezultate amestecate. Deoarece fumatul poate afecta atat ADN-ul mitocondrial, cat si cel nuclear in embrioni, iar autismul este asociat cu o rata crescuta de mutatii, profesorul Marcus Pembrey, de la Universitatea Bristol, a decis ca merita sa analizeze si generatia din urma - daca mamele copiilor cu autism au fost expuse in pantec la tutun. Pe un esantion de 14.500 de copii nascuti in anii '90, la copiii ai caror bunici au fumat in timpul sarcinii, ocurenta autismului a fost cu 53% mai ridicata fata de cele care nu au fumat, scrie CSID. Coacazul negru are efect calmant. Preparatele pe baza de frunze de coacaz negru au proprietati antialergice si antiinflamatoare, datorita continutului de antociani si polifenoli. Si acidul gama linoleic, continut de semintele de coacaz, este bun in calmarea starilor inflamatorii. Nu prezinta contraindicatii iar tratamentul se face cu ajutorul ceaiurilor. Prepara infuzia dintr-o lingura de frunze sau de fructe de coacaz negru la o cana de apa clocotita. Otetul de mere, remediu intern si extern. Este unul dintre cele mai vechi remedii in alergie. Consuma de 3 pe zi un amestec obtinut dintr-o lingura de otet de mere si o cana cu apa. Poti folosi amestecul si extern, daca ti-au aparut iritatii pe piele, aplicandu-l pe zonele afectate cu ajutorul unui tampon de vata, noteaza Click pentru femei Consumi prea multa cofeina. Nu poti sa te trezesti fara cafeaua de dimineata, apoi faci nenumarate pauze de cafea la munca? Sau consumi alte bauturi care contin cofeina in cantitate mare? Studiile medicale arata o relatie clara intre consumul excesiv de cofeina si depresie, nervozitate excesiva si anxietate. In plus, cofeina este un stimulent care te poate face sa ai insomnii, ceea ce iti poate inrautati starea sufleteasca. Incearca sa bei mai putina cafea. Inlocuieste-o cu ceai verde sau cu pauze in care iesi in natura, la aer curat, informeaza Libertatea pentru femei Copiii trebuie sa-si ingrijeasca dintii cat mai devreme. Unul din patru copii dezvolta semne ale cariilor dentare inainte de a incepe scoala, avertizeaza dr. Andra Custura. Ingrijirea dentara ar trebui sa inceapa imediat ce apare primul dinte al unui copil, de obicei in jurul varstei de sase luni. Primii dinti ai copilului pot fi curatati cu periute de dinti speciale, cu peri extrem de moi si cu pasta de dinti pentru copii. 3. Foloseste suficient - dar nu prea mult - fluor. Cel mai important element in domeniul sanatatii orale este fluorul, care intareste smaltul, facandu-l mai putin predispus sa se descompuna, arata Unica