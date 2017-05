Utile: Capsunile te ajuta sa slabesti; Epilarea inghinala, periculoasa pentru sanatate; Ceaiul care te scapa de grasimea viscerala

Ghimbirul este o planta ierboasa, originara din Asia, care contine antioxidanti ce protejeaza corpul impotriva stresului celular cauzat de grasimea viscerala. Studiile arata ca aceasta planta scade inflamatia, umflarea si durerea de la nivelul regiunii abdominale. In plus, ghimbirul este considerat o planta anticancerigena, prevenind si bolile cardiovasculare. In plus, ghimbirul digera zaharul si regleaza nivelul de glucoza la pacientii cu diabet zaharat de tip 2. Beneficiile ghimbirului, potrivit specialistilor: lupta impotriva cancerului, inclusiv cancerul ovarian, ajuta la scaderea in greutate si arde grasimile, potrivit Divahair. Au putine calorii. Capsunile stimuleaza productia de adiponectina, un hormon secretat de adipocite. Acesta ajuta la pierderea in greutate, prin cresterea consumului energetic. De asemenea, favorizeaza scaderea nivelului plasmatic al glucozei si lipidelor. Capsunile ajuta si la productia de leptina, hormon ce regleaza metabolismul si care este asociat cu satietatea. Datorita leptinei, creierul primeste semnalul ca ne-am saturat dupa o masa, controland apetitul si oferind senzatia de satietate. Fructele au si efect depurativ, ajutand la eliminarea acidului uric. Acest fruct este ideal in curele de slabire intrucat are putine calorii (30 la 100 g), iar 90% din masa lor e reprezentata de apa. Urmand o dieta cu capsuni, se pot pierde pana la 4 kg intr-o saptamana, scrie Click. Epilarea lasa cale libera bacteriilor. Epilarea cu ceara smulge, pe langa parul "mult nedorit" si bucati mici din stratul superior al pielii, fapt ce deschide portile pentru ca bacteriile sa intre in corp. Mai mult, procedeul de epilare inflameaza zona si capteaza bacteriile sub piele. Din acest stadiu, pielea devine un spatiu propice infectiilor cu stafilococ, foliculita si a firelor de par crescute sub piele. Dermatologii tin sa reaminteasca un lucru general valabil, si anume: de fiecare data cand faci ceva ce compromite integritatea corpului tau, daca nu il lasi sa fie asa cum e conceput de natura, iti sporesti automat riscul de infectie, arata CSID 1. Repelent pentru insecte. Poti creste planta in gradina sau ghivece pentru a tine tantarii la distanta. Pentru rezultate si mai bune freaca cateva frunze de piele pentru ca uleiul din acestea sa se impregneze pe pielea ta. Mai poti folosi o combinatie de apa cu ulei esential de citronella pentru a pulveriza pe piele, haine, etc, tot pentru a tine insectele la distanta. Optional, mai poti adauga ulei de menta, tea tree in combinatia de apa cu citronella. Agita bine recipientul inainte de folosire. 2. Citronella reduce inflamatiile. Uleiul de citronella are efect antiinflamator, calmeaza durerile de artrita, osteoartrita, artrita reumatoida sau inflamatiile interne, noteaza Libertatea pentru femei Simptomele conjunctivitei sunt: - ochi rosii - lacrimare - senzatie de arsura sau de corp strain in ochi - mancarime. Exista cateva remedii naturale care te ajuta sa combati simptomele conjunctivitei, si anume: Turmericul Pune 4 linguri de turmeric intr-un vas in care inainte pui apa fierbinte si amesteca cu o lingura. Ia o discheta de bumbac, inmoai-o in solutie si stoarce excesul de apa. Foloseste discheta imbibata ca o compresa calda pe ochiul infectat si las-o sa actioneze cel putin 5 minute. Turmericul are capacitate de a reduce inflamatia, deoarece are proprietati antibacteriene, informeaza Click pentru femei.