Utile: De ce nu e bine sa te speli pe dinti dupa ce mananci; Boala "silentioasa" provocata de consumul de paine; Cum recunosti lipsa de fier la copil

Zambetul este extrem de important in definirea modului in care percepem o persoana. Tocmai de aceea, dantura perfecta mereu va atrage toate privirile si admiratia celor din jur. Pe langa diferitele interventii de infrumusetare ale danturii, si igiena este un factor la fel de important pentru un zambet atragator. Medicii dentisti ne recomanda sa ne spalam pe dinti de doua ori pe zi, deoarece doar asa evitam sa dezvoltam diferite afectiuni ale dintilor. Desi ai crede ca trebuie sa te speli pe dinti de fiecare data dupa ce mananci, se pare ca acest lucru iti face mai mult rau decat bine. Spalatul pe dinti dupa masa poate afecta structura dintelui. De aceea, este recomandat sa folosesti guma de mestecat si ata dentara pentru a inlatura resturile de mancare de pe suprafata dintilor si sa lasi pasta si periuta de dinti doar pentru anumite momente ale zilei, noteaza Divahair Este una dintre cele mai comune boli din lume, insa in multe cazuri este asimptomatica. O anemie care nu mai trece, dificultatea de concentrare sunt semne care pot anunta boala celiaca (intoleranta la gluten). Glutenul este o proteina prezenta in anumite cereale, precum graul, ovazul, orzul, secara si kamutul. Glutenul are o valoare nutritionala foarte mica iar principala functie a acestei proteine este aceea de a actiona ca agent de legatura, oferind fainii capacitatea de a creste, ceea ce face posibila producerea painii. Atunci cand exista predispozitie genetica, ingerarea unor cantitati chiar si neinsemnate de alimente care contin gluten declanseaza o reactie imuna in intestinul subtire, cauzand o inflamatie cronica. Starea inflamatorie cronica duce, in cele din urma, la distrugerea vilozitatilor intestinale si la limitarea proceselor de absorbtie de la nivelul intestinului subtire, scrie doctorulzilei.ro Deficienta de fier poate afecta dezvoltarea normala a micutului si poate duce, in timp, la anemie. De aceea, este important sa recunosti din vreme semnele, sa mergi la medicul pediatru daca acestea se agraveaza si sa afli care sunt cele mai bune surse din care isi poate lua acest mineral. Fierul este unul dintre nutrimentii esentiali pentru cresterea si dezvoltarea copilului tau. El ajuta la transportarea oxigenului de la plamani catre restul corpului. Daca dieta celui mic este prea saraca in acest mineral, va dezvolta deficienta de fier, care duce la anemie. Prea putin fier in sange poate afecta capacitatea de functionare a organismului copilului. Chiar si asa, cele mai multe simptome ale deficientei nu apar pana cand nu se instaleaza anemia prin carenta de fier. Daca cel mic prezinta factori de risc in ceea ce priveste lipsa de fier, discuta cu medicul pediatru, potrivit Click Mituri despre acnee sunt nenumarate. Si le preferam pe acestea, in loc sa ne consultam cu dermatologul. De cele mai multe ori, ne facem rau cu buna stiinta. Iata care sunt cele mai comune mituri despre acnee. Aparitia acneei cu frecventa crescuta a facut sa apara de-a lungul timpului nenumarate mituri despre acnee. Sunt adanc inradacinate in cultura noastra. Si se repeta frecvent. Din pacate, ne impiedica sa avem parte de o ingrijire corespunzatoare a pielii. Acneea este o afectiune comuna. Multe persoane considera ca au cunostintele necesare pentru a oferi sfaturi in acest domeniu. Fapt pentru care exista numeroase convingeri gresite sau tratamente "miraculoase". Dar nu ajuta la ameliorarea problemei. Din pacate, acneea se poate agrava atunci cand este tratata incorect. Astfel ca pentru a o controla este important ca toate aceste mituri despre acnee sa fie ignorate, conform Libertatea pentru femei Potrivit studiilor, cererea de tratamente de estetica continua sa creasca, fatetele dentare fiind pe primul loc in preferintele celor care isi doresc un zambet frumos, dar si sanatos, avand in vedere ca fatetele pot trata diverse probleme. "Versatilitatea fatetelor, impreuna cu rezultatele lor instantaneu vizibil, explica popularitatea lor ca solutie preferata pentru problemele estetice. Acestea pot fi plasate cu usurinta fara a indeparta smaltul dintilor naturali si pot deveni un tratament rapid si eficient pentru cateva dintre cele mai frecvente probleme dentare, in doar cateva zile", afirma dr. Remus Stratulat, medic estetica dentara in cadrul Clinicii Dental One, Bucuresti, noteaza Click pentru femei