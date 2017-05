Utile: La ce ore sa bei apa ca sa ajungi la greutatea ideala; Corcodusele imbunatatesc memoria; Indulcitori naturali mai sanatosi decat zaharul care te ajuta si sa slabesti

Dupa ce te trezesti. Imagineaza-te ca incepi sa mergi cu masina intr-o zi cand temperatura este sub 0 grade, fara sa lasi motorul sa se incalzeasca. Este un dezastru, nu-i asa? Acelasi lucru este valabil si pentru corpul uman. Fara sa iti "pornesti" corpul in acest mod in fiecare dimineata, starea de sanatate iti poate fi afectata, indeosebi atunci cand sari peste prima masa a zilei. Consumand un pahar de apa in fiecare dimineata, pe stomacul gol, iti activezi metabolismul si scapi astfel de toate toxinele acumulate in organism. Inainte de fiecare masa. Bea un pahar plin cu apa inainte, pentru a ajuta digestia si a grabi procesul de ardere a grasimilor, informeaza Divahair. Obrajii rosii: roseata obrajilor poate semnala existenta unor probleme ale pielii (precum acneea rozacee, determinata de inflamatie), dar poate fi si semnul unor afectiuni interne, precum sindromul Cushing, caracterizat printr-o productie excesiva de cortizol, un hormon produs de glandele suprarenale. Obrajii vineti: culoarea albastrie sau vinetie a obrajilor sugereaza ca nivelul oxigenului in sange este prea scazu. Una dintre cauze poate fi hipertensiunea pulmonara, potrivit Unica . Contin o serie de minerale printre care si magneziu si fosfor. Acestea, spun fitoterapeutii, imbunatatesc activitatea cerebrala, puterea de concentrare si de memorare. Nu toata lumea le consuma deoarece unele sunt foarte acre. De asemenea, sunt bune si pentru sanatatea oaselor. Surplus de energie: bogate in vitamine, precum vitamina C, dar si in cele din clasa B-urilor (B1, B2, B3, B6), corcodusele sunt recomandate in cazul avitaminozei. Rotundele fructe verzi, galbene sau rosii contin si proteine, pectine, minerale si acid citric, relateaza Click. Consumul excesiv de sare - este indicat sa consumi cel mult 1.500 miligrame de sare zilnic. Stresul - desi nu s-a descoperit o legatura directa intre stres si cresterea tensiunii, este posibil ca de vina sa fie obiceiurile nesanatoase ce apar ca urmare a situatiilor tensionate, precum alimentatia nesanatoasa, la ore nepotrivite, consumul de alcool sau fumatul. Sedentarismul si excesul ponderal - kilogramele in plus pun o presiune enorma pe vasele de sange care alimenteaza inima, ceea ce poate duce la cresterea tensiunii arteriale, scrie CSID. Mierea este unul din cei mai buni indulcitori naturali. De asemenea, este benefica sanatatii fizice si psihicului. Contine 80 % zaharuri naturale, 18 % apa si 2 % minerale, vitamine, polen si proteine. Dintre zaharuri, cele mai intalnite sunt fuctoza si glucoza. In plus, contine numeroase enzime, antioxidanti, fiern, zinc, potasiu, calciu, fosfor, vitamina B6, riboflavina si niacin. Datorita proprietatilor antiseptice, antibacteriene, antimicrobiene si a altor calitati tamaduitoare, mierea este folosita si ca medicament pentru probleme uzuale de sanatate, cum ar fi racelile sau acneea, precizeaza Libertatea pentru femei.