Utile: De ce sa nu dormi cu televizorul in camera; Nu consumati acest fruct daca luati medicamente; Ce trebuie sa stii despre cancerul de pancreas

Toata lumea are un televizor in dormitor. Aceasta portita practica spre serialul sau emisiunea preferata este o parte importanta din camera de odihna, dar si din viata fiecaruia dintre noi. Televizorul in dormitor te ajuta sa te simti mai confortabil si te distreaza atunci cand nu ai ceva mai bun de facut. Tot ce trebuie sa faci este sa apesi pe un buton. Intreaga ta lume se transforma! Problemele de somn sunt din ce in ce mai comune, iar principalii factori ai acestor neplaceri tin in primul rand de stres. Un studiu din 2012 a aratat ca aproximativ 37% dintre oameni nu pot sa adoarma din cauza grijilor provocate de bani. Un alt studiu condus de IKEA a sesizat ca 7 din 10 persoane nu au parte de somn suficient si ca aproximativ 50 de milioane de lire sunt cheltuite anual pe somnifere in Marea Britanie, conform sleepcouncil.org.uk. Televizorul este unul dintre factorii care te tin treaza noaptea, iar acest lucru este dovedit de numeroase studii, noteaza Divahair Grapefruitul este deseori laudat pentru efectele sale "miraculoase" in lupta cu kilogramele in plus, dar si cu hipertensiunea. Cine s-ar fi asteptat, insa, ca acesta poate fi si destul de periculos pentru sanatate. Fructul opreste actiunea medicamentelor si le impiedica sa se descompuna in ficat si intestine, atentioneaza specialistii in domeniu. Potrivit cercetatorilor, sunt medicamente care interactioneaza cu acest fruct. Printre medicamentele implicate in acest proces sunt unele luate pentru hipertensiune, cancer sau alte afectiuni, care coboara nivelul colesterolului din sange. De asemenea, unele medicamente luate dupa transplanturi au aratat si ele aceleasi interactiuni negative. Grapefruitul si sucul sau sunt interzise in spitalele din Vest tocmai pentru ca faptul ca modifica activitatea unor medicamente. El este un fruct indicat persoanelor care nu urmeaza tratamente medicamentoase, potrivit doctorulzilei.ro In majoritatea cazurilor, cancerul pancreatic da simptome doar in stadiile avansate, cand sansele de supravietuire sunt reduse. Cancerul pancreatic este una dintre cele mai agresive boli. In aproximativ 90% din cazuri, tumoarea se formeaza in pancreasul exocrin, responsabil de producerea enzimelor indispensabile digestiei. Tumoarea maligna mai poate aparea si la nivelul pancreasului endocrin, care secreta hormoni precum insulina. Cancerul poate fi localizat la nivelul capului pancreasului, dar si la cel al coadei sau corpului acestui organ. Cancerul pancreatic este mai frecvent intalnit la persoanele cu varsta peste 50 de ani, mai ales la fumatori, care au un risc dublu de a face aceasta boala. Consumul de alcool si dieta bogata in grasimi, prajeli si in afumaturi sunt alti factori implicati in aparitia tumorii pancreatice, scrie Click Conform unui nou studiu, conditia generala cardio-respiratorie a unei persoane este asociata cu riscul aparitiei polipilor precancerigieni in colon si care netratati duc la cancerul la colon. Cercetatorii au descoperit ca persoanele cu o capacitate cardio-respiratorie mai precara au riscuri mai mari de aparitie a polipilor, informeaza Live Science. Doctorii stiau anterior ca lipsa de activitate fizica este asociata cu un risc crescut de cancer la colon, dupa cum precizeaza autorul studiului de fata, Vikneswaren Namasivayam, un medic al Spitalului General din Singapore. Asadar, noul studiu a avut in vedere masurarea capacitatii cardio-respiratorie, pentru ca aceasta reprezinta un concept diferit fata de activitatea fizica. "Atunci cand oamenii vorbesc de activitate fizica, se refera la un comportament si nu la o masuratoare biologica, pe cand conditia cardio-respiratorie poate fi masurata in mod obiectiv", precizeaza medicul, informeaza Descopera In afara de senzatie de arsura in zona stomacului, te poti confrunta si cu disconfort in partea superioara a abdomenului, balonare, senzatie de prea plin si de greata. Gastrita, refluxul gastrointestinal, alergiile sau intolerantele alimentare, sindromul intestinului iritabil, ulcerul, boala celiaca si infectia bacteriana Helicobacter pylori (H. pylori), sunt principalele afectiuni care provoaca arsuri stomacale. Insa, pentru a combate aceasta problema, incearca cateva remedii simple. Ghimbirul. Este foarte bun pentru digestie si este utilizat in tratarea mai multor probleme de stomac. In plus, ghimbirul stimuleaza secretia de mucus in stomac si reduce efectul acidului asupra stomacului. De fapt, ghimbirul neutralizeaza acizii stomacului, noteaza Click pentru femei