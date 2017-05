Utile: Care sunt pasii care te ajuta sa iti detoxifici ficatul; Transpiratia excesiva: remedii naturiste eficiente care o pot combate; Ce sa faci ca sa arzi calorii toata ziua chiar si cand stai pe scaun

Metabolismul rapid pare a fi cheia catre o silueta aproape de perfectiune. Oricine detine acest atu arde caloriile mai repede, pierde mai multe kilograme intr-un timp mai scurt si se mentine in forma mai usor decat ceilalti. Metabolismul reprezinta, de fapt, procesul prin care corpul nostru transforma caloriile consumate din mancare, in energia atat de necesara diverselor functii ale organismului. Abuzul alimentar sau, dimpotriva, infometarea nu vor face altceva decat sa dezechilibreze functionarea metabolismului si sa il determine sa nu arda cate calorii ar fi necesar. Exercitiile cu greutati - efect maxim chiar si dupa terminarea antrenamentului. Cele mai indicate ar fi exercitiile cu greutati. Desi multe femei se feresc de acest tip de antrenament pentru a nu dezvolta muschi inestetici, temerea lor nu este deloc justificata si asta pentru ca femeile nu au hormonii necesari pentru a-si dezvolta atat de tare muschii in urma exercitiilor cu gantere, scrie Doctorul Zilei Daca si tu te confrunti cu un nivel ridicat de tesut adipos la nivelul organismului tau, primul lucru pe care trebuie sa il faci este sa diferentiei cele doua tipuri existente: si anume grasimea subcutanata, care este localizata imediat sub piele, vizibila mai ales in zona bratelor, a coapselor si a abdomenului, car si grasimea viscerala acre este cea mai periculoasa din cauza faptul ca se depune in jurul organelor din cavitatea abdominala. Din pacate primul organ vital care este afectat de grasimea viscerala este ficatul. Odata cu el este afectata si comunicarea cu celelalte organe vitale sanatatii tale. Imediat cum s-a instalat grasimea in cavitatea abdominala, organismul va incepe sa opuna rezistenta in fata insulinei ceea ce va genera aparitia diabetului, nivelul de colesterol si tensiunea arteriala vor creste, in felul acesta crescand riscul de boli cardiovasculare. Desi este folosit ca si condiment in unele bucatarii ale lumii, ghimbirul este o planta bogata in antioxidanti care sunt esentiali la nivelul celular al organismului. Astfel ca daca alegi sa il introduci frecvent in alimentatia ta, va proteja organismul si va lupta impotriva stresului celular provocat de grasimea viscerala, relateaza ClickSanatate . Apa are un rol major in buna functionare a organismului, insa de prea putine ori ii acordam importanta cuvenita. In functie de apa pe care o bei, adopti un anumit stil de viata. Insa cum poti stii daca apa pe care o alegi e buna sau nu? La ce te uiti atunci cand vrei sa bei o apa care sa te ajute sa iti mentii echilibrul organismului? In topul preferintelor persoanelor preocupate de sanatatea lor regasim un tip de apa mai putin cunoscut: apa alcalina. Datorita proprietatilor ei antioxidante si potentialului de hidratare mai ridicat, apa alcalina este si preferata sportivilor de performanta. Alcalinitatea se refera la nivelul pH-ului. O apa este considerata alcalina daca are un pH de peste 7, iar cele cu pH mai mic sunt ape acide. Pe langa nivelul pH-ului, apa alcalina contine si alte elemente benefice pentru organism, cum ar fi calciul si magneziul. Exista doua tipuri de apa alcalina: naturala si artificiala. Cea naturala se gaseste direct in izvoare, iar apa alcalina artificiala se poate realiza acasa, atat prin adaugarea unor ingrediente precum bicarbonatul de sodiu, cat si cu ajutorul unor aparate de ionizare a apei, sau la scara mai mare, prin metode industriale, scrie Unica Ne este greu sa identificam un organ care sa fi fost supus unui chin mai mare in perioada sarbatorilor decat ficatul! Aflat la datorie 100% din timp, ficatul nostru a fost nevoit sa suporte cantitatea uriasa de alcool si de grasimi, dar si stresul si oboseala de care nu ne putem feri nici in vacanta. Cine poate spune, cu mana pe inima, ca a renuntat la un pahar delicios de sampanie sau la o prajitura atragatoare, cu de toate, doar pentru a-si proteja ficatul? Noi recunoastem ca l-am abandonat la greu in perioada sarbatorilor. Renunta la alcool! E greu sa iti imaginezi sarbatorile fara alcool, dar consumul in exces contribuie la acumularea de trigliceride, ceea ce poate provoca, in timp, steatoza hepatica (boala ficatului gras). Transforma luna ianuarie in perioada ta de cumintenie, in care vei renunta la paharul de vin rosu de dupa cina! Ficatul iti va multumi. Hidrateaza-te! Daca ai renuntat o luna la alcool, cu ce sa il inlocuiesti? Cu apa din plin! Lichidul vietii va usura munca ficatului, contribuind la eliminarea toxinelor din organism, noteaza Diva Hair Hiperhidroza reprezinta termenul utilizat pentru a descrie transpiratia abundenta, afectiune incomoda intalnita la aproape 3% din populatia planetei. Persoanele afectate se confrunta adeseopri cu situatii stanjenitoare si anxietate din cauza transpiratiei in exces si le poate determina scaderea increderii de sine, lipsa de socializarea sau chiar pierderea locului de munca. Cele mai predispuse zone vizate de hiperhidroza sunt subratul, talpile, palmele, zona de deasupra buzei superioare si cea dintre picioare. In unele cazuri, transpiratia este localizata doar pe anumite portiuni de corp, cum ar fi capul sau mainile, in timp ce alte persoane transpira pe intreaga suprafata a corpului. Veste buna este ca exista in prezent numeroase tratamente pentru aceasta problema, insa trebuie sa fiti constienti ca transpiratia excesiva poate fi in cele mai multe cazuri un simptom al unei afectiuni ascunse, precum infectia, anxietatea sau hipertiroidismul, si nu neaparat o boala in sine. Cauza aparitiei hiperhidrozei este una destul de complexa. Oamenii de stiinta sunt de parere ca hiperhidroza apare ca urmare a unei intreruperi de informatie intre hormoni si hipotalamus, centru din creier care controleaza nervii responsabili cu activitatea glandelor sudoripare, anunta CSID