Utile: 5 trucuri geniale ca sa te poti lasa de fumat; Cum sa scapi de matreata si de cojile din cap; Accelerarea arderii grasimilor - cum sa faci sa slabesti mai repede

Nu mai asocia fumatul cu activitati placute. De obicei, aprinzi o tigara la cafeaua de dimineata, intr-o pauza la serviciu, atunci cand vrei sa te relaxezi, sau pur si simplu cand dezlegi un rebus. Nu mai asocia aceste activitati placute cu fumatul. Mai bine alege un loc nou pentru fumat (in afara casei sau a locului de munca), in care sa practici fumatul ca scop in sine. Locul sa fie cat mai greu accesibil si mai inconfortabil. Regula e sa fumezi doar acolo, fara sa ai alte activitati placute (cafea, telefon). Concentreaza-te pe sen-zatiile negative. Atunci cand tragi tacticos din tigara, in loc sa te bucuri de relaxare, mai bine incerci sa constientizezi uscaciunea gurii, disconfortul faringian, gustul neplacut care ramane, scrie Click. Amestecati o lingurita de zahar brun cu 2-3 lingurite de balsam. De preferat un balsam natural. Eu folosesc acum balsamul de par cu rozmarin si ulei de masline, care are rozmarin si lavanda in compozitie, ideal pentru un scalp iritat si gras. Frecati foarte bine cu acest amestec pielea capului iar apoi spalati-va normal cu samponul dumneavoastra. Se poate folosi si bicarbonatul de sodiu in loc de zahar brun, pentru parul cu radacina mai grasa. Se stie ca acesta absoarbe excesul de sebum, informeaza Unica. Alimentele cu calorii negative consuma mai multe calorii pentru a fi descompuse, digerate si asimilate decat produc. Diferenta este compensata prin arderea grasimilor din corp. De exemplu, o portie de pandispan cu fructe furnizeaza 350 de calorii, din care 100 sunt utilizate pentru absorbtia si digestia prajiturii, lasand 250 care se adauga la aportul zilnic de calorii. Totusi, o portie de varza de Bruxelles aduce 50 de calorii, dar sunt necesare 75 pentru a o digera, adica se vor consuma 25 de calorii din rezerva de grasimi a organismului, relateaza CSID Fructele de curmal au o valoare alimentara de doua ori mai dulce decat cea a zaharului, insa cu un aport caloric inferior. Mai contin vitamina A liposolubila, vitamine din complexul B hidrosolubil, C si E. Au actiune diuretica, emolienta, usor antiinflamatoare, expectoranta, laxativa, purgativa, afrodiziaca. Ca urmare, erau folosite ca remediu intr-o seama de afectiuni: anemie, oboseala, astm, tuse, brosita, tuberculoza, precum si pentru cresterea potentei si a longevitatii. Medicina moderna a observat ca fructele de curmal au propritati pectorale si emoliente apreciabile, favorizand expectoratia. Pe langa asta, s-a mai constatat ca au propritati de tonic nervos, arata Libertatea pentru femei. Un studiu al Royal Society for Public Health din Marea Britanie arata cat trebuie, de fapt, sa te antrenezi la sala de sport, pentru a arde caloriile acumulate din mancarea de tip fast food, noteaza The Independent. Daca ai depasit numarul de calorii pe care ar fi trebuit sa le consumi si te gandesti ca doar cateva minute de sport sunt de ajuns ca sa le arzi, ei bine nu e chiar asa, scrie Mediafax. De exemplu, daca mananci un sfert dintr-o pizza mare, asta inseamna 449 de calorii, pentru care ai nevoie de o plimbare de 1 ora si 23 de minute sau de 43 de minute de alergat. Pentru un baton de ciocolata cu lapte, cu 229 de calorii, e nevoie sa alergi 22 de minute sau sa mergi 42 de minute, potrivit descopera.ro