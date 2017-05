Utile: Cu ce alimente nu trebuie combinat laptele; Cum te pot ajuta cartofii sa slabesti; Beneficiile ascunse ale tequilei. Cum imbunatateste sanatatea oaselor

Lapte si fructe. Bananele, capsunile, lamaile si portocalele produc caldura asupra digestiei, iar laptele are efect de racire. Atunci cand aceste alimente ajung in stomac, devin acre, iar acest lucru poate afecta procesul de digestie. In plus, poate fi provocat un dezechilibru al florei intestinale, ceea ce poate fi rau pentru sanatatea ta. Evita aceasta combinatie de alimente! Lapte si carne. Laptele este un aliment complet si concentrat, deoarece este bogat in substante nutritive, iar sistemul digestiv are nevoie de timp pentru a-l digera. Combinarea lui cu alte proteine, carnea, va pune presiune asupra stomacului, scrie Click Daca vrei sa slabesti, ar fi bine sa renunti la apa minerala carbogazoasa in favoarea celei plate, sustin specialistii. Dioxidul de carbon ar putea contribui la senzatia de foame! Studii realizate pe animale de laborator si pe un esantion redus de subiecti umani sugereaza ca apa acidulata ar favoriza luarea in greutate, scrie DailyMail. Potrivit acestei cercetari realizate de oamenii de stiinta de la Universitatea Birzeit, dioxidul de carbon ar creste pofta de mancare. Savantii au testat teoria pe 16 cobai, care aveau la inceputul studiului aceeasi greutate, impartiti in patru grupuri: primul grup a primit apa mineala cabogazoasa, al doilea - o bautura plata indulcita, al treilea - o bautura acidulata indulcita, iar al patrulea - o bautura acidulata dietetica, cu indulcitori, arata CSID. Cercetatorii din Statele Unite au demontat mitul potrivit caruia cartoful ar fi nesanatos. In opinia lor, aceasta leguma poate fi extrem de benefica in timpul curelor de slabit Cercetatorii au efectuat un experiment cu trei grupe de voluntari, noteaza Rador. Unii au consumat timp de trei luni alimente cu un aport caloric redus, in timp ce altii au consumat alimente cu un indice glicemic foarte mare, iar cel de-al treilea grup manca absolut orice, fara a avea unele restrictii alimentare. Tuturor voluntarilor care au luat parte la acest experiment li se dadea cate 5-7 portii de cartofi. Dupa cum s-a constatat in urma experimentului, consumul de cartof nu influenteaza sub nicio forma asupra dinamicii de slabire, anunta descopera.ro Masca de fata probiotica contine bacterii bune pielii, iar pe cele nesanatoase le elimina. In acest fel mentine un echilibru. Afla cum o prepari. Masca de fata cu probiotice ajuta la mentinerea echilibrului bacteriilor bune si rele de la nivelul pielii. Probioticele sunt bacterii vii sau drojdii bune pentru sanatate. Corpul nostru este alcatuit si din milioane de bacterii - bune si mai putin bune. Probioticele fac parte din categoria celor bune. Pentru a prepara masca de fata cu probiotice ai nevoie de ingrediente probiotice. Masca de fata probiotica pentru acnee si cosuri. Aceasta masca de fata poate fi folosita de cei care au probleme cu tenul - acnee, cosuri, eczeme, rozacee, potrivit Libertatea pentru femei. Tequila este benefica pentru oase, datorita unei plante care este folosita in procesul de producere a bauturii alcoolice, informeaza The Independent. Planta care este folosita pentru a produce tequila contine substante ce pot imbunatati absorbtia de calciu si magneziu, ambele minerale fiind esentiale pentru mentinerea sanatatii oaselor, informeaza Mediafax. In studiul citat, care a fost condus de Centrul de Cercetare si Studii Avansate din Mexic, soareci de laborator care au ingerat fructani din agave albastre au produs aproape 50% mai mult osteocalcin - principala proteina necolagenica a tesutului osos - fata de soarecii care nu au consumat fructani, relateaza descopera.ro Schimbarea alimentatiei. Include in dieta mai multe alimente bogate in vitamine, in special cele din complexul B, acid folic, folat, cum sunt banane, broccoli, cartofi, oua, avocado si seminte de floarea-soarelui. Citeste si: Sarcina: 5 solutii ca sa reduci neplacerile cauzate de venele varicoase Antrenament fizic. Activitatea fizica stimuleaza circulatia sangvina in organism, iar acest lucru este foarte important in tratarea venelor varicoase. Solicita in special musculatura de pe picioare. Atunci cand antrenamentul fizic lipseste, starea afectiunii se agraveaza, precizeaza Click pentru femei.