Utile: Cele trei reguli care te ajuta sa ajungi la greutatea ideala; Boala fara simptome care poate ucide intr-o secunda; Cu ce sa inlocuiesti carnea ca sa slabesti

Kilogramele in plus te fac de cele mai multe ori sa recurgi la solutii extreme. De la diete drastice si pana la exercitii epuizante, esti in stare de orice pentru a ajunge la greutatea ideala. Totusi acest lucru presupune de cele mai multe ori o torturare a corpului tau si o dereglare completa a organismului. Nu poti slabi doar prin dieta si sport. Trebuie sa fii pregatit atat fizic, cat si psihic, pentru o astfel de transformare. Trebuie sa iti doresti sa reusesti acest lucru si sa faci orice pentru a-ti indeplini scopul. De cele mai multe ori, esuezi atunci cand vrei sa mai pierzi cateva kilograme deoarece nu tii cont de anumite aspecte esentiale si de semnalele pe care corpul tau ti le transmite. Nu te duce in extreme. Atunci cand faci o schimbare completa a stilului de viata, exista un efect de bumerang previzibil. Disciplina la care te supui te face sa fii nefericit si stresat. Aceasta stare este cea care te determina sa cedezi si sa renunti la ceea ce ti-ai propus. Unii oameni se simt atat de neajutorati atunci cand nu reusesc sa se tina de noua dieta, incat nu mai reusesc sa isi mentina stilul de viata sanatos, potrivit Divahair Hipertensiunea arteriala (HTA), una dintre cele mai frecvente afectiuni cardiovasculare, reprezinta o importanta problema de sanatate, cu o prevalenta in continua crestere. Importanta diagnosticarii si tratarii acestei patologii rezida in preventia complicatiilor severe ce deriva din aceasta boala (accident vascular cerebral, infarct miocardic, insuficienta cardiaca, aritmii etc). Pentru ca de cele mai multe ori HTA este diagnosticata tardiv, controlul periodic chiar si in absenta simptomelor ar putea preveni aparitia complicatiilor. Fiind o afectiune silentioasa, pentru mult timp asimptomatica, Societatea Romana de Hipertensiune Arteriala lanseaza pe 17 mai (Ziua Mondiala a Hipertensiunii Arteriale), o campanie de informare si educare medicala pentru publicul general cu privire la hipertensiunea arteriala si riscurile acestei boli. Scopul campaniei este cresterea nivelului de constientizare si informare cu privire la HTA in randul populatiei generale, abordand metodele de diagnosticare si de preventie, noteaza doctorulzilei.ro In cazul in care vrei sa faci o schimbare in alimentatia ta, care sa te ajute sa pierzi si cateva kilograme bune, atunci vezi ce alternativa sanatoasa ai pentru a inlocui consumul de carne. Este cunoscuta ideea conform careia atunci cand mananci carne este bine sa ai si o portie de legume alaturi pentru a ajuta organismul si totodata pentru a-i oferi energia necesara ca sa digere proteina animala. O alternativa buna si sanatoasa a carnii este ciuperca. In urma studiilor efectuate de catre cercetatorii de la Scoala de Sanatate Publica Johns Hopkins Bloomberg din Baltimore, Maryland, pe un esantion de 73 de adulti, femei in mare parte s-a descoprit ca ciupercile sunt un inlocuitor excelent al carnii, cu precizarea ca daca le consumam in mod constant organismul nostru va fi mult mai puternic si mai sanatos, scrie Click Cancerul este una dintre bolile secolului. Maladia este tot mai prezenta in toata lumea, fiind, de multe ori, descoperita prea tarziu pentru a mai putea fi tratata. Tot mai multi romani se confrunta cu cancere agresive de plamani, san, stomac sau col uterin, iar diagnosticarea precoce pare departe pentru marea pare a acestora. Cauza principala a acestei situatii este amanarea vizitei la medic, scrie Gandul. Cu toate ca vorbim, in cazul cancerului, despre o boala imprevizibila, dar care, cu o diagnosticare timpurie are sanse de vindecare. "In cazul tumorilor la san, de exemplu, avem o rata de supravietuire de 90% daca le depistam devreme, in cazul cancerului de prostata, peste 99%, iar in cancerul de plaman, 70%", explica medicul oncolog Ozlem Er, care activeaza la unul dintre cele mai inovative centre din Europa in ceea ce priveste tratarea cancerului, informeaza Descopera Aproape fiecare femeie experiementeză pe parcursul vieții tulburări ale ciclului menstrual. Despre cele mai frecvente dintre cauze ne spune doctorul Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate. Fiecare femeie are specificul ei din punct de vedere menstrual. Este normal ca menstruația să apară lunar între 21 și 35 de zile și fiecare femeie în parte experimentează o anumită durată menstruală, după cum fiecare femeie experimentează o anumită cantitate a ciclului menstrual. Tot ce este în afara normalității cu care este obișnuită fiecare femeie trebuie să ridice un semn de întrebare. Nefiind obligatoriu sa fie vorba despre un diagnostic grav, este clar că orice abatere de la normalitate trebuie să trimită femeia la medicul ginecolog, pentru a vedea despre ce este vorba, pentru a pune in diagnostic și a institui un tratament adecvat, în cazul în care acest lucru este necesar, potrivit Click pentru femei