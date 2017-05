Utile: Abuzul de analgezice poate duce la aparitia unei afectiuni grave; 12 utilizari mai putin stiute ale uleiului de masline; Cum se depoziteaza corect medicamentele: se tin sau nu in frigider

Nutritionistii europeni ne asigura ca aroma uleiurilor volatile extrase din plante ofera organismului mai multa energie decat bauturile calorice sau batoanele proteice. La aceasta concluzie au ajuns si specialistii de la Universitatea West Virginia Wheeling Jesuit care, in urma unor cercetari indelungate, au confirmat ce beneficii asigura organismului preparatele din menta. In timpul studiului, participantilor li s-a dat sa miroase frunze de menta. Aroma plantei a avut efecte imediate asupra subiectilor care luau parte la acest studiu: astfel ca au crescut performantele atletice ale celor care faceau jogging in mod normal, informeaza Click. Aceasta este concluzia la care au ajuns cercetatorii in urma unui studiu in care au fost analizate date provenite de la aproximativ 450.000 de persoane. Ibuprofenul si celelalte analgezice comune pot conduce la cresterea riscului de aparitie a infarctului dupa doar o saptamana de administrare continua, scrie Gandul. Oamenii care iau doze mari din acest tip de medicamente prezinta riscul cel mai mare, iar acesta din urma creste dupa doar sapte zile de administrare neintrerupta de analgezice. Datele cercetatorilor arata ca riscul de aparitie a infarctului a crescut cu pana la 50% in cazul celor care luau analgezice fata de cei care nu foloseau astfel de pastile, scrie CSID. Uleiul de masline nu se foloseste doar la gatit. Mai poate avea multe alte intrebuintari la care nici nu te-ai gandit. Iata 12 utilizari mai putin stiute ale uleiului de masline. Daca il vei utiliza pentru corp sau ten e bine sa apelezi la un ulei extravirgin de calitate. Pentru alte utlizari gospodaresti poti utiliza si un ulei de masline obisnuit. Ca lotiune pentru ras: daca folosesti lama de ras ca metoda de poti utiliza uleiul de masline in locul cremelor speciale. In plus, acesta are capacitatea de a hidrata intens pielea, relateaza Libertatea Datorita principiilor active, fiind cele care-i confera proprietati antiinflamatoare, arnica este singura planta recunoscuta de Organizatia Mondiala a Sanatatii. De aceea, uleiul, gelul si crema de arnica sunt recomandate in prevenirea afectiunilor circulatorii, articulare si infectioase. Pe langa proprietatile antiinflamatoare conferite de compusul activ helenalina, arnica mai contine si altii, precum carotenoizi, flavonoide - ambele avand actiune antioxidanta - si mai multe uleiuri volatile. Proprietatile antiinflamatoare si antiseptice faciliteaza vindecarea rapida a ranilor, fiind extrem de eficiente in tratarea vanatailor, noteaza Click pentru femei. Pentru a vedea la ce temperatura trebuie pastrat medicamentul, citeste prospectul. Unele medicamente se pot pastra la temperatura camerei. Atentie insa! Sfatul nu se refera la camera de baie, unde aerul este mai cald si mai umed decat in restul casei. De asemenea, ai grija sa nu fie asezate in bataia soarelui. In ce priveste insulina, serurile si antibioticele injectabile, acestea se pastreaza la frigider (dar nu in congelator!). Se recomanda ca si siropurile de tuse sa fie pastrate la frigider dupa deschidere. Oricum, medicamentele pastrate "la rece" nu vor avea o perioada de valabilitate mai lunga din acest motiv, arata doctorulzilei.ro.