Utile: Impachetarile cu ghimbir te scapa de burta, la tine acasa; Cat de usor se transmit bolile care macina ficatul; Prea multa cafeina iti poate pune viata in pericol

Surplusul de grasime este o problema pe care majoritatea femeilor o au. Apelarea la diete drastice si exercitii fizice intense sunt cele mai intalnite practici care pot avea consecinte negative asupra sanatatii noastre. Ne privam de mancarurile noastre preferate si incepem sa mergem la sala doar pentru a scapa de colaceii de pe burta si de aripioare. Totusi, exista si alte metode prin care poti scapa de burta, chiar la tine in casa. Impachetarile nu sunt practici relativ noi. Din cele mai vechi timpuri, oamenii faceau astfel de tratamente pentru a scapa de kilogramele in plus si pentru a-si mentine starea de sanatate si frumusetea. Argila, mierea, ciocolata, ghimbirul si rozmarinul sunt doar cateva dintre ingredientele ce remodeleaza trupul si hidrateaza pielea, conform Diva Hair Hepatita B este de pana la zece ori mai contagioasa decat virusul HIV. In timp ce hepatita B se transmite cu usurinta pe cale sexuala, riscul ca partenerul sa ia boala fiind maxim, in cazul virusului hepatitei C probabilitatea este mult mai mica, de doar 3 la suta. Transfuziile cu sange netestat, vizitele dese la stomatolog si la saloanele de cosmetica care nu restecta regulile de sterilizare, folosirea in comun de seringi in cazul consumatorilor de droguri sunt doar cateva dintre caile de transmitere a hepatitelor virale.Dar hepatitele care macina ficatul se pot transmite, de asemenea, prin contact sexual si au o incidenta mai crescuta in tari din Asia, Africa, dar si din Europa de Est. In Romania, se estimeaza ca un numar de 2 milioane de persoane sufera de hepatita B si C, multe nefiind constiente ca au boala, scrie doctorulzilei.ro Consumul excesiv de cafeina poate avea efecte devastatoare asupra organismului tau, iar supradozajul poate conduce chiar la decesul persoanei, scrie playtech.ro. Un caz recent a starnit numeroase discutii in mediul online: un tanar de 16 ani a murit in urma unei supradoze de cafeina. Probabil ca primul lucru care ne vine in minte este ca nu stiam ca poti consuma atat de multa cafeina cat sa ajungi la acest prag critic, dar orice consum in exces este periculos, iar, in anumite situatii, cocktail-ul de substante energizante poate deveni o forta letala, potrivit Click Studiul arata ca majoritatea utilizatorilor recunosc existenta amenintarilor de securitate la adresa informatiilor detinute, trei sferturi (73%) fiind de acord ca infractorii cibernetici si hackerii reprezinta un mare risc pentru datele lor. Doua treimi dintre respondenti (65%) spun ca programele malware sunt o amenintare cu un grad mare de risc. "Exista, insa, o discrepanta intre ingrijorarile pe care le au oamenii in legatura cu siguranta datelor lor si masurile pe care le iau (sau mai degraba nu le iau) pentru a-si proteja datele", se arata in studiu, potrivit Gandul. Aproximativ jumatate dintre utilizatori isi protejeaza dispozitivele cu o parola: 53% folosesc una pentru smartphone, 42% - pentru tablete si 48% - pentru computere. Mai mult, o persoana din zece nu face nimic pentru a-si proteja datele (19% - pe tablete, 10% - pe computer si 11% - pe smartphone-uri), relateaza descopera.ro Foarte multi oameni se confrunta cu circulatie sangvina deficitara, care poate duce in timp la probleme serioase de sanatate. Simptomele pe care le prezinta aceasta carenta nu apar brusc, ci se dezvolta treptat, fiind usor de observat. Cel mai comun simptom al carentei sangvine, furnicaturile, apare atunci cand stai in aceeasi pozitie pentru o perioada mai lunga de timp. Picioarele si mainile sunt cele afectate, deoarece miscarea stimuleaza fluxul sangvin dar repausul il impiedica. In consecinta, persoanele care sufera de circulatia sangvina deficitara se confrunta cu furnicaturi chiar si atunci cand nu se misca 5 minute. Pentru a preveni afectiunea, mergi cel putin o jumatate de ora pe jos in fiecare zi. Acest exercitiu simplu vor pune in miscare muschii si va imbunatati fluxul sangvin in organism, noteaza Click