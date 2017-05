Utile: Ce durere de spate nu ar trebui sa ignori niciodata; 9 sfaturi despre diete in care nu trebuie sa mai crezi; Cum sa scapi de firele de par alb fara sa te vopsesti?

. Durerile de spate sunt una dintre cele mai comune afectiuni ale secolului al XXI-lea. Toata lumea se confrunta,, la un moment dat, cu o astfel de durere, chiar daca este vorba despre o durere cauzata de un accident sau de una datorata pozitiei necorespunzatoare a corpului. Majoritatea dintre noi avem joburi care ne limiteaza libertatea de miscare si care presupun o munca intelectuala, ce se desfasoara la birou, pe scaun. Tocmai de aceea, durerile de spate sunt o problema des intalnita mai ales in firme si corporatii. Durerea apare in mai multe zone ale coloanei vertebrale si poate fi tratata prin adoptarea unei pozitii corecte sau prin medicamente si odihna. Desi majoritatea durerilor nu ascund probleme grave de sanatate, exista o anumita durere de spate pe care nu ar trebui sa o ignoram niciodata. Durerea de sale care persista poate semnala o problema grava de sanatate, de aceea trebuie sa te duci imediat la doctor. Disconfortul in zona lombara poate fi rezultatul unei anumite afectiuni structurala a spatelui, ce tine de vertebre, de discurile intervertebrale, ligamente si muschi. De asemenea, durerea sciatica mai poate aparea si in cazul pietrei la rinichi, herniei de disc, osteoartritei sau unor afectiuni ale inimii, scrie Diva Hair Semintele si nucile crude sunt surse extraordinare de grasimi bune, care ne ajuta sa ne mentinem inima si creierul sanatoase. Ele contin acizi grasi esentiali, vitaminele A, B, C si E, magneziu, calciu, zinc, fier, potasiu, proteine de buna calitate, fibre, etc. Problema este ca daca le consumam ca atare, nu beneficiem din plin de acesti nutrienti. Cand sunt uscate, in nuci si seminte exista cantitati destul de mari de inhibitori de enzime, niste compusi care le asigura nutrientii necesari in perioada de crestere si impiedica germinarea.Pe noi insa acesti inhibitori nu ne ajuta, ba din contra. Inhibitorii de enzime sunt niste molecule care se "ataseaza" de enzimele din corp si le incetinesc activitatea. Cum enzimele au un rol esential in procesul de digestie, o proasta functionare a acestora, poate crea si probleme digestive. In aceeasi masura, inmuierea nucilor si semintelor in apa le face mai usor de digerat, iar nutrientii vor fi mai usor absorbiti, relateaza Doctorul Zilei Ti-au aparut si tie cateva fire de par alb si te deranjeaza caci te consideri deja batran(a)? Nu ai vrea sa te vopsesti pentru ca tie iti place sa fii natural(a), fara artificii chimice. Asa ca ce solutii ai?Atat tinerii cat si persoanele varstnice se confrunta cu problema incaruntirii. In unele cazuri, la cei de 20-30 de ani poate fi ceva genetic. Circula tot felul de pareri precum ca daca treci printr-o perioada foarte stresanta sau ai parte de un soc puternic poti albi brusc. Nu toata lumea se panicheaza la aparitia parului alb si il considera ca pe un semn de distinctie, refuzand sub orice chip sa se vopseasca. Totusi cum ramane cu cei care vor sa fie cat mai atractivi pentru ceilalti? Afla mai jos cateva trucuri de a scapa de aceata problema inestetica pentru tine. Atentie! Nu folosi aceste remedii daca ai rani la nivelul scalpului. De asemenea, daca te stii cu alergie la unul dintre ingrediente nu le aplica. Stiai ca sucul de la lime amestecat cu uleiul esential de cocos te scapa de parul grizonat? Cum procedezi: ai nevoie de putin ulei de cocos la care sa adaugi putin suc proaspat de lime (acele lamai mici si verzi). Te dai pe par si masezi usor pielea capului. Se recomanda sa se foloseasca 30 de zile, noteaza ClickSanatate Stii cum sa folosesti mai putin spatiu in congelator sau cum sa separi galbenusul de albus intr-o secunda? Iata cateva trucuri geniale care te ajuta in bucatarie la pastrarea sau la prepararea alimentelor.Cum pastrezi cascavalul sau branza proaspete. Ori de cate ori cumparam cascaval sau branza ambalate, avem tendinta sa taiem ambalajul si sa il aruncam. Dar ambalajul din plastic are si el rolul lui. Taie un capat din pachetul de branza cu tot cu ambalaj si impacheteaza restul de branza cu capatul de ambalaj ca sa nu se usuce. Foloseste o sticla sa separi galbenusurile. De cate ori nu s-a intamplat sa incerci sa separi galbenusul de albus, dar acesta sa cada in farfurie si sa se sparga. Mai bine folosesti o sticla de plastic de jumatate de litru, scrie Libertateapentrufemei Nu este usor sa slabesti si multe persoane se confrunta cu nenumarate dificultati. Asa ca toata lumea incepe sa caute o solutie mai simpla sau un truc pentru a scapa de kilogramele nedorite. Exista atat de multe sfaturi contradictorii privind curele de slabire, incat adesea adevarul este uitat sau ignorat, ceea ce va face urmarea unei diete mult mai dificila. Iata cateva dintre cele mai frecvente sfaturi privind curele de slabire, care sunt de fapt false. MIT: Curele de detoxifiere te ajuta sa pierzi in greutate. Adevar: Cele mai multe persoane care incep o cura de detoxifiere nu vor sa urmeze acest regim strict pentru toata viata si pe buna dreptate. Acest tip de gandire nu face altceva decat sa te pregateasca pentru esec. De ce? Urmezi noul plan alimentar o saptamana, pierzi cateva kilograme (in unele cazuri te poti ingrasa de la toate lichidele cu un continut ridicat de zahar!) si apoi, dupa ce se termina, primul lucru pe care il faci este sa mananci inghetata. Este mult mai benefic pe termen lung sa faci mici schimbari in dieta ta decat sa te abtii de la mancare si sa consumi numai smoothie-uri si sucuri timp de o saptamana. Si nu-ti fa iluzii ca trei zile de detox sau 22 de zile de cura vegana te vor face sa arati ca Beyonce, anunta CSID