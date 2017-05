Utile: Efectul devastator al fumatului asupra danturii; Ce se intampla daca mananci un avocado pe zi; Remedii cu musetel

Daca vrei o modalitate cat mai naturala de a-ti imbunatati capacitatile cognitive si de a-ti proteja creierul impotriva efectelor imbatranirii, miscarea este cheia acestor rezultate, scrie Playtech.ro. O multime de studii par sa sugereze faptul ca orice tip de exercitiu care iti creste ritmul cardiac si te pune in miscare pentru o perioada sustinuta de timp (precum exercitiile aerobice, alergatul) are un impact semnificativ asupra creierului tau, imbunatatindu-i capacitatile. Exercitiile fizice sunt cheia pentru sanatatea inimii tale si a creierului tau, noteaza Click Fumatul favorizeaza inflamatia aparatului de sustinere al dintilor (parodontita). De obicei, ajungem sa o tratam tarziu, deoarce sangerarea nu apare din prima etapa , iar noi nu ne dam seama ca suferim de asa ceva", spune medicul stomatolog Oana Florea. Vase ingustate si flux sangvin diminuat: fumatorii prezinta mult mai des mobilitate dentara cauzata de inflamatia parodontiului, in comparatie cu nefumatorii. De asemenea, apare foarte des inflamatia in jurul implanturilor dentare si riscam sa ii pierdem daca nu intervenim la timp, scrie CSID.



Orele prelungite de stat in picioare sau la birou, tendinta de a purta incaltaminte si chiar, imbracaminte departe de a fi confortabile, dar si expunerea prelungita la caldura si multi alti factori influenteaza in mod negativ sanatatea picioarelor noastre. In prezent, din cauza posturii verticale adoptate de om de-a lungul timpului si a modificarii constante a stilului de viata, peste jumatate din populatia adulta, indiferent de sex sau varsta, sufera in tacere de Boala Venoasa Cronica. Boala Venoasa Cronica este rezultatul instalarii afectarii venoase, care se dezvolta atunci cand apare hipertensiunea venoasa. De altfel, hipertensiunea venoasa este apare, in special, din cauza refluxului venos datorat valvelor venoase care au devenit incompetente, arata doctorulzilei.ro. Avocado contine multa grasime, dar este vorba de acizi grasi nesaturati care te ajuta sa pierzi in greutate. Acestia nu vor fi acumulati in corp pentru a se depune, ci vor fi transformati rapid in energie. Totodata, pentru ca e gras, taie pofta de alte grasimi. Daca mananci un avocado pe zi, tenul tau va fi mai hidratat. Va arata mai tanar si mai sanatos. Aceasta datorita continutului in carotinoizi, care protejeaza pielea de razele UV, care provoaca procesul de imbatranire si pot duce la aparitia melanoamelor (cancere de piele). Pe langa faptul ca il consumi, mai poti face o masca cu avocado. Paseaza un avocado foarte copt si adauga iaurt si miere ca sa devina ca o pasta. Aplica pe fata ocolind zona ochilor si a buzelor. Lasa sa actioneze 10 minute, apoi clateste, informeaza Libertatea pentru femei. Contra durerilor abdominale. Remediile pe baza de musetel ajuta in durerile cauzate de ulcer, colici sau spasme intestinale. Bea o cana cu infuzie de musetel dupa fiecare masa importanta a zilei. Lasa la infuzat 10 minute o lingurita sau un saculet de musetel la o cana de apa fierbinte. Alina reumatismul. Daca ai dureri reumatismale, adauga in apa de baie o infuzie concentrata de musetel, pe care o prepari dintr-un pumn de flori la un litru de apa fierbinte. Un aliat impotriva durerii in gat. Datorita mucilagiilor, substante cleioase din celulele plantei, preparatele cu musetel au actiune emolienta si expectoranta, calmeaza durerile cauzate de amigdalita si fluidifica secretile bronsice, relateaza Click pentru femei