Utile: Uite ce alimente iti imbunatatesc vederea; De ce te invinetesti repede; Beneficiile supei de castravete

Legume verzi. Varza Kale, broccoli, spanacul, ardeiul gras si varza de Bruxelles contin luteina si zeaxantina, doi nutrienti care previn cataracta si degenerarea maculara. Peste. Oftalmologii recomanda consumul de peste deoarece este bogat in grasimi sanatoase, acestea contribuind la incetinirea procesului de degenerare maculara. Acizii omega 3 se regasesc in retina ochilor si ofera suport membranelor celulare. Morcovi. Betacarotenul, substanta care da morcovului culoarea portocalie, protejeaza ochii de efectele radiatilor UV. Organismul uman transforma betacarotenul in vitamina A, potrivit Click. Vanataile (echimozele) reprezinta o reactie normala a organismului, aparuta in urma lovirii puternice de un obiect. Acest lucru duce la spargerea vaselor capilare de sub piele, care cauzeaza o hemoragie a tesutului. Prin urmare, pielea capata diverse culori in locul vatamat, de la galben, mov sau chiar negru. Riscul de aparitie a vanatailor creste pe masura ce imbatranim, mai ales in cazul femeilor, din cauza peretilor capilari care sunt din ce in ce mai fragili, iar pielea se subtiaza. Chiar daca vanataile ocazionale nu sunt un motiv de ingrijorare, nu trebuie sa ignoram acest simptom, mai ales daca acestea apar din senin si au dimensiuni mari, pentru ca pot semnala diverse probleme de sanatate, arata CSID. Uleiul de masline este un agent natural de hidratare. Cele mai multe il avem deja in bucatarie. Contine acid linoleic, care ajuta tenul sa se mentina hidratat si il face sa arate moale si fara riduri. In plus contine vitamina E, care protejeaza impotriva radicalilor liberi, principala cauza a uscaciunii si a problemelor pielii. Cum il folosesti: Unge-ti mainile, picioarele sau alte zone unde ai pielea uscata cu ulei usor incalzit. Maseaza cu miscari circulare si lasa sa actioneze timp de 30 de minute. Dupa aceea, fa un dus. Poti repeta acest procedeu de cateva ori pe saptamana, relateaza Libertatea pentru femei Reduc riscul de aparitie a cancerului. Datorita acidului cafeic si a curcubitacinei, consumul constant de castraveti ajuta la reducerea riscului de a dezvolta celule canceroase. Stiai ca... siliciul, vitamina A, vitamina E din castravete contribuie eficient la cresterea si regenerarea parului?... sunt un remediu natural eficient mai ales atunci cand apar greturile matinale in sarcina?... reduce senzatiile de durere si amelioreaza contracturile musculare, precizeaza Click. Beneficiile dormitului cu o perna intre genunchi: se elimina presiunea si tensiunea musculara din zona lombara si picioarele vor sta mai comfortabil, coloana este sustinuta si vertebrele se aseaza natural din, cauza pozitiei picioarelor, a soldurilor si a genunchilor, reduce durerile persoanelor cu dureri lombare, crampe musculare, varice si sciatica, partea inferioara a corpului este ridicata si asigura un somn profund, odihnitor, protejeaza genunchii prin spatiul creat dintre picioare, scrie Unica.