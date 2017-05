Utile: Harta emotiilor: dragostea te incalzeste din cap pana in picioare; Sapte simptome care anunta ca ai ficatul bolnav; Predispozitia la imbolnavire: ce iti spun genele

Simtim si traim prin emotii. Omul este capabil sa treaca printr-o gama variata de sentimente si emotii, si tocmai acest lucru ne face sa ne ocupam cu onoare locul in categoria homo sapiens. Desi ai fi crezut pana acum ca emotiile ne fac doar sa ne simtim doar intr-un anumit mod, se pare ca acestea nu isi lasa amprenta doar asupra sufletului nostru. De fapt, emotiile nu sunt legate nu doar de persoane sau evenimente, ci si de... temperatura corpului. De cate ori nu ti s-a intamplat sa te gandesti la persoana iubita si sa simti ca iti ard obrajii sau ca iti ia foc stomacul? Acelasi foc poate ai simtit ca te mistuie, de cate ori ai fost nervos... Emotiile pe care omul este capabil sa le simta are efecte directe asupra organismului, noteaza Divahair Ficatul este unul dintre cele mai mari si esentiale organe. Printre functiile lui se numara productia de proteine, metabolizarea glucozei, fierului si eliminarea toxinelor din corp. Cu exceptia creierului, ficatul este al doilea cel mai complex organ, de aceea este important sa il mentineti sanatos.O dieta echilibrata si un stil de viata sanatos pot imbunatati starea ficatului. Cand ficatul este afectat, apar anumite simptome. 1. Crampe la stomac si balonare. Balonarea, durere de stomac, probleme cu digestia, mainile si picioarele umflate, sunt simptome care ar trebui sa te alarmeze daca apar in fiecare zi. Acestea sunt efectele unui ficat care nu elimina toxinele din organism, asa cum ar trebui. Ai observat ca urina este mai deschisa sau mai inchisa la culoare decat de obicei? Poate fi un semn al acumularii bilirubinei. Bilirubina este o substanta rezultata din metabolismul (distrugerea) hemului, componenta a hemoglobinei din globulele rosii, potrivit doctorulzilei.ro Riscul de boli, inclusiv cele grave, poate fi aflat prin teste genetice, disponibile cum si in tara noastra. Imagineaza-ti ca deschizi calculatorul si, printr-un simplu click pe un fisier, afli daca esti expus riscului de a te imbolnavi de cancer sau de alta afectiune grava. Imagineaza-ti ca deschizi calculatorul si, printr-un simplu click pe un fisier, afli daca esti expus riscului de a te imbolnavi de cancer sau de alta afectiune grava. Ar fi oare mai bine sa stii sau sa nu stii? Cat de sigura e informatia? Si, daca este vorba despre o maladie incurabila, ce vei putea face daca stii? Acestea sunt dilemele moderne ale testului genetic, pe care, in ziua de astazi, il poate face oricine. Dupa zeci de ani de eforturi uriase, omenirea a reusit ceea ce, mai ieri, parea un scenariu SF: a decodat genomul uman, harta biologica a tuturor genelor care ne fac sa apartinem speciei umane, scrie Click Stii cat este de bine sa bei apa in timpul mesei? Ne aducem aminte cum parintii ne atrageau atentia cand ceream apa la masa. Afla daca bautul apei la masa este un lucru bun sau rau pentru stomacul tau. Sa bei apa in timpul mesei iti face rau? Pentru a afla cat de bine este sa bei apa la masa este important sa stii cate ceva despre cum functioneaza sistemul digestiv. Procesul de digestie porneste din momentul in care pui mancarea in gura si incepi sa mesteci. Masticatia transmite un semnal glandelor salivare sa secrete saliva ce ajuta la inmuierea alimentelor si faciliteaza calatoria acestora prin esofag si pana in stomac. Acolo, mancarea este amestecata cu acidul gastric, ceea ce ajuta la descompunerea acesteia si la formarea unui fluid vascos, dens numit chyme, informeaza Libertatea pentru femei Din cauza excesului de sare, organismul are tendinta sa retina apa, iar din acest motiv mainile si picioarele se umfla. Afla cum poti elimina excesul de apa cu ajutorul ceaiurilor din plante. Retentia de apa se manifesta mai des la femei decat la barbati si apare mai des in timpul verii. In unele cazuri, poate fi asociata cu circulatia periferica deficitara. Tesuturile se umfla din cauza acumularii de toxine si astfel lichidele sunt retinute in organism si ingreuneaza circulatia sangelui. Bauturi care elimina excesul de apa. Ceai de fenicul. Din acest condiment de origine mediteraneana se poate prepara un ceai aromat, cu rol diuretic. Acesta imbunatateste digestia, are efect detoxifiant, inlaturand excesul de apa. Bea cate o cana, de doua ori pe zi, dupa masa, conform Click pentru femei