Utile: Cele mai bune remedii pentru arsurile solare; Cate calorii sa mananci seara ca sa slabesti; Vitamina D - cat ne trebuie, cum ne ajuta si unde o gasim

Aportul total de calorii de care o persoana are nevoie in fiecare zi variaza intre 1800 si 3000, conform Departamentului american pentru Sanatate si Servicii Umane. Daca tu ai nevoie de 2200 de calorii pe zi si mananci doua gustari, scade 100 de calorii pentru fiecare, iar acest lucru te lasa cu 2000 de calorii pentru celelalte mese. Cel mai bun si eficient plan pe care il poti face pentru a vedea cate calorii trebuie sa consumi la cina este sa imparti numarul total de calorii la 3: mic-dejun, pranz si cina. Asadar, daca trebuie sa consumi 2000 de calorii in fiecare zi, inseamna ca la cina trebuie sa ai cam 660 de calorii, noteaza Divahair Sa aflam care sunt beneficiile esentiale asupra sanatatii daca avem un aport normal de vitamina D: mentine sanatatea sistemului osos din copilarie si pana la batranete. Vitamina D ajuta la o mai buna absorbtie a calciului din alimente. In cazul varstnicilor, o doza zilnica de vitamina D ajuta la prevenirea fracturilor si impiedica fragilizarea oaselor, iar la copii ajuta la dezvoltarea armonioasa a sistemului osos si la prevenirea rahitismului, afectiune ce se manifesta prin arcuirea picioarelor, genunchi mari si oase fragile, predispuse la fracturi, informeaza CSID. Alunga simptomele racelilor. Tusea este unul dintre principalele neplaceri din timpul racelilor. Ceaiul de radacina de ventrilica este recomandat in cazul tusei cu expectoratii, dar reduce si alte simptome ale racelii, cum este febra, deoarece favorizeaza transpiratia. Pui o lingurita de radacina maruntita de ventrilica in 200 de ml apa si o fierbi 5 minute, apoi o strecori si lasi ceaiul la racit. Bei cate o cana pe zi, in special seara. Deoarece este amar, poti indulci ceaiul cu miere. Urmezi tratamentul cel putin 5 zile la rand. Ceaiul poate fi consumat si de cei care sufera de bronsita sau pleurezie, potrivit Click Alege sa bei acest preparat dimineata, va fi mai eficient, te va ajuta sa elimini impuritatile din corp si iti va curata stomacul de reziduuri. In acest fel vei scapa si de problemele legate de metabolism lent, constipatie, te va ajuta sa elimini depozitele de grasime si sa ai o greutate normala. Dupa o luna de consum, poti slabi intre 1,5 kilograme si 2,3 kg, in special vei elimina din grasimile de pe burtica. Piele, parul, unghiile vor fi mai sanatoase, mai frumoase, iar stomacul va functiona cu mult mai bine. Ai nevoie de 300 grame smantana sau iaurt slab, 2 linguri de fulgi de ovaz, o lingurita de seminte de in macinate, o lingurita de cacao, 5-7 prune uscate, arata Libertatea pentru femei.



Foloseste comprese cu lapte. Sunt foarte utile in tratarea arsurilor solare datorita grasimilor care se gasesc in lapte. Cufunda un prosop intr-un castron cu lapte rece, apoi pune-l pe zonele afectate. Laptele va ajuta la crearea unei pelicule, care reduce caldura, durerea si sensibilitatea. Intinde vaselina. Cand ai arsuri solare, este important sa-ti mentii pielea hidratata, pentu a atenua durerea si accelera procesul de vindecare. Un truc extraordinar la care poti sa apelezi este sa pui vaselina in frigider. Dupa cateva minute, scoate tubul si aplica produsul pe arsurile solare. Vaselina va ajuta la restabilirea barierei pielii, accelerand procesul de vindecare, relateaza Click pentru femei.