Utile: Variatiile de temperatura, periculoase pentru cardiaci; Trucul de 10 secunde care te ajuta sa slabesti; Sapte semne de alarma care anunta cancerul de plamani

Dupa cateva zile cu temperaturi de vara, ploile si vijeliile au adus valori chiar si cu 10 grade mai scazute. Medicii atrag atentia ca schimbarea brusca a vremii, dar si variatiile de presiune atmosferica i-ar putea afecta serios pe cardiaci si pe astmatici. De abia ne obisnuisem putin cu caldura, cand vremea a intors din nou foaia. Ploua in aproape toata tara, de ieri, iar maximele au scazut serios. Aceste schimbari ii afecteaza mai ales pe cardiaci, astmatici si pe reumatici. De aceea, ei trebuie sa fie foarte precauti in zilele in care variatiile de presiune atmosferica sunt mari. "In cazul cardiacilor ar putea aparea durerile in piept, senzatia de lipsa de aer, cresterea tensiunii arteriale sau palpitatiile. Daca aceste simptome persista, trebuie sa se prezinte la medic. Le recomand sa urmeze cu sfintenie tratamentul cronic", ne-a declarat prof. dr. Mircea Cinteza, cardiolog, noteaza Click Odata cu venirea verii, fiecare femeie vrea sa arate minunat in cele mai lejere haine sau in cele mai sexy costume de baie. Desi ideea de silueta perfecta pare un mit, se poate ajunge la aceasta chiar si cu minimum de efort depus. Exista foarte multe metode prin care poti sa pierzi din greutate, fara sa fortezi nota si fara sa ajungi la epuizare. Unele dintre ele sunt la indemana oricui, de aceea sunt foarte usor de folosit in fiecare zi. Desi s-au facut mai multe studii conform carora nu ar trebui sa te cantaresti in fiecare zi, potrivit unui nou studiu publicat pe site-ul huffingtonpost.com, cantarirea zilnica ajuta la pierderea in greutate. Studiul s-a aplicat pe 40 de subiecti, iar in urma observatiilor s-a ajuns la concluzia ca atunci cand oamenii se cantareau zilnic, tindeau sa slabeasca, potrivit Divahair Cancerul pulmonar este cel mai frecvent neoplasm in randul barbatilor si al patrulea ca frecventa la femei. Diagnosticarea cancerului pulmonar este dificila, deoarece simptomele lui pot fi confundate cu cele ale unei raceli persistente sau cu tusea cauzata de fumat. In majoritatea cazurilor, afectiunea este diagnosticata cand deja se inregistreaza metastaze. Dificultati de respiratie. Este un simptom ce apare tardiv si care de obicei semnifica obstructia sau compresiunea unei bronhii mari. Se poate insoti de wheezing (suieratura respiratorie) care nu dispare dupa tuse. "Este bine sa va faceti o radiografie daca aveti urmatoarele simptome: tuse, sputa cu sange, durere in capul pieptului, dispnee, pneumonii sau bronsite repetate, oboseala, lipsa apetitului, scadere", explica pneumologul Magdalena Ciobanu, scrie doctorulzilei.ro Inotul poate fi considerat cel mai bun exercitiu fizic pentru persoane de toate varstele. Este o activitate recreationala si, poate, mai mult decat un simplu sport. Afla despre beneficiile sale. Inotul este o preocupare ce iti poate salva viata la nevoie, o activitate fizica ce te mentine in forma, este distractiv, relaxeaza, ofera incredere in sine. In afara acestor beneficii, inotul poate deveni dintr-un simplu hobby un sport competitional. Exista o mare varietate de beneficii pentru sanatate fizica si psihica ale activitatilor in apa. Este bun deopotriva pentru cei mici si pentru varstnici, pentru cei care au probleme cu greutatea sau care au nevoie de recuperare fizica pentru diverse boli, informeaza Libertatea pentru femei Cand vine vorba despre alimentatie, in general, foamea sau poftele culinare sunt cele care aleg meniul. Despre carbohidrati parerile sunt pro si contra. Ba este bine sa ii consumi, ba te ingrasa si trebuie sa ii eviti. Iti prezentam 4 elemente benefice si totodata sanatoase cu care sa iti alcatuiesti mesele zilnice. Cu un continut ridicat de vitamine, fibre si minerale, orzul este o alegere sanatoasa care te ajuta sa combati cu brio inflamatiile existente in corp, bolile cardiovasculare dar si diabetul. Este un aliment ideal pentru persoanele care sunt suspecte de osteoporoza sau se confrunta cu un sistem imunitar deficitar. Daca alegi sa il consumi in stare verde sub forma de suc te va ajuta sa elimini toxinele prezente si va imbunatati tranzitul intestinal in mod considerabil, conform Click