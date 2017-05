Utile: Cat trebuie sa dureze o partida de sex reusita; Testul care iti spune daca ai inima sanatoasa; Bautura care te scapa de grasimea abdominala

Jenny Hollander, o femeie din Statele Unite a povestit ce inseamna dispraxia si care sunt simptomele ei.Tatal ei a suferit timp de 60 de ani pana a fost diagnosticat cu aceasta boala. Fara sa stie de existenta sa, tatal ei a picat examenul de conducere de 8 ori, a calcat pe picioarele fiecare femeie cu care a dansat si nu a putut niciodata sa citeasca o harta. Jenny a fost diagnosticata la varsta de 10 ani cu dispraxie, o deficienta de coordonare motrica. Persoanele ce sufera de dispraxie au dificultati in a a-si coordona gesturile si au nevoie de mai mult timp pentru a-si dezvolta anumite competente motrice. Aproape 10% din populatie sufera de dispraxie, in forma usora. Dispraxia este genetica. Din nefericire, aceasta afectiune nu este depistata prea usor, fiind confundata cu alte boli. Unul dintre motivele pentru care este greu de diagnosticat este ca nu prezinta simptome clasice, scrie Unica . Afectiunile cardiace sunt tot mai raspandite in ultima perioada, asa ca nu e de mirare ca am inceput sa fim atenti, inca de la varste nu chiar atat de inaintate. Sa iti masori pulsul e un act care iti poate salva viata, la fel ca palparea lunara a sanilor sau controalele medicale periodice. Plecand de la monitorizarea pulsului, am descoperit un test care iti va spune, dupa cateva masuratori simple si un pic de matematica (iti promitem, nu va durea), daca ai sau nu inima sanatoasa! Nu ai nevoie de mai mult de cinci minute libere, nu iti trebuie echipamente medicale si nici cunostinte avansate, ci doar un strop de atentie si, eventual, ajutor de la calculatorul smarthphone-ului! Doctorii sunt de parere ca monitorizarea pulsului iti poate salva viata, asa ca deprinderea acestor miscari simple se va dovedi nepretuita pentru sanatatea ta! In mod normal, pulsul se ia in pozitie de repaus, asezata pe un scaun (desi in testul nostru te vom invita sa te joci putin). Intinde-ti antebratul pe o suprafata plana, cu palma in sus si cotul foarte putin ridicat. Apoi respira adanc, inspirand si expirand profund ca sa te linistesti. Cu degetele aratator si mijlociu de la cealalta mana, apasa usor pe vena radiala (este situata la baza degetului mare, la incheietura mainii, intre tendon si planul osos) si numara bataile pulsului timp de un minut, relateaza Diva Hair Majoritatea oamenilor care vor sa slabeasca o fac pentru ca isi doresc sa aiba abdomenul plat, dar si pentru ca nu vor sa ajunga sa sufere de obezitate. Pe langa diete si antrenament fizic, foarte eficiente sunt si bauturile preparate din ingrediente naturale. Una dintre aceste bauturi eficiente este cea pe baza de turmeric si lamaie. Turmericul este sursa bogata de fibre dietetice si minerale precum calciu, potasiu, sodiu, fier, magneziu si zinc, vitaminele A, B3, C si E, dar si proteine. Toate aceste substante nutritive prezente in turmeric fac ca acesta sa fie un supliment excelent in arderea grasimilor stomacale. In plus, turmericul are proprietati analgezice, antiinflamatoare, antiseptice si antioxidante. Proprietatea antioxidanta trateaza leziunile celulare cauzate de radicalii liberi, imbunatateste functia metabolica a organismului si tine sub control apetitul. Curcumina, constituentul activ prezent in turmeric, va impiedica acumularea de grasimi in tesutul adipos din stomac si ficat. In schimb, lamaia este o sursa bogata de vitamina C. Iar pectina, care este o fibra naturala prezenta in lamaie, reduce pofta de mancare si imbunatateste tranzitul intestinal. De asemenea, are proprietati antioxidante si de curatare. Iata cateva retete de bauturi cu turmeric si lamaie, anunta ClickSanatate Desi multi sunt de parere ca o partida de sex reusita trebuie sa dureze toata noaptea, specialistii sunt de alta parere. Durata ideala a unui act sexual reusit este intre 3 si 13 minute, este concluzia cercetatorilor americani de la "Society for Sex Therapy and Research", care au realizat un studiu pe un esantion de 1.752 de cupluri. Astfel, durata medie este undeva la mijloc, adica in jur de sapte minute. Subiectii chestionati aveau varste intre 20 si 45 de ani. Medicii romani sunt de acord cu aceste statistici, dar spun ca trebuie modelate de la cuplu la cuplu. "Un timp record de 1-2 minute este mult prea scurt pentru un act sexual satisfacator. In acest caz este vorba despre ejaculare precoce. Pe de alta parte, daca o partida depaseste 13 minute, atunci devine prea lunga", atrage atentia Dan Peretianu, sexolog la Centrul Medical Povernei din Bucuresti, citat de Doctorul Zilei Ca orice alta inventie culturala, cititul are un impact asupra dezvoltarii creierului uman, iar studiul ne ofera o privire mai ampla asupra sistemului neuronal complex. Potrivit primelor studii realizate, creierul nu s-a dezvoltat pentru a citi, ci se foloseste de regiunile din creier dedicate procesarii imaginilor si limbajului pentru a ne permite sa intelegem munca scriitorilor pe care ii indragim, dar noile cercetari ne ofera o privire mai ampla asupra proceselor neuronale si ne arata ca multe alte regiuni ale creierului sunt implicate in citire si se dezvolta odata cu acesta. Pana in acest moment, oamenii de stiinta credeau ca nivelurile superioare ale creierului sunt responsabile de citire, in special cortexul superior, si asta pentru ca el se adapteaza cel mai rapid schimbarilor si poate realiza legatura mult mai usor intre noile informatii primite. Insa noile studii ne arata ca procesul de invatare determina o reorganizare care se extinde si asupra structurilor mai profunde ale creierului- in talamus si in trunchiul cerebral, scrie PlayTech E firesc sa iti doresti sa arati bine la plaja - iar atunci cand kilogramele iti fac probleme, e bine sa le ataci, ajutandu-te de un plan riguros. Chiar daca inseamna sa renunti la micile placeri, rezultatele iti vor oferi cea mai grozava rasplata. Vrei sa pierzi doar cateva kilograme sau mai multe? Stabileste-ti un obiectiv realist. O slabire brusca, prin metode drastice, nu va face decat sa iti dea organismul peste cap si sa declanseze probleme de sanatate. Nu este indicat sa slabesti mai mult de un kg pe saptamana, si in nici un caz prin infometare sau doar cu ceaiuri si pilule de slabit. Cel mai important e sa gasesti metoda care ti se potriveste. Zaharul rafinat e inamicul numarul unu al siluetei, asa ca redu cantitatea pe care o consumi zilnic. Exista studii care dovedesc ca zaharul provoaca dependenta, inhiband stimulii responsabili cu instalarea senzatiei de satietate. Inlocuieste biscuitii, ciocolata, produsele de patiserie sau bauturile carbogazoase cu fructe proaspete, noteaza Click