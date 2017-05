Utile: Cat de mult conteaza ce mananci in timpul sarcinii; Otetul, leac-minune; Cat de mult ataca fumatul dintii si gingiile

"Cu cat este mai buna situatia mamelor din punct de vedere al florei intestinale, cu atat mai scazuta este probabilitatea ca bebelusul sa dezvolte alergii. Daca mama nu mananca mult zahar sau alimente procesate industrial, daca are o digestie buna, daca se hraneste cu alimente fara adaosuri chimice, poate evita o suprasolicitare a fatului cu substante ce pot declansa alergii. Mai multe studii efectuate in SUA au demonstrat ca stresul mamelor in sarcina poate da un risc major de astm la copii", explica medicul, citat de Click. O echipa internationala de oameni de stiinta din Danemarca, Statele Unite si Canada a constatat ca un consum moderat de ciocolata reduce riscul de boli cardiovasculare grave, cum ar fi aritmia (batai rapide ale inimii), informeaza revista stiintifica "Heart". Echipa de cercetatori a analizat rezultatele unui studiu, la care au participat 55.000 de danezi. Ei au raspuns la anumite intrebari, legate de cat de des si cat de multa ciocolata includ in dieta lor. Apoi, cercetatorii au comparat datele cu istoricul medical al participantilor la experiment, informeaza Rador, citata de site-ul descopera.ro. Clorela (Chlorella pyrenoidosa, Chlorella vulgaris) este o alga verde unicelulara, care se gaseste in unele zone ale lumii in apele de izvor. Contine peste 20 de vitamine si minerale, inclusiv complexul de vitamine B, beta caroten, vitaminele C si E, fier si calciu. Este cea mai importanta sursa de clorofila, care ajuta la detoxifierea ficatului, curata colonul, previne sau combate constipatia si ajuta absorbtia nutrientilor si a mineralelor, inclusiv a fierului. Mai are proprietatea de a elimina din organism metalele grele si pesticidele. O alta alga buna pentru ficat este spirulina, potrivit Libertatea pentru femei. Exista mai multe tipuri de otet, si anume: din vin, din miere si mere, balsamic si simplu, doar din mere. Nu este foarte acid, fiindca el contine multa apa si putin acid acetic. In functie de buzunare se pot achizitiona cele naturale numite si organice, cum ar fi otetul din cidru de mere. Bogat nutritional: cel natural nu trebuie ocolit deoarece, spune dna Dr. Daniela Busneag, - este un eficient antibiotic cu un continut ridicat in minerale si oligoelemente: potasiu, calciu, magneziu, fosfor, clor, sodiu, cupru, fier, siliciu si fluor, relateaza Click pentru femei. Fumatul este daunator nu doar sanatatii in general, dar si frumusetii dintilor. Nicotina se depune pe smaltul dintilor, ii ingalbeneste, gingiile sunt afectate in mod direct si se poate ajunge rapid la parodontita. Medicul stomatolog Oana Florea, ne explica in ce mod ne afecteaza fumatul estetica si sanatatea dintilor si a cavitatii bucale. ￯Nicotina se depune pe suprafata dintilor, colorandu-i in galben, chiar brun. Aceste depozite pot fi indepartate la igienizarea profesionala, dar ele se vor depune rapid la loc. Coloratiile sunt, totusi, doar un detaliu cosmetic, fumatul producand mult mai mult rau si avand un efect distrugator asupra cavitatii orale, scrie CSID