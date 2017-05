Utile: 9 alimente care te ajuta sa ramai hidratat; Transpiratia excesiva: remedii naturiste eficiente care o pot combate; De ce este bine sa dormi mai des pe partea dreapta

O singura ceasca de orez fiert cantareste 177 de grame, iar 133 din aceste grame sunt reprezentate de apa. Si pieptul de pui la gratar este o solutie pentru a ramane hidratati in lungile zile de vara, fiind alcatuit in proportie de 66% din apa. Laptele de vaca este format in proportie de 87% din apa, continand din abundenta si electroliti, vitamina E si grasimi bune. Iaurtul este o solutie alimentara excelenta pentru a inlocui electrolitii pierduti dupa o sesiune intensa de exercitii fizice. Sucul de rosii este compus din 90% apa, nu are niciun fel de grasimi si contine 50 de calorii la o portie de jumatate de ceasca, informeaza Click. Hiperhidroza reprezinta termenul utilizat pentru a descrie transpiratia abundenta, afectiune incomoda intalnita la aproape 3% din populatia planetei. Persoanele afectate se confrunta adeseopri cu situatii stanjenitoare si anxietate din cauza transpiratiei in exces si le poate determina scaderea increderii de sine, lipsa de socializarea sau chiar pierderea locului de munca. Cele mai predispuse zone vizate de hiperhidroza sunt subratul, talpile, palmele, zona de deasupra buzei superioare si cea dintre picioare. In unele cazuri, transpiratia este localizata doar pe anumite portiuni de corp, cum ar fi capul sau mainile, in timp ce alte persoane transpira pe intreaga suprafata a corpului, scrie CSID Culoarea limbii iti spune cum stai cu sanatatea, este o adevarata harta pentru cei care stiu sa o citeasca. Sunt culori pe care limba nu ar trebui sa le aiba. Cand este cazul sa mergi imediat la doctor. Este important sa-ti verifici starea de sanatate periodic. Sa te privesti in oglinda pentru a te examina. Atunci cand ceva nu este asa cum ar trebui sa fie, mergi la un consult medical. Culoarea limbii indica starea de sanatate. O limba sanatoasa este rozalie, curata, fara depuneri. Atunci cand te speli pe dinti, nu uita sa perii si limba de exentualele mizerii inevitabile. O limba bolnava este decolorata sau prea colorata, cu depuneri urate, neagra, si indica ca exista o problema pe care trebuie sa o rezolvi, relateaza Libertatea pentru femei. Pozitia in care dormi poate avea efecte asupra sanatatii tale. De exemplu, e bine sa nu dormi pe partea stanga, deoarece se pune presiune asupra inimii si nu va functiona corespunzator. Afla asadar de ce este bine sa dormi mai des pe partea dreapta. Imbunatateste functionarea sistemului limfatic. Sistemul limfatic joaca un rol important in buna functionare a organismului, deoarece indeparteaza toxinele de la nivel celular. Intrucat vasul principal limfatic este situat in partea stanga a organismului, doctorii recomanda sa dormim pe partea dreapta. Asa limfa va ajung mai usor la toate celulele din organism si le va curata eficient. In acelasi timp, sistemul limfatic transporta grasimile, proteinele si alte substante nutritive la tesuturi, iar daca dormi pe partea dreapta acestea vor circula mai usor, arata Click pentru femei. Gingivita: este prima etapa a bolii gingivale. Placa de pe dinti si de la nivelul gingiilor care nu este indepartata prin detartraj profesional poate infecta suprafata acestora si poate duce la simptomele gingivitei. Medicamentele: studiile arata ca medicamentele pentru subtierea sangelui pot cauzasangerarea gingiilor. Aceste medicamente scad capacitatea de coagulare a sangelui, ceea ce poate duce la sangerari mai usoare. Astfel, gingiile devin din ce in ce mai sensibile si, la cea mai mica atingere vor sangera. O noua rutina de folosire a atei dentare: schimbarea rutinei dentare poate duce, de asemenea, la sangerarea gingiilor. De exemplu, daca sunteti in vacanta si uitati de cele mai multe ori sa va ingrijiti dintii, veti observa sangerari gingivale si modificari din cauza acestei modificari, potrivit doctorulzilei.ro