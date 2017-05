Utile: Este daunator parul animalelor de companie pentru nou-nascuti?; 5 semne timpurii ale bolii Parkinson; Cardiolog: "Majoritatea oamenilor stiu ca au obiceiuri nesanatoase dar sunt dispusi sa renunte la ele doar cand ajung la spital cu boli grave"

Urmeaza sa nasti in curand si ai acasa o pufosenie de pisica sau un catel blanos care lasa mult par peste tot? Afla daca blana animalelor de companie este daunatoare pentru bebelusi odata ce a fost ingerata! Cum iti iubesti foarte mult catelul ori pisica, ti-ar fi greu sa renunti la compania lor daca ti s-ar spune ca nu sunt benefice pentru sanatatea celui mic. Totusi, care este adevarul? Ai tot auzit multe mamici care spuneau ca nu e bine sa mai tii in casa un animalut dupa ce se odorul tau s-a nascut. Una dintre intrebarile frecvente ale iubitorilor de animale care detin acasa un patruped este ce se intampla daca bebelusul inghite fara sa vrea parul acestuia. Specialistii explica faptul ca blana animalelor de companie nu este daunatoare sanatatii sugarilor deoarece ea este asemanatoare ca structura parului uman, noteaza Click Daca ai un somn extrem de turbulent sau experimentezi adesea tremor si agitatie, este posibil sa te confrunti cu o parte dintre semnele timpurii ale Parkinsonului. Iata cum poti identifica daca ai un inceput de Parkinson in functie de simptomele pe care le experimentezi!Tremor sau agitatie. Ai observat o usoara tremurare sau tremuraturi multiple la nivlul degetelor, in special degetul mare, mainilor, barbiei sau buzelor? Picioarele se agita atunci cand te asezi sau cand te relaxezi? Tremorul membrelor este un semn comun precoce al bolii Parkinson.Ce este normal? Agitarea poate fi obisnuita dupa o multime de exercitii fizice sau daca ai fost ranit si poate fi de asemenea cauzata de un medicament care iti este administrat. Scrisul de mana mic Scrisul tau de mana a devenit brusc mult mai mic decat in trecut? Este posibil sa observi ca modul in care scrii anumite cuvinte pe o pagina s-a schimbat, cum ar fi dimensiunea mai mica a literelor si cuvinte scrise aglomerat, potrivit CSID Renuntarea la fumat, plimbarile prin parc in pas alert si alimentatia bogata in fructe si legume si saraca in grasimi si sare, ne ajuta sa ne mentinem inima sanatoasa mai mult timp. Desi, majoritatea oamenilor stiu deja aceste lucruri, nu le pun in aplicare decat dupa ce vad moartea cu ochii. In Romania, bolile cardiovasculare reprezinta cauza numarul unu de deces. Peste 140.000 de romani mor anual din cauza problemelor cardiace, adica aproape 60% din totalul deceselor inregistrate. Cum depistam la timp o problema de inima si ce facem ca sa nu ajungem la infarct, ne-a explicat dr. Oren Iancovici, specialist cardiolog, in cadrul interviului LiveDoc, scrie doctorulzilei.ro Degradarea dintilor este mesajul pe corpul ti-l transmite, referitor la anumite lipsuri pe care le are. Pentru a avea o dantura frumoasa si sanatoasa, trebuie in primul rand sa te concentrezi intai asupra alimentatiei, cauza principala a aparitiei cariilor. Cauzele aparitiei cariilor: Lipsa de vitamine (in special vitamina A si vitamina D); Mancarea supraprocesata, de tip fast food; Dezechilibru hormonal; Lipsa mineralelor in dieta; O dieta bogata in acid fitic (continut de obicei de legume si nuci, dar care poate fi inlaturat prin inmuierea acestora peste noapte intr-un vas cu apa si o lingura de otet sau duc de lamaie inainte de a le consuma). Consumul de vitamine solubile in apa si in grasimi poate preveni aparitia cariilor, dar si agravarea celor existente. Pentru cele mai bune rezultate, ideal ar fi sa consumi zilnic cat mai multe legume verzi si alimente care sa contina grasimi sanatoase, precum avocado, uleiul de cocos, mieji cruzi de seminte si naturale, informeaza Click pentru femei Cum scapi de capuse cu ajutorul solutiilor naturale este intrebarea multor proprietari de animale de companie, care nu doresc sa foloseasca formulele chimice. Iata la ce tratamente naturale poti apela, la nevoie. Sunt utile si contra puricilor, nu numai a capuselor. Trebuie sa te informezi cum scapi de capuse pentru a evita neplacerile create de acestea, fie la om, fie la animal. In ambele cazuri, capusa poate proboca probleme grave de sanatate care pot duce chiar si la deces. Cine isi doreste sa foloseasca si tratamente naturiste in locul celor chimice, au de unde alege. Intotdeauna sanatatea ar trebui sa fie pe primul plan. Cel mai simplu si la indemana lucru sa te tii departe de capuse este preventia. La animal si la om. Capusele se tarasc prin iarba si le este foarte usor sa se urce pe tine, sau pe animal, daca esti in aer liber, conform Libertatea pentru femei