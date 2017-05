Utile: Leacuri naturale pentru toxiinfectii alimentare; Ce consecinte grave poate avea lipsa fierului in organism; Contra crampelor, incearca remediile din calin

Lamaia are proprietati antibacteriene. In cazul toxiinfectiei alimentare, lamaia e de folos, datorita proprietatilor sale antiinflamatoare, antivirale si antibacteriene. Acidul citric ajuta la uciderea bacteriilor care au provocat intoxicatia alimentara. Prepara un remediu simplu: adauga un praf de zahar la o lingurita de zeama de lamaie si bea remediul de 2-3 ori pe zi. Poti sa bei, cu inghitituri mici, apa calda cu zeama de lamaie. Lichidul te ajuta sa elimini toxinele, informeaza Click In spatele unor simptome frecvent intalnite la femei, precum oboseala si senzatia de frig, in mod obisnuit se afla o cauza ascunsa: o carenta a fi erului in organism. In alte cuvinte, o anemie, explica Prof. Dr. Cihan Top, specialist in medicina interna la Spitalul Nightingale din Istanbul, Turcia. Desi suna cumva banal, pentru ca auzim despre aceasta afectiune inca din copilarie, iata ca medicii trag un semnal de alarma: Lipsa fierului in organism are consecinte grave! Cand deficienta de fier este determinata prin analize de laborator, tratamentul pentru suplinirea acestuia trebuie inceput imediat! Medicul trebuie sa prescrie un tratament individual, care sa corespunda necesitatilor acelui individ si nu sa-i ofere pacientului o doza comun valabila. Excesul de fier afecteaza organismul la fel ca si lipsa lui, scrie doctorulzilei.ro. Cauzele aparitiei cariilor: Lipsa de vitamine (in special vitamina A si vitamina D), mancarea supraprocesata, de tip fast food, dezechilibru hormonal, lipsa mineralelor in dieta, odieta bogata in acid fitic (continut de obicei de legume si nuci, dar care poate fi inlaturat prin inmuierea acestora peste noapte intr-un vas cu apa si o lingura de otet sau duc de lamaie inainte de a le consuma). Consuma mancare bogata in elemente nutritive. Consumul de vitamine solubile in apa si in grasimi poate preveni aparitia cariilor, dar si agravarea celor existente. Pentru cele mai bune rezultate, ideal ar fi sa consumi zilnic cat mai multe legume verzi si alimente care sa contina grasimi sanatoase, precum avocado, uleiul de cocos, mieji cruzi de seminte si naturale, potrivit Click pentru femei. Cercetatorii au stabilit ca si ceapa alba si verde sunt benefice, insa ceapa rosie are efecte uimitoare asupra sanatatii. Ea scade riscul bolilor coronariene si ajuta la problemele tiroidiene. Ea contine multe flavonoide, ajutand la scaderea colesterolului "rau", care poate provoca accident vascular cerebral si atac de cord. In acelasi timp, ea mentine nivelul de colesterol "bun", care protejeaza impotriva bolilor cardiovasculare. Datorita gustului sau mai dulceag, ea este apreciata in salate si mancaruri negatite. Consumata in mod regulat, ceapa rosie imbunatateste activitatea cerebrala. Ea contine multe uleiuri esentiale si acizi organici, care joaca un rol important in digestie, anunta descopera.ro Leac in sangerari gingivale: daca te confrunti cu sangerari gingivale sau ai dureri de gat, tuse sau esti racit, prepara-ti un decoct de fructe de calin si fa gargara de 2 ori pe zi. Se pun pe foc 200 ml de apa, se adauga 2 linguri de fructe uscate sau proaspete de calin si se lasa pana da in clocot. Se lasa la infuzat 5-6 ore, apoi se strecoara. Evita consumul de fructe de calin. Acestea nu sunt comestibile; consumul lor poate cauza greata si varsaturi. Eficient in stres: preparatele fitoterapeutice pe baza de calin pot fi utilizate si ca tonic pentru sistemul nervos. Acestea contribuie la destinderea intregului organism atunci cand emotiile puternice sau stresul te coplesesc. Intaresc sistemul imunitar si atenueaza durerile de cap, in special in cazul persoanelor hipertensive, noteaza Click