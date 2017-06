Utile: Medicii romani avertizeaza: care sunt obiceiurile zilnice care ne "macina" oasele si articulatiile; Cum te imbolnaveste lipsa de odihna; Ce risti daca pulsul tau prezinta anomalii

Alimentatia de tip fast-food, lipsa de miscare sau orele putine de somn isi pun amprenta asupra scheletului nostru. Oasele si tendoanele sunt afectate de stilul de viata haotic, avertizeaza medicii. Iata cateva obiceiuri zilnice care influenteaza sanatatea sistemului osos. La fel ca oricare parte a corpului, scheletul are nevoie de nutrienti. Iar persoanele care consuma preponderent alimente de tip fast-food isi pun in pericol intreg organismul, spun medicii, citati de Digi24.ro "Alimentatia dezechilibrata are un efect metabolic. Rezistenta scheletului si a cartilajului este data de un echilibru fosfo-calcic. Adica sunt niste minerale care trebuie sa se depuna in tesutul osos, pe de o parte se depun, pe de alta parte se elibereaza, sunt un fel de circuit continuu de reimprospatare a tesutului proteic, cat si a mineralelor din os, care in felul acesta se primeneste", explica prof. dr. Radu Radulescu, medic primar ortopedie, scrie doctorulzilei.ro Toata lumea stie ca odihna este un element extrem de important pentru sanatate. Totusi, cu o viata tot mai ocupata, oamenii nu mai au grija sa doarma atat cat ar trebui, au un program dezordonat si nu dau importanta semnelor pe care organismul lor le transmite. Specialistii avertizeaza ca am putea avea de suferit daca nu dormim suficient. Efectele negative ale somnului insuficient asupra sanatatii si frumusetii. Aspectul nostru ar putea avea de suferit. The Sun a realizat un experiment in care a fost implicata o tanara de 18 ani, care a dormit patru ore in trei zile. La finalul experimentului, aceasta arata ca o persoana bolnava, cu ochii rosii, cu cearcane pronuntate si cosuri. Creste predispozitia la imbolnavire. Perioadele lungi petrecute fara o odihna corespunzatoare pot conduce la aparitia unor afectiuni precum cele cardiace sau diabetul, potrivit CSID Pulsul sau ritmul cardiac ne arata de cate ori bate inima cuiva pe parcursul unui minut. Valorile pulsului pot dezvalui informatii importante cu privire la starea de sanatate a unei persoane, motiv pentru care este necesara masurarea periodica a acestuia, scriu cei de la Playtech.ro. Daca te preocupa intrebarea aceasta, ar trebui sa stii, inainte de toate, ca frecventa pulsului variaza de la o persoana la alta si ca pot exista mici variatii, care nu trebuie sa te ingrijoreze. De obicei, pulsul este influentat de: activitatile fizice intreprinse, de gen, varsta si de starea generala de sanatate, dar nu numai, informeaza Click Bicarbonatul de sodiu este o substanta ce ajuta la albirea dintilor. Nu este si singura. Iti prezentam cum sa il folosesti si ce combinatii de ingrediente sunt eficiente pentru dinti mai albi. Bicarbonatul de sodiu este o baza slaba sau o pudra acalina ce are actiune de albire in diverse aplicatii. La contactul cu apa, bicarbonatul elibereaza radicali liberi ce ataca petele si murdaria de pe smaltul dintilor lasate de fumat, mancare sau bauturi. Este un produs sigur, fara efecte negative asupra sanatatii organismului. Multe paste de dinti care albesc dintii au in compozitie si acest praf. Beneficiile spalatului pe dinti cu bicarbonat de sodiu: iti ofera un zambet perfect; elimina placa dentara; elimina petele de pe dinti; albeste dintii; este un praf ieftin; nu-ti pune sanatatea in pericol, noteaza Libertatea pentru femei . Retentia de apa nu afecteaza doar femeile, asa cum se crede, ci si barbatii pot suferi din cauza acestui disconfort. Pentru a o preveni, este important sa acorzi o atentie deosebita alimentatiei si sa eviti sedentarismul. In plus, daca tii cont de urmatoarele sfaturi, vei reusi sa tratezi mult mai usor neplacerea. Unul dintre factorii care favorizeaza retentia de lichide este sedentarismul. Atunci cand o persoana este inactiva, corpul retine fluide in diferite zone, in special la nivelul extremitatilor inferioare. Pentru a preveni si combate aceasta problema, este recomandat sa faci zilnic o mica plimbare, 10-15 minute de mers pe jos sunt suficiente. Acest lucru va ajuta la stimularea circulatiei sangelui in intregul organism. In caz de oboseala excesiva, maseaza zonele afectate 5-10 minute. Cantitatile excesive de zahar tind sa se acumuleze in organism, pentru ca nu sunt absorbite, conform Click pentru femei