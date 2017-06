Utile: De ce creierul tau iti cere tigari cand bei alcool; Trucuri sa scapi de poftele culinare care te ingrasa; Cu ce boli te poti alege daca mergi la piscina?

E din cauza efectului dubios pe care il are nicotina asupra memoriei. Cunosti foarte bine sentimentul. Ai baut doua-trei pahare si deodata simti o pofta speciala. E ca un vid pe care nu-l observasei si acum ai vrea sa-l umpli cu ceva fierbinte. Ceva atat de fierbinte si nociv incat o sa regreti ca ai facut asta dupa ce ai terminat, dar, o, Doamne, toata viata ma straduiesc sa nu fac lucruri pe care sa le regret, da-mi naibii macar lucrul asta. Te rog. Si cea mai ciudata parte e ca nici macar nu fumezi. Sau fumezi rar. Pot trece saptamani fara sa pui tigara in gura. Dar apoi bei niste alcool si circuitele nicotinei se activeaza instant. Ce se petrece? De ce iti face creierul chestia asta? Conform lui dr. John Dani, neurolog si expert in mecanismele dependentei la Universitatea Pennsylvania, dorinta de a fuma e starnita de doi factori. Primul e felul in care nicotina afecteaza memoria, iar celalalt e felul in care nicotina se combina cu alcoolul si reduce nivelul dopaminei. Impreuna, cele doua mecanisme fac tigarile sa para delicioase, scrie Vice Boli infectioase ale pielii, urechilor, ochilor, infectii respiratorii si boli diareice sunt cateva dintre afectiunile cu care va puteti alege dupa o zi de scaldat la piscina. Cu cat aglomeratia e mai mare, cu atat neplacerile pot fi mai acute. Alegeti o piscina care are reputatia de a fi bine intretinuta, insa aineti cont de urmatorul fapt: clorul nu poate omora toti germenii. "Piscinele din ziua de azi sunt puse la punct cu filtre speciale si tot felul de substante, dar ce te faci cu oamenii care nu au o buna igiena a zonelor intime? Particulele de fecale sunt principala sursa a bolilor", atrage atentia medicul internist Aurelia Constantin. Cea mai transmisibila boala "de apa" este data de un parazit microscopic numit cryptosporidium, extrem de rezistent la clor, care se reproduce rapid. Boala debuteaza cu diaree apoasa, greata sau dureri de cap si poate dura chiar si 14 zile. Vestea buna? Un organism sanatos se "curata" de la sine in maximum o luna, anunta Doctorul Zilei Creierul foloseste cea mai mare parte din calorii. De aceea iti da continuu semnale sa mananci. Problema este ca-ti "dicteaza" sa alegi dulciuri. Ele iti dau energie un timp, apoi iti fac iarasi foame, din pacate, tot de ceva dulce. Daca mananci prea des, te vei simti obosit si vei cauta un stimulent in dulciuri. Nu-i indicat nici sa iei masa mai rar, pentru ca vei duce lipsa de glucoza (zaharul din sange). Imediat ce nivelul acestuia va scadea, vei incepe sa ai pofta de dulce. Prin urmare, ar fi mai bine sa nu lasi sa treaca mai mult de 3 sau 4 ore intre mese. Si felul in care mananci iti influenteaza silueta. Zaharul este eliberat in cantitate mai mica in procesul de digestie, daca mananci fara graba. Avand predilectie pentru gustul dulce, tinzi sa nu te mai bucuri de gustul acrisor sau amarui. Mancand lent, regasesti placerea fiecaruia si renunti sa mai cauti placerea dulciurilor. Daca te cuprinde pofta de dulce, mananca fructe dulci. Pe langa gust, castigi fibre si elemente nutritive. Fructele uscate, nucile, semintele sunt cea o solutie buna sa alungi apetitul pentru dulce, relateaza ClickSanatate Toata lumea stie ca odihna este un element extrem de important pentru sanatate. Totusi, cu o viata tot mai ocupata, oamenii nu mai au grija sa doarma atat cat ar trebui, au un program dezordonat si nu dau importanta semnelor pe care organismul lor le transmite. Specialistii avertizeaza ca am putea avea de suferit daca nu dormim suficient. Iata sase lucruri care se petrec in organismul nostru atunci cand avem parte de o odihna deficitara! 1. Aspectul nostru ar putea avea de suferit. The Sun a realizat un experiment in care a fost implicata o tanara de 18 ani, care a dormit patru ore in trei zile. La finalul experimentului, aceasta arata ca o persoana bolnava, cu ochii rosii, cu cearcane pronuntate si cosuri. 2. Creste predispozitia la imbolnavire. Perioadele lungi petrecute fara o odihna corespunzatoare pot conduce la aparitia unor afectiuni precum cele cardiace sau diabetul. 3. Oboseala sporeste cresterea in greutate. Cercetarile arata ca oamenii care dorm mai putin de sapte ore pe noapte tind sa se ingrase si dezvolta un risc mai mare de obezitate. Acest lucru este explicat prin faptul ca oboseala conduce la producerea unei cantitati mai mici de leptina, o substanta care ne face sa ne simtim satui si stimuleaza aparitia hormonului foamei, noteaza CSID Exista alimente care irita vezica urinara si pe care ar trebui sa le consumi cu prudenta. Vizitele la baie pot fi limitate evitand produsele care iti fac rau. Daca ai o vezica urinara foarte sensibila, poti simti o nevoie acuta de a merge mai des la baie, chiar si pe timpul noptii. Ce mananci sau bei poate afecta negativ simptomele care apar ca rezultat din moment ce vezica urinara este hiperactiva la iritanti. Vizitele la toaleta pot fi limitate evitand, pe cat posibil, aceste alimente care irita vezica urinara dar si tractul urinar. Merisoarele sunt fructe acide, la fel ca citricele si rosiile. Au potential de a irita vezica urinara si exista riscul de incontinenta. Limiteaza consumul lor si bea cat mai multa apa. Citricele ar mai trebui evitate, daca ai astfel de probleme. Fructe precum lime, portocale, grapefruit, lamai si alte citrice ar trebui consumate cu prudenta. Prunele uscate ajuta, de obicei, in constipatie, dar pot irita si ele vezica. Ar trebui sa le mananci mai rar si, in schimb, sa cresti aportul de fibre ca substitut, scrie Libertateapentrufemei