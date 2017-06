Utile: Cele mai frecvente boli transmise de animalele de companie la om; Cum alegi cea mai buna crema de protectie solara pentru copii; Mierea, un leac bun la toate

Medicina a evoluat. Au aparut tratamente minim invazive care "topesc" grasimea din interior fara a lasa urme sau cicatrici. Medicul ne da exemplu un tip de laser ce presupune introducerea pe sub piele a unei fibre optice la fel de fine precum un fir de par. Aceasta stimuleaza tesuturile, permite restructurarea dermului din interior, se distruge grasimea si se determina remodelarea pielii. "Totul dureaza doar 15 minute, nu presupune anestezie, este fara durere, nu lasa urme, iar recuperarea e aproape imediata. Este nevoie de trei sedinte, facute la un interval de o luna, iar efectele dureaza un an - un an si jumatate", spune Gad Renert, citat de Click Dermatomicoza cauzata de viermii inelati. La animalute se poate manifesta prin leziuni la nivelul pielii si portiuni lipsite de blanita si punctulete rosii. La oameni se manifesta prin portiuni sferice, de culoare rosie la suprafata pielii. Se trateaza prin aplicarea de unguente locale sau administrarea pe cale orala a medicamentelor prescrise de catre medicul specialist. Cum poate fi prevenita: spalarea la temperaturi inalte a lenjeriilor de pat o data sau de doua ori pe luna si renuntarea la obiceiul de a dormi cu animalul de companie in acelasi pat, informeaza CSID Cea mai buna crema de protectie solara pentru copii contine oxid de zinc sau dioxid de titan. Acesti compusi sunt mai putin iritanti decat altii si nu se absorb in piele. Sunt unele din ingredientele probabil cele mai sigure. De asemenea, este foarte important sa alegeti o gama speciala pentru copii, cu factor de protectie ridicat. Alegeti o protectie solara cu un factor de protectie solara de 30 sau mai mare. Nu lasati copilul sa aleaga o crema de protectie solara colorata sau parfumata, mai ales daca are o piele sensibila sau o tulburare alergica a pielii, cum ar fi eczema, scrie Libertatea pentru femei Scaderea libidoului. "Unii oameni se simt lipsiti de viata si de dorinta sexuala atunci cand nu mai fac sex pentru o perioada lunga de timp", explica Sari Cooper, terapeut pe probleme sexuale. Acesta spune, totusi, ca scenariul nu se aplica in cazul tuturor persoanelor, ci ca in cazul unora tocmai lipsa de activitate sexuala conduce la aparitia dorintei. Peretii vaginali pot fi deteriorati. Acest lucru se aplica in special in cazul femeilor care intra la menopauza. Specialistii explica acest lucru prin faptul ca, odata cu inaintarea in varsta, vaginul isi pierde din vitalitate si, in momentul in care activitatea sexuala este reluata, aceasta devine dureroasa, potrivit descopera.ro. Cand eram copil, mama avea intotdeauna un borcanel cu miere la indemana, pentru situatiile in care tusea nu imi dadea pace sau ma ustura foarte tare in gat. Cu doar cateva lingurite de miere, luate la intervale regulate, senzatia neplacuta disparea ca prin minune, iar tusea se calma. Beneficii pentru sanatate: mierea contine antioxidanti, care reduc riscul bolilor de inima. De asemenea, e de folos in tratarea ulcerului si a altor boli gastrointestinale. Are proprietati antibacteriene, antifungice si antivirale, relateaza Click pentru femei