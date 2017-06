Utile: 4 efecte benefice ale renuntarii la alcool; Apa minerala poate agrava anumite boli; Febra si alimentele recomandate pe care ar trebui sa le consumi pentru a te simti mai bine

1. Somn linistitor. Un pahar de vin ne poate ajuta sa dormim, dar, in timp, ne poate provoca, de fapt, insomnie. Un studiu realizat de cei de Universitatea de Medicina din Missouri releva ca folosirea alcoolului pe post de somnifer un timp indelungat ne poate afecta calitatea somnului. Asa ca ar fi de preferat sa inlocuiesti paharul de alcool cu un ceai sau cu o baie parfumata. 2. Pierderea kilogramelor. Desi nu realizam, alcoolul contine numeroase calorii. De fapt, un consumator aduna 2.000 de calori/ luna doar din vin, ceea ce inseamna ca un pahar mai mare are in jur de 185 de calorii, asta daca nu mai adaugam mancarurile pe care le servim tarziu in noapte sau prajiturile grase pe care le alaturam bauturilor alcoolice, scrie CSID. Apa minerala, plata sau carbogazoasa, este o apa microbiologic pura. In general, aceasta are un continut ridicat de minerale care nu o recomanda pentru un consum zilnic. Apele minerale nu trebuie considerate produse miraculoase. "In unele cazuri, sunt chiar contraindicate pentru ca pot contribui la evolutia unor afectiuni. Spre exemplu, acestea trebuie evitate in afectiuni precum cele de sange sau cardiace, renale, cancer, in diabet, hemoragii, unele boli de piele sau ulcer gastric. De asemenea, organismul copiilor mici nu este pregatit pentru metabolizarea unui continut ridicat de saruri si oligoelemente. Astfel ca, in cazul lor, se recomanda o apa slab mineralizata. Apa de la robinet filtrata este o optiune sigura si convenabila", a explicat Prof. Dr. Dan Dumitrascu, citat de doctorulzilei.ro Imbunatateste functionarea inimii. In primul rand, trifoiul rosu mentine sanatatea arterelor. Astfel, este impiedicata formarea placilor de aterom, care ar putea ingreuna circulatia sangelui. In acelasi timp, ceaiul de trifoi rosu scade nivelul colesterolului rau, LDL-lul si ridica nivelul colesterolului bun, HDL-ul. Reduce nevoia de a fuma. Cei care-si doresc sa renunte definitive la tigari, ar trebui sa bea zilnic macar o ceasca cu ceai de trifoi rosu. Astfel, nevoia de nicotina va fi din ce in ce mai redusa si vei renunta treptat la tigari, potrivit Click pentru femei 1. Cat mai multe fluide. Daca cineva are febra, are o nevoie mai mare de a consuma lichide. Un pahar de suc de portocale proaspat baut la fiecare 3 ore este benefic organismului. Acest suc nu este numai unul care ofera energie, ci si vitamina C. Ajuta sistemul imunitar sa lupte impotriva febrei. 2. Supa de pui. In afara lichidelor normale, organismul are nevoie si de supa de pui clasica ce ofera nutrienti, caldura si proteine. Aceasta reduce congestia alaturi de alte simptome relationate cu febra. Legumele din supa ofera organismului si antioxidanti ce sustin sistemul imunitar. Cu supa de pui, procesul de refacere este mult mai rapid. 3. Alimente probiotice. Acestea contin bacterii sanatoase, similare celor deja prezente in organism, noteaza Libertatea pentru femei Revigoreaza organismul. Principalul antioxidant pe care il contine, antocianina are un efect extrem de benefic asupra organismului, revigorandu-l de fiecare data cand este consumat. In trecut era cunoscut sub denumirea de orez interzis fiind consumat doar de catre nobili. Impiedica imbatranirea prematura. Se bucura de o mare cantitate de proteine care se elibereaza pe tot parcursul zilei mentinand nivelul energetic in parametri functionali,astfel nu vei mai avea de a face cu stari de moleseala, somnolenta sau apatie. Culoarea sa neagra este data de catre antocianina, antioxidantul care printre multe alte calitati are grija sa incetineasca procesul de imbatranire a organismului, arata Click