Utile: De ce nu este bine sa mananci multa paine alba; Cancer de piele (melanom) - cum il depistezi, riscurile expunerii neprotejate la soare; Sase simptome care prevestesc infarctul. Cardiolog: "Durerile de la nivelul umerilor si bratelor trebuie sa va dea de gandit"

aine prajita, sandvisuri, paine cu unt sau dulceata - cam asa isi incep majoritatea persoanelor ziua. Painea este, cu siguranta, unul dintre cele mai consumate alimente, chiar si in secolul in care dietele si stilul de viata sanatos sunt promovate si cunoscute de toata lumea. Cu totii iubim acest aliment, iar cultura bogata pe care o avem in privinta granelor ne face sa avem unele dintre cele mai delicioase paini din lume. Totusi medicii ne recomanda sa nu consumam prea mult din acest preparat si sa alegem alternative mai sanatoase, cu amestecuri de seminte si faina integrala. Consumata in cantitati mari, painea alba poate crea anumite probleme de sanatate, mai ales digestive. Acest lucru se intampla din cauza modului in care este procesata faina. Faina rafinata este obtinuta prin strivirea boabelor de grau. Se pare ca aceasta este bogata in grasimi trans ce iti influenteaza negativ starea de sanatate, noteaza Divahair . Primavara a inceput timid iar ploile ne-au cam dat ceva batai de cap, insa soarele incepe sa-si faca simtita prezenta din belsug. Prin urmare, nu ar fi rau sa trecem in revista cateva metode prin care ne putem proteja de razele ultraviolete, care este pericolul expunerii prelungite la soare si cum putem depista melanomul, cea mai agresiva forma de cancer de piele. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), mare parte din teritoriul Romaniei se afla la un nivel de radiatii UV cuprins intre 8 si 10, indice considerat foarte mare (scara indicelui este de la 0 la 11+), asadar trebuie sa fim foarte atenti cat si cum ne expunem la razele soarelui. Expunerea la soare poate duce la aparitia unui melanom, cel mai grav cancer cutanat, dar si la alte afectiuni cutanate de care trebuie sa va feriti, cum ar fi: Arsuri solare - de la simpla inrosire pana la arsuri de gradul II (cu basici), potrivit CSID Infarctul miocardic, numit frecvent si atac de cord este o afectiune acuta, extrem de serioasa, care apare prin astuparea uneia dintre arterele coronare, intrerupand fluxul sangvin la nivelul unei portiuni a cordului, ce determina moartea celulelor miocardice. Cand muschiul inimii nu este irigat corespunzator se produce infarctul miocardic. Barbatii sunt de doua ori mai expusi riscului de a suferi un infarct miocardic, iar peste 50 de milioane de oameni mor anual in intrega lume din aceasta cauza. Care sunt simptomele infarctului? Infarctul se resimte in partea stanga a toracelui, iar un simptom care tradeaza acest eveniment este aparitia unei dureri si disconfort la nivelul bratelor, in special cel stang. Disconfortul se poate resimti si la nivelul spatelui, gatului si chiar stomacului, scrie doctorulzilei.ro Pielea de culoare inchisa din zona subratului te poate face sa te simti inconfortabil, mai ales in sezonul cald, cand bluzele si rochiile dezvaluie mai multa piele. Nu te ingrijora, majoritatea oamenilor se confrunta cu aceasta situatie, insa poti remedia proble Axila poate capata o culoare inchisa din cauza chimicalelor continute de deodorante si cremele de ras, a transpiratiei in exces, a celulelor moarte, a hainelor mult prea stramte, din materiale sintetice. Nici macar nu iti dai seama cand s-a intamplat exact, insa vestea buna e ca poti folosi produse din casa, extrem de eficiente pentru albirea pielii si deloc costisitoare. Iata care sunt acestea! Cartoful. Acesta contine acid lactic care te poate ajuta sa iti albesti pielea in mod natural. Spre deosebire de produsele care contin chimicale, nu iti va crea senzatia de arsura sau de iritare a pielii. Taie cateva feliute de cartofi si maseaza pielea subratului cu ele, informeaza Click pentru femei Efectele pe termen scurt ale fumatului au o serie de repercursiuni la care nu te-ai fi asteptat asupra organismului. Chiar si cateva tigarete sunt periculoase. Un numar destul de mare de adolescenti si adulti care fumeaza sunt de parere ca cele cateva tigari fumate nu le dauneaza sanatatii. Realitatea este cu totul alta, caci nu este nevoie de o cantitate mare de substante cancerigene ca organismul sa simta efectele negative. Ei se bazeaza pe faptul ca nu se pot imbolnavi daca fumeaza pentru scurt timp. In ciuda acestei credinte, in realitate exista un numar de boli la care se supune o persoana care incepe sa fumeze. Creierul, sistemul respirator, imunitar, gastrointestinal, metabolic si cardiovascular sunt afectate ireversibil, potrivit Libertatea pentru femei