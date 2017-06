Utile: De ce n-ar trebui sa mananci pepenele care are crapaturi inauntru; Aluminiul din antiperspirante: periculos sau inofensiv; Medicamentele vara pot face mai mult rau decat bine

Nimic nu este mai racoritor intr-o zi fierbinte de vara decat o bucatica delicioasa de pepene. Fructul nu este doar supersatios ci ofera si beneficii pentru sanatate. Pepenele contine o cantitate importanta de vitamine si minerale pe care celulele corpului le folosesc din plin. Acest fruct delicios este sarac in calorii motiv pentru care este recomandat in atat de multe diete. In plus, consumul de pepene are un efect revigorant. Chiar si semintele de pepene ar trebui consumate devreme ce sunt bogate in citrulina - un compus care joaca un rol important atat in prevenirea unor forme de cancer cat si in tratarea unor boli si afectiuni diverse. Asadar, semintele de pepene ajuta la dilatarea venelor si la tratarea arterosclerozei si hipertensiunii, noteaza Divahair Reduce stresul si iti ofera energie. Datorita faptului ca este o planta adaptogena, ginsengul este responsabil de ajutorul oferit organismului pentru capacitatea marita de autoregenerare si capacitatea de adaptare la stresul zilnic. Este un bun stimulent al glandei adrenale, glanda care este responsabila cu buna functionare a intregului sistem endocrin. Are o actiune benefica asupra cortizonului, iti energizeaza intregul organism si ii va pastra efectul pe parcursul intregii zile. Mai mult decat atat, contine substante care te vor ajuta sa iti imbunatatesti abilitatea de memorare si de invatare. Fortifica organismul contribuind enorm la consolidarea sistemului imunitar, informeaza Click Deoarece antiperspirantele sau deodorantele sunt aplicate in apropierea sanului si contin ingrediente potential daunatoare, mai multi cercetatori au sugerat o posibila legatura intre utilizarea lor si cancerul de san. "S-a banuit ca aluminiul ar interactiona cu receptorii de estrogeni de la nivelul glandei mamare si astfel ar duce la aparitia unei tumori. Un studiu recent (2016) a demonstrat ca aluminiul ar avea un efect mutagen. Cu toate acestea, nu exista dovezi stiintifice legate de utilizarea antiperspirantelor si dezvoltarea cancerului de san", precizeaza dermatologul Proca Ancuta pentru Gandul, potrivit CSID Vrei sa te bronzezi frumos? Nu te expune la soare, daca urmezi un tratament cu antibiotice. Sau daca obisnuiesti sa iei anticonceptionale! Este regula de aur, atunci cand doresti sa capeti un bronz de invidiat, fara repercusiuni pe termen lung. Si asta pentru ca medicamentele vara sunt fotosensibilizante. Pot duce la arsuri grave, la depigmentarea pielii si, implicit, la aparitia unor pete inestetice pe fata si pe corp. Lumea spune ca e bine sa faci plaja daca ai cosuri. Totusi, acesta nu e un gest intelept, caci tratamentele impotriva acneei contin, de obicei, substante ce au ca efect secundar sensibilizarea pielii la contactul cu soarele si pot provoca arsuri, precizeaza Libertatea. Hernia de disc poate aparea in orice parte a coloanei vertebrale, de cele mai multe ori la nivelul inferior al coloanei (zona lombara). Uneori hernia de disc apare la nivelul gatului (cervical) si mai rar toracic. Coloana vertebrala este compusa dintr-o serie de oase care se numesc vertebre, legate intre ele printr-undisc intervertebral, format dintr-un inel exterior fibros si rezistent si un tesut gelatinos elastic situat in centrul discului. Un disc intervertebral sanatos este ca un amortizor, care confera coloanei vertebrale o protectie la socurile produse de miscari ample, cum ar fi fuga, saritul sau ridicarea unor greutati. Punctul slab al inelului exterior se afla direct sub radacina nervului spinal si de aceea hernierea in aceasta zona va determina o compresie directa asupra nervului, scrie doctorulzilei.ro