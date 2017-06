Utile: Cum iti masori tensiunea arteriala fara tensiometru; Masa de seara ne asigura un somn linistit; Analize care depisteaza cancerul de colon

Tensiunea arteriala anormala este o afectiune ce poate cauza multe probleme de sanatate. Tensiunea arteriala ridicata poate influenta starea de sanatate a organelor si a tesuturilor, pe cand o tensiune scazuta poate priva tesuturile de oxigen. De aceea este important sa iti monitorizezi bataile inimii cat mai des, deoarece preventia te poate ajuta sa eviti afectiuni grave. Atunci cand inima bate, sangele este pompat prin sistemul vascular. Pentru ca sangele sa curga de la inima spre tesuturi, presiunea arteriala trebuie sa fie la cote normale. Pentru a masura aceasta valoare, doctorii si pacientii folosesc un dispozitiv special numit tensiometru. Totusi, tensiunea arteriala se mai poate masura si fara acesta, printr-o tehnica de aproximare a batailor inimii, informeaza Diva Hair Deseori, dupa o zi obositoare, nu putem sa adormim. Stresul indus de oboseala mentala intensa este cauza insomniilor cu care ne confruntam..In "Cartea sanatatii noastre", Eugen Giurgiu, doctor in biochimie cu competente in fitoterapie si nutritie , ne recomanda cateva sfaturi nutritionale care sa ne ajute sa avem un somn linistit, fara chinuitoarele nopti albe. Cel mai important lucru este sa reducem drastic consumul de cofeina. Atat cafeaua, cat si ceaiul sau alte bauturi cu continut de cofeina, precum cola sau bauturile energizante trebuie evitate dupa ora 15. Cofeina nu amelioreaza oboseala, ci amana instalarea acesteia, noteaza Click Majoritatea persoanelor diagnosticate cu cancer de colon au peste 50 de ani, dar boala poate sa aparasi la tineri, favorizat fiind de maladia Crohn sau de rectocolita ulcero-hemoragica. Alimentele digerate sunt intai fragmentate in intestinul subtire, dupa care ajung in intestinul gros, un tub muscular de circa 1,5 metri lungime. Functia acestuia este de a absorbi apa si substantele minerale din bolul alimentar si de a elimina, apoi, materiile reziduale. Intestinul gros are doua portiuni, colon si rect, iar fiecare poate fi afectat de cancer. Mai grav este ca, cu toata evolutia stiintifica, nu se stie cu exactitate ce anume cauzeaza cancerul colorectal. Cert este ca acesta este a doua cauza de mortalitate prin cancer, la femei si barbati, din Romania, scrie Doctorul zilei Barbatii, ca barbatii...Dar femeile au multe de tras de pe urma hormonilor buclucasi. Organismul "joaca" dupa cum ii "canta" ei. Hormonii nu stiu de gluma, asa ca orice "deranjament" al lor ne poate da peste cap. Tu cum te simti? N-ar trebui sa faci si tu analizele hormonale? Ca-i vorba despre kilograme in plus, de nervozitate, de par in exces, de lipsa de apetit ori de pofte exagerate, toate sunt consecinte ale functionarii defectuoase a glandelor. Cand e ceva in neregula cu ele, hormonii o iau razna. "Din nefericire, se ignora adesea faptul ca Romania este o tara in care afectiunile endocrine, precum gusa endemica, au o mare incidenta, aceste boli putand fi usor prevenite si corectate prin teste specifice", spune dr. Adina Mazilu, potrivit Libertatea pentru femei Soarele, canicula si alimentele perisabile reprezinta una dintre cele mai periculoase combinatii in sezonul cald. Bauturile si mancarea alterate, alaturi de fructele si legumele insuficient spalate pot provoca toxiinfectii alimentare ale caror simptome se fac simtite la cateva ore de la consum. Aflati cum puteti evita problemele! Cele mai periculoase alimente asociate cu aparitia unor afectiuni digestive, in special pe timpul verii, sunt carnea, mezelurile, ouale, lactatele. Sub actiunea arsitei si a umezelii specifice acestui sezon, se creeaza mediul perfect pentru inmultirea unor microorganisme periculoase, precum bacterii, virusuri, paraziti, informeaza CSID