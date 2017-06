Utile: Studiu: Bolile au miros. Uite cum le poti detecta la cei din jur; Cele 5 greseli care te imbatranesc mai repede; Vanilia, un antidepresiv din natura

Da, ai citit bine, bolile au miros, chiar daca ne vine greu sa credem asta, mai ales in situatiile in care nu vorbim de leziuni de suprafata, care sa fie evidente si sa presupuna infectie. Capacitatea extraordinara a oamenilor de a folosi mirosul si viziunea pentru a detecta si a evita persoanele bolnave este, se pare, mai dezvoltata decat se credea, conform unui nou studiu publicat recent in Proceedings of the National Academy of Sciences. Pentru a declansa simptome specifice bolii, cercetatorii au injectat voluntarilor bacterii inofensive. Un alt grup de voluntari a fost supus unui test care presupunea scanari cerebrale in timp ce acestora li se derulau, vizual, anumite imagini. Cel de-al treilea grup, acela al oamenilor sanatosi, a fost rugat sa depisteze persoanele bolnave - din cele doua grupuri - si sa identifice cateva dintre cele pe care le considera amuzante si alaturi de care ar vrea sa petreaca timp, scrie DivaHair Formula pentru tinerete fara batranete nu a fost inca descoperita, asa ca, intr-un fel sau altul, trebuie sa ne impacam cu gandul ca inaintam in varsta si, inevitabil, imbatranim. Trebuie sa ai in vedere insa ca nu toate persoanele imbatranesc cu aceeasi viteza, iar procesul poate fi incetinit si depinde in mare masura de alegerile proaste pe care le facem si care sunt legate mai ales de stilul nostru de viata. Statul prea mult la plaja. Un studiu publicat de revista medicala "Clinical, Cosmetic And Investigational Dermatology" a scos la iveala faptul ca soarele este direct resposabil de 80% dintre ridurile care apar pe chip. Statul prelungit la plaja, dar si simplele iesiri la terasa fara sa folosesti protectie UV pot avea efecte devastatoare asupra tenului tau. Cremele pentru protectie solara sunt obligatorii in astfel de situatii, mai ales in timpul unui concediu la malul marii, relateaza Unica Saritul peste prima masa a zilei este una dintre greselile majore care duc la acumularea kilogramelor. Daca te numeri printre cei care iau micul dejun la cateva ore bune dupa trezire, lasa-te de acest obicei caci sunt sanse mici sa reusesti sa slabesti. Daca mananci chibzuit si dimineata, atunci isi sporesti semnificativ sansele de a slabi, reusind chiar sa dau jos pana la cinci kilograme in doar sapte zile. Inceaca aceste ponturi de slabit care vizeaza tocmai prima masa a zilei. Incepe saptamana cu o mica detoxifiere. Cand te trezesti, bea un pahar de apa calduta cu putina lamaie stoarsa in ea. Apoi mananca trei grefe. Acesta este un mic dejun care detoxifica, dar iti si pune metabolismul in miscare. Daca este genul de persoana care nu poate manca grepfrut, atunci opteaza pentru pomelo sau chiar si pentru trei-patru portocale. Incepandu-ti astfel dimineata iti pui metabolismul in miscare si il determini ca, pana a doua zi, sa elimine resturile de mancare depozitate in intestine, dar si o parte din toxinele din piele, anunta Doctorul Zilei Tin minte perfect prima calatorie cu avionul! Nu a fost una neplacuta, dar stiu ca am avut nevoie de ceva guma de mestecat ca sa-mi desfund urechile si de multa apa ca sa am ce inghite in sec. Calatoria cu avionul este una dintre marile inventii ale omenirii si ne ajuta sa ajungem in colturi indepartate ale lumii, intr-un timp foarte scurt. Cu totii visam la vacante in tari exotice, dar sunt printre noi si persoane cu adevarat ingrozite de zborul cu avionul, care renunta la acest vis frumos al concediului pe o plaja imaculata de teama ca ar putea pati ceva in timpul calatoriei. Nu e cazul, pentru ca zborul cu avionul este cea mai sigura si confortabila metoda de a calatori pe distante mari, noteaza CSID Folosita mai des in bucatarie sub forma de esenta pentru a da un gust unic preparatelor, vanilia poate fi si leac, deoarece mentine sanatatea mintala. Este bine de stiut ca, pe langa celebrele remedii pentru controlul greutatii, pentru alungarea senzatiei de greata si pentru incetinirea procesului de imbatranire, este utila si vanilia. Este suficient sa bei o cana de ceai in care ai strecurat cateva picaturi de esenta de vanilie sau poti sa o combini cu lapte si astfel te vei putea bucura de efectele sale minunate. Efectul sau calmant este indicat si pentru a reduce febra sau a diminua eventualele dureri cauzate de diferite boli. Stresul este una din problemele pe care vanilia o elimina cu brio, deoarece ajuta la indepartarea durerilor de cap si tine depresia la distanta. Este folosita mai ales in aromoterapie, tocmai pentru efectele sale calmante pe care le ofera intregului organism. Daca te confrunti cu episoade de insomnie, cateva picaturi de vanilie arse te vor ajuta sa dormi mult mai bine, relateaza ClickSanatate