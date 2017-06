Utile: Efectele nocive ale aerului conditionat asupra pielii; Motivul pentru care nu trebuie sa bei niciodata apa in avion; Leacuri naturale pentru toxiinfectii alimentare

Cina este extrem de importanta daca esti preocupata de silueta si ti-ai propus sa dai jos cateva kilograme. De multe ori poti strica intreaga dieta daca faci alegeri nepotrivite, incat degeaba ai mancat curat in timpul zilei, daca ultima masa a fost gresit aleasa. Iata 3 idei de meniu: 1. salata de sfecla. Ai nevoie de: 150 g sfecla, 100 g morcovi, 1 telina, 2 rosii, 50 g ceapa, o lingura zeama de portocala, o lingura ulei de masline, piper, informeaza Click Fluxul de aer rece va poate usca excesiv pielea. De aceea, dermatologii recomanda reaplicarea cremelor sau pulverizarea apelor speciale pentru a evita descuamarile neplacute. In anotimpurile extreme - iarna si vara - suntem supusi unor conditii meteorologice care duc inevitabil la uscarea pielii. "Este momentul in care asa numita bariera cutanata, deci stratul cel mai superficial extern al pielii, isi pierde din competente, pielea nu mai este elastica, incepe sa se apere mult mai slab decat atunci cand era hidratata", spune dr. Carmen Salavastru, medic primar dermatolog, citat de CSID. Ceapa si usturoiul Continutul de sulf stimuleaza productia de colagen si ajuta parul sa creasca. Ambele sunt bogate in sulf si ajuta la regenerarea parului. Ai nevoie de sucul de la o ceapa si un usturoi. Se aplica pe scalp pentru 15 minute. Ideal ar fi ca acest tratament sa fie facut intr-un weekend liber, din motive lesne de inteles. Alternativ, mai poti pisa cativa catei de usturoi pe care sa-i amesteci cu o lingurita de ulei de cocos. Amestecul se pune pe foc 2 minute, apoi se strecoara. Dupa ce sa racit, aplica produsul pe scalp si maseaza bland. Se repeta de 2-3 ori pe saptamana pentru rezultate vizibile, scrie Libertatea pentru femei. Un insotitor de zbor a dezvaluit pentru Business Insider de ce nu este recomandat sa bei apa in avion, scrie Independent. "Insotitorii de zbor nu vor bea niciodata apa in avion", a declarat stewardul in cadrul intreviului. Acest lucru se datoreaza faptului ca, chiar daca rezervoarele de apa sunt curatate, insotitorii de zbor nu sunt niciodata informati cand sau cat de des are loc acest procedeu, informeaza Mediafax. Ca urmare, ei nu sunt siguri cat de curata este apa si astfel stau departe de ea, cu exceptia cazului in care aceasta este imbuteliata, relateaza descopera.ro Ghimbirul ajuta digestia. A fost folosit multa vreme in tratarea a numeroase afectiuni, datorita efectelor sale terapeutice. Ghimbirul imbunatateste absorbtia si asimilarea substantelor nutritive esentiale si este de ajutor in procesul de digestie. Astfel, el actioneaza ca un remediu rapid in caz de greata sau varsaturi. Prepara-ti un ceai simplu de ghimbir. Fierbe o lingurita de ghimbir dat prin razatoare in 250 ml de apa, cateva minute, adauga putin zahar sau o lingurita de miere, daca vrei sa il indulcesti, si consuma-l imediat, anunta Click pentru femei.